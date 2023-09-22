Мазурики готуються з фаршу, як котлети — відео рецепт

Українські мазурики, як котлети: смачна страва Полісся та Волині
Мазурики — це дуже проста у виконанні страва, яка прийшла з кухні Полісся та Волині. Вони нагадують дуже соковиті котлети. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 500 г фаршу (з індички);
- 2 яйця;
- 40 г вершкового масла;
- 40 г твердого сиру;
- 1 ст.л. молока;
- 1 ч.л. солі;
- 0,5 ч.л. меленого чорного перцю;
- 0,5 ч.л. меленого сухого часнику;
- 1 ч.л. меленої сухої цибулі;
- панірувальні сухарі;
- рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти шматок індички, нарізати на шматочки та зробити фарш. Можна взяти готовий фарш, також можна замінити на фарш з курки.
Далі перекладаємо фарш у ємність, додаємо два яйця, 40 грамів теплого розтопленого вершкового масла, одна чайна ложка солі, пів чайної ложки чорного та меленого перцю, ложку сухого часнику та ложка меленої цибулі.
Також потрібно додати пару ложок молоко та 40 грамів натертого твердого сиру. Все ретельно перемішати.
Фарш потрібно добре вимішати та відбити. З самого фаршу потрібно зробити маленькі ковбаски.
Викладаємо котлетки на деко, яке застелене фольгою. Їх потрібно відправити до холодильника на 30-40 хвилин. Масло та сир зроблять ці ковбаски щільними.
Далі беремо панірувальні сухарі або дрібні сухі хлібні крихти. Паніруємо наші котлети та смажимо на пательні.
Смажити потрібно на пательні з обох сторін до готовності.
Готові мазурики потрібно покласти на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
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