Смачні котлети з гречкою — відео рецепт

Гречаники з м’ясним фаршем. Фото: google

Гречаники — це страва української кухні, яка готується з гречки та м'ясного фаршу, іноді й без нього. Такі собі січеники, чи як всі звикли зараз казати — котлети з гречкою, де замість суцільного м'ясного фаршу додається варена гречка. Гречаники можна їсти, як самостійно, так і ще щось до них приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

гречка 220-240 грамів сирої (або якщо є вже 440- 500 грамів вареної гречки);

м’ясний фарш 400-450 грамів;

яйце 1 шт;

цибуля 2 шт;

морква 1 шт;

борошно 50-100 грамів;

томатний соус 1 ст. л. (або кетчуп, або власний помідоровий соус 4-5 ст. ложок);

сіль;

перець;

лавровий лист.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зробити фарш, його можна купити, а краще зробити власноруч. В цьому рецепті використовується фарш свинини, але ви можете обрати будь-яке м'ясо.

М'ясний фарш. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також знадобиться відварна гречка, це можна зробити одразу, а можна взяти ту, яка вже залежалась в холодильнику.

Гречка, фарш та яйце. Фото: YouTube @nashi.besahy

Фарш та гречку необхідно змішати, додати яйце, сіль та чорний перець за смаком. Також можна додати мелену ріпчастину цибулину, якщо її ще немає в фарші.

М'ясний фарш. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потрібно все ретельно перемішати та почати формувати котлети.

Гречаники з м’ясним фаршем. Фото: YouTube @nashi.besahy

На розігріту пательню викладаємо гречаники та смажимо з обох сторін до готовності.

Смажені гречаники з м’ясним фаршем. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поки смажаться гречаники натираємо моркву та ріжемо цибулю.

Цибуля та морква. Фото: YouTube @nashi.besahy

Смажимо овочі на окремій пательні, додаємо ложку томатної пасти та змішуємо.

Гречаники з м’ясним фаршем в томатному соусі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можна обрати будь-яку томатну основу, зробити власноруч з помідорів, обрати кетчуп чи томат.

Гречаники з м’ясним фаршем в томатному соусі. Фото: YouTube @nashi.besahy

До томатного соусу кладемо гречаники та трохи тушкуємо. За 20-25 хвилин страва готова.

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