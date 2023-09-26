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Укрзализныця создала первый в мире автономный поезд-кухню — Food Train

26 сентября 2023 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Укрзализныця создала первый в мире автономный поезд-кухню — Food Train
Автономный поезд-кухня Food Train. Фото: УЗ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Укрзализныця создала первый в мире автономный поезд-кухню — Food Train. Поезд состоит из шести вагонов под локомотивом и может работать автономно 5-7 дней.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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"Железнодорожные вокзалы прошлой зимой стали центрами обогрева и питания для всех украинцев в прифронтовых регионах, где блекауты носили регулярный характер. В этом году в дополнение к вокзалам мы создали целый поезд, который способен производить более 10 тысяч порций еды в день где угодно и когда угодно", — отметили в Укрзализныце.

Как известно, Food train уже прошел тестовую проверку и в ближайшее время заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда критически важны для жизни.

  • Автономный поезд-кухня Food Train. Фото: УЗ
  • Автономный поезд-кухня Food Train. Фото: УЗ
  • Автономный поезд-кухня Food Train. Фото: УЗ
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Как работает Food Тrain

В УЗ рассказали, что поезд состоит из шести вагонов под локомотивом:

  • генераторный вагон (~400 кВт+собственная заправочная станция для автономной работы);
  • вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;
  • вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;
  • вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;
  • вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;
  • багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станцией.

"Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя", — говорится в сообщении.

Напомним, в компании "Укрзализныця" решили перевести все групповые заказы в онлайн-формат. Речь идет о сборе заявок на поездки групп от 10 человек.

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