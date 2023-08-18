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Українські цибуляники з яйцями за прикарпатським рецептом

18 серпня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачні оладки з яйцями та цибулею — видео рецепт
Цибуляники з яйцями. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це українська страва із зеленої цибулі, яка готується з дуже простих складників. Назва цій страві — цибуляники або цибульники, або ж цибулеві оладки. Якщо берете зелену цибулю, то можна сміливо називати весняні цибуляники. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться:

  • 2 яйця;
  • 0,5 л кисле молоко (або кефір);
  • 250 грамів борошна;
  • 300 грамів зеленої цибулі;
  • сода (1/3 чайної ложки);
  • сіль за смаком;
  • олія для смаження.

2. Цибуляники найпростіші:

  • 3 яйця;
  • 3-4 столові ложки борошна (можна замінити манкою);
  • приблизно 200 грамів зеленої цибулі;
  • сіль за смаком;
  • олія для смаження. 

Рецепт № 1 простих цибуляників

Знадобиться кисле молоко, додаємо його до двох курячих яєць. Збиваємо. Додаємо сіль та соду. 

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Зелена цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо борошно та ретельно помішуємо. Тісто повинно бути рідким, як на оладки. 

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Кисле молоко. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо нарізану зелену цибулю. Все ретельно перемішати. 

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Тісто та зелена цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

На розігріту сковорідку викладаємо оладки, смажимо до готовності з обох боків. 

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Смаження оладок. Фото: YouTube @nashi.besahy

Готові оладки викладаємо на тарілку, можна подавати зі сметаною. 

Рецепт № 2 найпростіших цибуляників

У цьому рецепті беремо три яйця, додаємо сіль та перебиваємо до однорідного стану. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @nashi.besahy

До яєць додаємо борошно. Все ретельно перемішати. Консистенція повинна бути, як рідка сметана. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо зелену цибулю. Все ретельно перемішуємо. 

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Смаження оладок. Фото: YouTube @nashi.besahy

Викладаємо ложкою на сковорідку та смажимо. 

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Готові оладки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про традиційний рецепт українських сирників з Карпат. Кожна господиня має свої секрети приготування цієї страви. Цей рецепт із села відрізняється своїм яскравим смаком. Обов'язково спробуйте так приготувати. 

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