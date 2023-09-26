Укрзалізниця створила перший у світі автономний поїзд-кухню — Food Train
Укрзалізниця створила перший у світі автономний поїзд-кухню — Food Train. Поїзд складається із шести вагонів під локомотивом та може автономно працювати 5-7 днів.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Поїзд-кухня в Україні
"Залізничні вокзали минулої зими стали центрами обігріву та харчування для всіх українців у прифронтових регіонах, де блекаути мали регулярний характер. Цього року на додачу до вокзалів ми створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли", — зазначили в Укрзалізниці.
Як відомо, Food Тrain вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя.
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Автономний поїзд-кухня Food Train. Фото: УЗ
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Автономний поїзд-кухня Food Train. Фото: УЗ
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Автономний поїзд-кухня Food Train. Фото: УЗ
Як працює Food Тrain
В УЗ розповіли, що поїзд складається із шести вагонів під локомотивом:
- генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);
- вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
- вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
- вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
- вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
- багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.
"Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в компанії "Укрзалізниця" вирішили перевести всі групові замовлення в онлайн-формат. Йдеться про збір заявок на поїздки груп від 10 осіб.