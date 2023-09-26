Автономный поезд-кухня Food Train. Фото: УЗ

Укрзализныця создала первый в мире автономный поезд-кухню — Food Train. Поезд состоит из шести вагонов под локомотивом и может работать автономно 5-7 дней.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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"Железнодорожные вокзалы прошлой зимой стали центрами обогрева и питания для всех украинцев в прифронтовых регионах, где блекауты носили регулярный характер. В этом году в дополнение к вокзалам мы создали целый поезд, который способен производить более 10 тысяч порций еды в день где угодно и когда угодно", — отметили в Укрзализныце.

Как известно, Food train уже прошел тестовую проверку и в ближайшее время заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда критически важны для жизни.

Автономный поезд-кухня Food Train. Фото: УЗ

Автономный поезд-кухня Food Train. Фото: УЗ

Автономный поезд-кухня Food Train. Фото: УЗ 1/3 _ 3

Как работает Food Тrain

В УЗ рассказали, что поезд состоит из шести вагонов под локомотивом:

генераторный вагон (~400 кВт+собственная заправочная станция для автономной работы);

вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;

вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;

вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;

вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;

багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станцией.

"Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя", — говорится в сообщении.

Напомним, в компании "Укрзализныця" решили перевести все групповые заказы в онлайн-формат. Речь идет о сборе заявок на поездки групп от 10 человек.