Рецепт вкусного мяса в духовке — видео

Уникальный рецепт мяса в духовке: сочно и вкусно
Такое блюдо из мяса подойдет как для праздничного стола, так и для обыденного. Также такое мясо можно тонко нарезать и делать из него бутерброды.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- свинина (шея) 1 кг;
- соевый соус 2-3 ст.л;
- мед 1 ст.л;
- горчица в зернах 1 ст.л;
- чеснок 4-5 зубчиков;
- лавровый лист 1 шт;
- черный молотый перец 1 ч.л. (по вкусу).
Способ приготовления
Для начала берем 4 зубчика чеснока и нарезать пластинами.
Также берем одну ложку горчицы в зернах.
Добавляем также одну столовую ложку меда, соевый соус и черный перец.
В мясе делаем надрезы и кладем туда кусочек чеснока и лаврового листа, которые обмакиваем в маринаде.
Обмакиваем мясо нашим маринадом.
Накрываем мясо пищевой пленкой и оставляем на несколько часов.
Далее разогреваем духовку и ставим мясо в фольге для запекания при температуре 200 градусов на протяжении 60 минут.
Далее достаем мясо, аккуратно его раскрываем и ставим в духовку для того, чтобы оно подрумянилось еще на 10-15 минут.
Достаем мясо из духовки и даем ему немного остыть.
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