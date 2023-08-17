Смачні котлети з гречкою — відео рецепт

Українські гречаники з м’ясним фаршем у томатному соусі
Гречаники — це страва української кухні, яка готується з гречки та м'ясного фаршу, іноді й без нього. Такі собі січеники, чи як всі звикли зараз казати — котлети з гречкою, де замість суцільного м'ясного фаршу додається варена гречка. Гречаники можна їсти, як самостійно, так і ще щось до них приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- гречка 220-240 грамів сирої (або якщо є вже 440- 500 грамів вареної гречки);
- м’ясний фарш 400-450 грамів;
- яйце 1 шт;
- цибуля 2 шт;
- морква 1 шт;
- борошно 50-100 грамів;
- томатний соус 1 ст. л. (або кетчуп, або власний помідоровий соус 4-5 ст. ложок);
- сіль;
- перець;
- лавровий лист.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зробити фарш, його можна купити, а краще зробити власноруч. В цьому рецепті використовується фарш свинини, але ви можете обрати будь-яке м'ясо.
Також знадобиться відварна гречка, це можна зробити одразу, а можна взяти ту, яка вже залежалась в холодильнику.
Фарш та гречку необхідно змішати, додати яйце, сіль та чорний перець за смаком. Також можна додати мелену ріпчастину цибулину, якщо її ще немає в фарші.
Потрібно все ретельно перемішати та почати формувати котлети.
На розігріту пательню викладаємо гречаники та смажимо з обох сторін до готовності.
Поки смажаться гречаники натираємо моркву та ріжемо цибулю.
Смажимо овочі на окремій пательні, додаємо ложку томатної пасти та змішуємо.
Можна обрати будь-яку томатну основу, зробити власноруч з помідорів, обрати кетчуп чи томат.
До томатного соусу кладемо гречаники та трохи тушкуємо. За 20-25 хвилин страва готова.
Раніше ми писали про дивовижний рецепт гуцульських дерунів з грибною карпатською підливою. Смачні хрумкі деруни та ніжний соус, що може бути краще. Спробуйте приготувати за карпатським рецептом.