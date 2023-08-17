Вкусные котлеты с гречкой — видео рецепт

Украинские гречаники с мясным фаршем в томатном соусе
Гречаники – это блюдо украинской кухни, которое готовится из гречки и мясного фарша, иногда и без него. Такие сеченики, или как все привыкли сейчас говорить — котлеты с гречкой, где вместо сплошного мясного фарша добавляется вареная гречка. Гречаники можно есть, как самостоятельно, так и еще что-то к ним приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- гречка 220-240 граммов сырой (или если есть уже 440-500 граммов вареной гречки);
- мясной фарш 400-450 г;
- яйцо 1 шт;
- лук 2 шт;
- морковь 1 шт;
- мука 50-100 граммов;
- томатный соус 1 ст. л. (или кетчуп, или собственный помидорный соус 4-5 ст. ложек);
- соль;
- перец;
- лавровый лист.
Способ приготовления
Сначала нужно сделать фарш, его можно купить, а лучше сделать своими руками. В этом рецепте используется фарш свинины, но вы можете выбрать любое мясо.
Также понадобится отварная гречка, это можно сделать сразу, а можно взять ту, которая уже залежалась в холодильнике.
Фарш и гречку необходимо смешать, добавить яйцо, соль и черный перец по вкусу. Также можно добавить молотую репчатую луковицу, если ее еще нет в фарше.
Необходимо тщательно перемешать фарш и начать формировать котлеты.
На разогретую сковороду выкладываем гречаники и жарим с обеих сторон до готовности.
Пока жарятся гречаники натираем морковь и режем лук.
Жарим овощи на отдельной сковороде, добавляем ложку томатной пасты и смешиваем.
Можно выбрать любую томатную основу, сделать собственноручно из помидоров, выбрать кетчуп или томат.
В томатный соус кладем гречаники и немного тушим. Через 20-25 минут блюдо готово.
Раньше мы писали об удивительном рецепте гуцульских дерунов с грибной карпатской подливкой. Вкусные хрустящие драники и нежный соус, что может быть лучше. Попытайтесь приготовить по карпатскому рецепту.