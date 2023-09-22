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Украинские мазурики, как котлеты: вкусное блюдо Полесья и Волыни

22 сентября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Мазурики готовятся из фарша, как котлеты — видео рецепт
Украинские мазурики. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Мазурики — это очень простое в исполнении блюдо , которое пришло из кухни Полесья и Волыни. Они напоминают очень сочные котлеты. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 500 г фарша (из индейки);
  • 2 яйца;
  • 40 г сливочного масла;
  • 40 г твердого творога;
  • 1 ст.л. молока;
  • 1 ч.л. соли;
  • 0,5 ч.л. молотого черного перца;
  • 0,5 ч.л. молотого сухого чеснока;
  • 1 ч.л. молотого сухого лука;
  • панировочные сухари;
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно взять кусок индейки, нарезать на кусочки и сделать фарш. Можно взять готовый фарш, также можно заменить фаршом из курицы.

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Кусочки индейки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее перекладываем фарш в емкость, добавляем два яйца, 40 граммов теплого растопленного сливочного масла, одна чайная ложка соли, полчайной ложки черного и молотого перца, ложку сухого чеснока и ложка молотого лука.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Также нужно добавить пару ложек молока и 40 граммов натертого сыра. Все тщательно перемешать.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Фарш нужно хорошо перемешать и отбить. Из самого фарша нужно сделать маленькие колбаски.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Выкладываем котлетки на противень, застеленный фольгой. Их нужно отправить в холодильник на 30-40 минут. Масло и творог сделают эти колбаски плотными.

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Формирование котлет. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее берем панировочные сухари или мелкие сухие хлебные крошки. Панируем наши котлеты и жарим на сковороде.

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Котлеты в панировке. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Жарить нужно на сковороде с обеих сторон до готовности.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Готовые мазурики нужно положить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

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Готовые котлеты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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