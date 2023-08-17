Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Українські гречаники з м’ясним фаршем у томатному соусі arrow

Українські гречаники з м’ясним фаршем у томатному соусі

17 серпня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні котлети з гречкою — відео рецепт
Гречаники з м’ясним фаршем. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Гречаники — це страва української кухні, яка готується з гречки та м'ясного фаршу, іноді й без нього. Такі собі січеники, чи як всі звикли зараз казати — котлети з гречкою, де замість суцільного м'ясного фаршу додається варена гречка. Гречаники можна їсти, як самостійно, так і ще щось до них приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • гречка 220-240 грамів сирої (або якщо є вже 440- 500 грамів вареної гречки);
  • м’ясний фарш 400-450 грамів;
  • яйце 1 шт;
  • цибуля 2 шт;
  • морква 1 шт;
  • борошно 50-100 грамів;
  • томатний соус 1 ст. л. (або кетчуп, або власний помідоровий соус 4-5 ст. ложок);
  • сіль;
  • перець;
  • лавровий лист.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зробити фарш, його можна купити, а краще зробити власноруч. В цьому рецепті використовується фарш свинини, але ви можете обрати будь-яке м'ясо. 

null
М'ясний фарш. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також знадобиться відварна гречка, це можна зробити одразу, а можна взяти ту, яка вже залежалась в холодильнику. 

null
Гречка, фарш та яйце. Фото: YouTube @nashi.besahy

Фарш та гречку необхідно змішати, додати яйце, сіль та чорний перець за смаком. Також можна додати мелену ріпчастину цибулину, якщо її ще немає в фарші. 

null
М'ясний фарш. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потрібно все ретельно перемішати та почати формувати котлети. 

null
Гречаники з м’ясним фаршем. Фото: YouTube @nashi.besahy

На розігріту пательню викладаємо гречаники та смажимо з обох сторін до готовності. 

null
Смажені гречаники з м’ясним фаршем. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поки смажаться гречаники натираємо моркву та ріжемо цибулю.

null
Цибуля та морква. Фото: YouTube @nashi.besahy

Смажимо овочі на окремій пательні, додаємо ложку томатної пасти та змішуємо.

null
Гречаники з м’ясним фаршем в томатному соусі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можна обрати будь-яку томатну основу, зробити власноруч з помідорів, обрати кетчуп чи томат. 

null
Гречаники з м’ясним фаршем в томатному соусі. Фото: YouTube @nashi.besahy

До томатного соусу кладемо гречаники та трохи тушкуємо. За 20-25 хвилин страва готова. 

Раніше ми писали про дивовижний рецепт гуцульських дерунів з грибною карпатською підливою. Смачні хрумкі деруни та ніжний соус, що може бути краще. Спробуйте приготувати за карпатським рецептом. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 16 серпня: звільнення села на Донеччині та виробництво морських дронів

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

13:58 Не зміг пройти повз прапор: американець захотів познайомитися з сусідками-українками

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз