Мазурики готовятся из фарша, как котлеты — видео рецепт

Украинские мазурики. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Мазурики — это очень простое в исполнении блюдо , которое пришло из кухни Полесья и Волыни. Они напоминают очень сочные котлеты. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

500 г фарша (из индейки);

2 яйца;

40 г сливочного масла;

40 г твердого творога;

1 ст.л. молока;

1 ч.л. соли;

0,5 ч.л. молотого черного перца;

0,5 ч.л. молотого сухого чеснока;

1 ч.л. молотого сухого лука;

панировочные сухари;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно взять кусок индейки, нарезать на кусочки и сделать фарш. Можно взять готовый фарш, также можно заменить фаршом из курицы.

Кусочки индейки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее перекладываем фарш в емкость, добавляем два яйца, 40 граммов теплого растопленного сливочного масла, одна чайная ложка соли, полчайной ложки черного и молотого перца, ложку сухого чеснока и ложка молотого лука.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Также нужно добавить пару ложек молока и 40 граммов натертого сыра. Все тщательно перемешать.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Фарш нужно хорошо перемешать и отбить. Из самого фарша нужно сделать маленькие колбаски.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Выкладываем котлетки на противень, застеленный фольгой. Их нужно отправить в холодильник на 30-40 минут. Масло и творог сделают эти колбаски плотными.

Формирование котлет. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее берем панировочные сухари или мелкие сухие хлебные крошки. Панируем наши котлеты и жарим на сковороде.

Котлеты в панировке. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Жарить нужно на сковороде с обеих сторон до готовности.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Готовые мазурики нужно положить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Готовые котлеты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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