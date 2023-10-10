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Уникальный рецепт мяса в духовке: сочно и вкусно

10 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт вкусного мяса в духовке — видео
Мясо в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такое блюдо из мяса подойдет как для праздничного стола, так и для обыденного. Также такое мясо можно тонко нарезать и делать из него бутерброды. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится:

  • свинина (шея) 1 кг;
  • соевый соус 2-3 ст.л;
  • мед 1 ст.л;
  • горчица в зернах 1 ст.л;
  • чеснок 4-5 зубчиков;
  • лавровый лист 1 шт;
  • черный молотый перец 1 ч.л. (по вкусу).

Способ приготовления 

Для начала берем 4 зубчика чеснока и нарезать пластинами.

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Нарезаный чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также берем одну ложку горчицы в зернах. 

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Лавровый лист. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавляем также одну столовую ложку меда, соевый соус и черный перец. 

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В мясе делаем надрезы и кладем туда кусочек чеснока и лаврового листа, которые обмакиваем в маринаде. 

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Мясо в маринаде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обмакиваем мясо нашим маринадом.

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Мясо в маринаде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрываем мясо пищевой пленкой и оставляем на несколько часов. 

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Запеченое мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее разогреваем духовку и ставим мясо в фольге  для запекания при температуре 200 градусов на протяжении 60 минут. 

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Запеченое мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее достаем мясо, аккуратно его раскрываем  и ставим в духовку для того, чтобы оно подрумянилось еще на 10-15 минут. 

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Сочное мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Достаем мясо из духовки и даем ему немного остыть. 

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Сочное мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

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