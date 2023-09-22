Мазурики готовятся из фарша, как котлеты — видео рецепт

Украинские мазурики, как котлеты: вкусное блюдо Полесья и Волыни
Мазурики — это очень простое в исполнении блюдо , которое пришло из кухни Полесья и Волыни. Они напоминают очень сочные котлеты. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 500 г фарша (из индейки);
- 2 яйца;
- 40 г сливочного масла;
- 40 г твердого творога;
- 1 ст.л. молока;
- 1 ч.л. соли;
- 0,5 ч.л. молотого черного перца;
- 0,5 ч.л. молотого сухого чеснока;
- 1 ч.л. молотого сухого лука;
- панировочные сухари;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала нужно взять кусок индейки, нарезать на кусочки и сделать фарш. Можно взять готовый фарш, также можно заменить фаршом из курицы.
Далее перекладываем фарш в емкость, добавляем два яйца, 40 граммов теплого растопленного сливочного масла, одна чайная ложка соли, полчайной ложки черного и молотого перца, ложку сухого чеснока и ложка молотого лука.
Также нужно добавить пару ложек молока и 40 граммов натертого сыра. Все тщательно перемешать.
Фарш нужно хорошо перемешать и отбить. Из самого фарша нужно сделать маленькие колбаски.
Выкладываем котлетки на противень, застеленный фольгой. Их нужно отправить в холодильник на 30-40 минут. Масло и творог сделают эти колбаски плотными.
Далее берем панировочные сухари или мелкие сухие хлебные крошки. Панируем наши котлеты и жарим на сковороде.
Жарить нужно на сковороде с обеих сторон до готовности.
Готовые мазурики нужно положить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
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