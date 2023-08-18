Дуже смачні оладки з яйцями та цибулею — видео рецепт

Цибуляники з яйцями. Фото: google

Це українська страва із зеленої цибулі, яка готується з дуже простих складників. Назва цій страві — цибуляники або цибульники, або ж цибулеві оладки. Якщо берете зелену цибулю, то можна сміливо називати весняні цибуляники.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

2 яйця;

0,5 л кисле молоко (або кефір);

250 грамів борошна;

300 грамів зеленої цибулі;

сода (1/3 чайної ложки);

сіль за смаком;

олія для смаження.

2. Цибуляники найпростіші:

3 яйця;

3-4 столові ложки борошна (можна замінити манкою);

приблизно 200 грамів зеленої цибулі;

сіль за смаком;

олія для смаження.

Рецепт № 1 простих цибуляників

Знадобиться кисле молоко, додаємо його до двох курячих яєць. Збиваємо. Додаємо сіль та соду.

Зелена цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо борошно та ретельно помішуємо. Тісто повинно бути рідким, як на оладки.

Кисле молоко. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо нарізану зелену цибулю. Все ретельно перемішати.

Тісто та зелена цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

На розігріту сковорідку викладаємо оладки, смажимо до готовності з обох боків.

Смаження оладок. Фото: YouTube @nashi.besahy

Готові оладки викладаємо на тарілку, можна подавати зі сметаною.

Рецепт № 2 найпростіших цибуляників

У цьому рецепті беремо три яйця, додаємо сіль та перебиваємо до однорідного стану.

Курячі яйця. Фото: YouTube @nashi.besahy

До яєць додаємо борошно. Все ретельно перемішати. Консистенція повинна бути, як рідка сметана.

Приготування тіста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо зелену цибулю. Все ретельно перемішуємо.

Смаження оладок. Фото: YouTube @nashi.besahy

Викладаємо ложкою на сковорідку та смажимо.

Готові оладки. Фото: YouTube @nashi.besahy

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