Рецепт вкусного мяса в духовке — видео

Мясо в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такое блюдо из мяса подойдет как для праздничного стола, так и для обыденного. Также такое мясо можно тонко нарезать и делать из него бутерброды.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

свинина (шея) 1 кг;

соевый соус 2-3 ст.л;

мед 1 ст.л;

горчица в зернах 1 ст.л;

чеснок 4-5 зубчиков;

лавровый лист 1 шт;

черный молотый перец 1 ч.л. (по вкусу).

Способ приготовления

Для начала берем 4 зубчика чеснока и нарезать пластинами.

Нарезаный чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также берем одну ложку горчицы в зернах.

Лавровый лист. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавляем также одну столовую ложку меда, соевый соус и черный перец.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В мясе делаем надрезы и кладем туда кусочек чеснока и лаврового листа, которые обмакиваем в маринаде.

Мясо в маринаде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обмакиваем мясо нашим маринадом.

Мясо в маринаде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрываем мясо пищевой пленкой и оставляем на несколько часов.

Запеченое мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее разогреваем духовку и ставим мясо в фольге для запекания при температуре 200 градусов на протяжении 60 минут.

Запеченое мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее достаем мясо, аккуратно его раскрываем и ставим в духовку для того, чтобы оно подрумянилось еще на 10-15 минут.

Сочное мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Достаем мясо из духовки и даем ему немного остыть.

Сочное мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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