Очень вкусные оладьи с яйцами и луком — видео рецепт

Украинские "цибуляники" с яйцами по прикарпатскому рецепту
Это украинское блюдо из зеленого лука, которое готовится из очень простых составляющих. Название этому блюду "цибуляники" или луковые оладьи. Если берете зеленый лук, то можно смело называть весенние "цибуляники".
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 0,5 л простокваши (или кефира);
- 250 г муки;
- 300 г зеленого лука;
- сода (1/3 чайной ложки);
- соль по вкусу;
- масло для жарки.
2. "Цибуляники" простейшие:
- 3 яйца;
- 3-4 ст. л. муки (можно заменить манкой);
- примерно 200 г зеленого лука;
- соль по вкусу;
- масло для жарки.
Рецепт №1 простых "цибуляників"
Понадобится простокваша, добавляем ее к двум куриным яйцам. Взбиваем. Добавляем соль и соду.
Затем добавляем муку и тщательно помешиваем. Тесто должно быть жидким, как для оладьев.
Далее добавляем нарезанный зеленый лук. Все тщательно перемешать.
На разогретую сковороду выкладываем оладьи, жарим до готовности с обеих сторон.
Готовые оладьи выкладываем на тарелку, можно подавать со сметаной.
Рецепт №2 простейших "цибуляников"
В этом рецепте берем три яйца, добавляем соль и перебиваем в однородное состояние.
К яйцам добавляем муку. Все тщательно перемешать. Консистенция должна быть как жидкая сметана.
Далее добавляем зеленый лук. Все тщательно перемешать.
Выкладываем ложкой на сковороду и жарим.
Раньше мы писали о традиционном рецепте украинских сырников из Карпат. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления этого блюда. Этот рецепт из села отличается своим ярким вкусом. Обязательно попытайтесь так приготовить.