Мазурики готуються з фаршу, як котлети — відео рецепт

Українські мазурики. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Мазурики — це дуже проста у виконанні страва, яка прийшла з кухні Полісся та Волині. Вони нагадують дуже соковиті котлети. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

500 г фаршу (з індички);

2 яйця;

40 г вершкового масла;

40 г твердого сиру;

1 ст.л. молока;

1 ч.л. солі;

0,5 ч.л. меленого чорного перцю;

0,5 ч.л. меленого сухого часнику;

1 ч.л. меленої сухої цибулі;

панірувальні сухарі;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти шматок індички, нарізати на шматочки та зробити фарш. Можна взяти готовий фарш, також можна замінити на фарш з курки.

Шматочки индички. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі перекладаємо фарш у ємність, додаємо два яйця, 40 грамів теплого розтопленого вершкового масла, одна чайна ложка солі, пів чайної ложки чорного та меленого перцю, ложку сухого часнику та ложка меленої цибулі.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Також потрібно додати пару ложок молоко та 40 грамів натертого твердого сиру. Все ретельно перемішати.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Фарш потрібно добре вимішати та відбити. З самого фаршу потрібно зробити маленькі ковбаски.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Викладаємо котлетки на деко, яке застелене фольгою. Їх потрібно відправити до холодильника на 30-40 хвилин. Масло та сир зроблять ці ковбаски щільними.

Формування котлет. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі беремо панірувальні сухарі або дрібні сухі хлібні крихти. Паніруємо наші котлети та смажимо на пательні.

Котлети в паніруванні. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Смажити потрібно на пательні з обох сторін до готовності.

Смажені котлети. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Готові мазурики потрібно покласти на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.

Готові котлети. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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