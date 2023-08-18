Очень вкусные оладьи с яйцами и луком — видео рецепт

Оладьи с яйцами и луком. Фото: google

Это украинское блюдо из зеленого лука, которое готовится из очень простых составляющих. Название этому блюду "цибуляники" или луковые оладьи. Если берете зеленый лук, то можно смело называть весенние "цибуляники".

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

2 яйца;

0,5 л простокваши (или кефира);

250 г муки;

300 г зеленого лука;

сода (1/3 чайной ложки);

соль по вкусу;

масло для жарки.

2. "Цибуляники" простейшие:

3 яйца;

3-4 ст. л. муки (можно заменить манкой);

примерно 200 г зеленого лука;

соль по вкусу;

масло для жарки.

Рецепт №1 простых "цибуляників"

Понадобится простокваша, добавляем ее к двум куриным яйцам. Взбиваем. Добавляем соль и соду.

Зеленый лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем добавляем муку и тщательно помешиваем. Тесто должно быть жидким, как для оладьев.

Кислое молоко. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем нарезанный зеленый лук. Все тщательно перемешать.

Тесто и зеленый лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

На разогретую сковороду выкладываем оладьи, жарим до готовности с обеих сторон.

Жарка оладий. Фото: YouTube @nashi.besahy

Готовые оладьи выкладываем на тарелку, можно подавать со сметаной.

Рецепт №2 простейших "цибуляников"

В этом рецепте берем три яйца, добавляем соль и перебиваем в однородное состояние.

Куриные яйца. Фото: YouTube @nashi.besahy

К яйцам добавляем муку. Все тщательно перемешать. Консистенция должна быть как жидкая сметана.

Приготовление теста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем зеленый лук. Все тщательно перемешать.

Жарение оладий. Фото: YouTube @nashi.besahy

Выкладываем ложкой на сковороду и жарим.

Готовые оладьи. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о традиционном рецепте украинских сырников из Карпат. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления этого блюда. Этот рецепт из села отличается своим ярким вкусом. Обязательно попытайтесь так приготовить.