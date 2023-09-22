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Українські мазурики, як котлети: смачна страва Полісся та Волині

22 вересня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Мазурики готуються з фаршу, як котлети — відео рецепт
Українські мазурики. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Мазурики — це дуже проста у виконанні страва, яка прийшла з кухні Полісся та Волині. Вони нагадують дуже соковиті котлети. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

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Вам знадобиться: 

  • 500 г фаршу (з індички);
  • 2 яйця;
  • 40 г вершкового масла;
  • 40 г твердого сиру;
  • 1 ст.л. молока;
  • 1 ч.л. солі;
  • 0,5 ч.л. меленого чорного перцю;
  • 0,5 ч.л. меленого сухого часнику;
  • 1 ч.л. меленої сухої цибулі;
  • панірувальні сухарі;
  • рослинна олія для смаження. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти шматок індички, нарізати на шматочки та зробити фарш. Можна взяти готовий фарш, також можна замінити на фарш з курки. 

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Шматочки индички. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі перекладаємо фарш у ємність, додаємо два яйця, 40 грамів теплого розтопленого вершкового масла, одна чайна ложка солі, пів чайної ложки чорного та меленого перцю, ложку сухого часнику та ложка меленої цибулі. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Також потрібно додати пару ложок молоко та 40 грамів натертого твердого сиру. Все ретельно перемішати. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Фарш потрібно добре вимішати та відбити. З самого фаршу потрібно зробити маленькі ковбаски. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Викладаємо котлетки на деко, яке застелене фольгою. Їх потрібно відправити до холодильника на 30-40 хвилин. Масло та сир зроблять ці ковбаски щільними. 

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Формування котлет. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі беремо панірувальні сухарі або дрібні сухі хлібні крихти. Паніруємо наші котлети та смажимо на пательні. 

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Котлети в паніруванні. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Смажити потрібно на пательні з обох сторін до готовності. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Готові мазурики потрібно покласти на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. 

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Готові котлети. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про рецепт борщу по-польськи за старовинним рецептом бабусі. Такий метод приготування може стати вашим улюбленим рецептом борщу. Він зовсім трохи відрізняється від традиційного українського борщу. 

До борщу гарно підійде рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата. 

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