Вкусные котлеты с гречкой — видео рецепт

Гречневые мясные фарши. Фото: google

Гречаники – это блюдо украинской кухни, которое готовится из гречки и мясного фарша, иногда и без него. Такие сеченики, или как все привыкли сейчас говорить — котлеты с гречкой, где вместо сплошного мясного фарша добавляется вареная гречка. Гречаники можно есть, как самостоятельно, так и еще что-то к ним приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

гречка 220-240 граммов сырой (или если есть уже 440-500 граммов вареной гречки);

мясной фарш 400-450 г;

яйцо 1 шт;

лук 2 шт;

морковь 1 шт;

мука 50-100 граммов;

томатный соус 1 ст. л. (или кетчуп, или собственный помидорный соус 4-5 ст. ложек);

соль;

перец;

лавровый лист.

Способ приготовления

Сначала нужно сделать фарш, его можно купить, а лучше сделать своими руками. В этом рецепте используется фарш свинины, но вы можете выбрать любое мясо.

Мясной фарш. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также понадобится отварная гречка, это можно сделать сразу, а можно взять ту, которая уже залежалась в холодильнике.

Гречка, фарш и яйцо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Фарш и гречку необходимо смешать, добавить яйцо, соль и черный перец по вкусу. Также можно добавить молотую репчатую луковицу, если ее еще нет в фарше.

Мясной фарш. Фото: YouTube @nashi.besahy

Необходимо тщательно перемешать фарш и начать формировать котлеты.

Гречаники мясные. Фото: YouTube @nashi.besahy

На разогретую сковороду выкладываем гречаники и жарим с обеих сторон до готовности.

Жареные гречаники с мясным фаршем. Фото: YouTube @nashi.besahy

Пока жарятся гречаники натираем морковь и режем лук.

Лук и морковь. Фото: YouTube @nashi.besahy

Жарим овощи на отдельной сковороде, добавляем ложку томатной пасты и смешиваем.

Гречаники мясные в томатном соусе. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можно выбрать любую томатную основу, сделать собственноручно из помидоров, выбрать кетчуп или томат.

Гречаники мясные в томатном соусе. Фото: YouTube @nashi.besahy

В томатный соус кладем гречаники и немного тушим. Через 20-25 минут блюдо готово.

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