Дуже смачні оладки з яйцями та цибулею — видео рецепт

Українські цибуляники з яйцями за прикарпатським рецептом
Це українська страва із зеленої цибулі, яка готується з дуже простих складників. Назва цій страві — цибуляники або цибульники, або ж цибулеві оладки. Якщо берете зелену цибулю, то можна сміливо називати весняні цибуляники.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 0,5 л кисле молоко (або кефір);
- 250 грамів борошна;
- 300 грамів зеленої цибулі;
- сода (1/3 чайної ложки);
- сіль за смаком;
- олія для смаження.
2. Цибуляники найпростіші:
- 3 яйця;
- 3-4 столові ложки борошна (можна замінити манкою);
- приблизно 200 грамів зеленої цибулі;
- сіль за смаком;
- олія для смаження.
Рецепт № 1 простих цибуляників
Знадобиться кисле молоко, додаємо його до двох курячих яєць. Збиваємо. Додаємо сіль та соду.
Далі додаємо борошно та ретельно помішуємо. Тісто повинно бути рідким, як на оладки.
Далі додаємо нарізану зелену цибулю. Все ретельно перемішати.
На розігріту сковорідку викладаємо оладки, смажимо до готовності з обох боків.
Готові оладки викладаємо на тарілку, можна подавати зі сметаною.
Рецепт № 2 найпростіших цибуляників
У цьому рецепті беремо три яйця, додаємо сіль та перебиваємо до однорідного стану.
До яєць додаємо борошно. Все ретельно перемішати. Консистенція повинна бути, як рідка сметана.
Далі додаємо зелену цибулю. Все ретельно перемішуємо.
Викладаємо ложкою на сковорідку та смажимо.
Раніше ми писали про традиційний рецепт українських сирників з Карпат. Кожна господиня має свої секрети приготування цієї страви. Цей рецепт із села відрізняється своїм яскравим смаком. Обов'язково спробуйте так приготувати.