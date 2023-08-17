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Украинские гречаники с мясным фаршем в томатном соусе

17 августа 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные котлеты с гречкой — видео рецепт
Гречневые мясные фарши. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Гречаники – это блюдо украинской кухни, которое готовится из гречки и мясного фарша, иногда и без него. Такие сеченики, или как все привыкли сейчас говорить — котлеты с гречкой, где вместо сплошного мясного фарша добавляется вареная гречка. Гречаники можно есть, как самостоятельно, так и еще что-то к ним приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • гречка 220-240 граммов сырой (или если есть уже 440-500 граммов вареной гречки);
  • мясной фарш 400-450 г;
  • яйцо 1 шт;
  • лук 2 шт;
  • морковь 1 шт;
  • мука 50-100 граммов;
  • томатный соус 1 ст. л. (или кетчуп, или собственный помидорный соус 4-5 ст. ложек);
  • соль;
  • перец;
  • лавровый лист.

Способ приготовления

Сначала нужно сделать фарш, его можно купить, а лучше сделать своими руками. В этом рецепте используется фарш свинины, но вы можете выбрать любое мясо.

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Мясной фарш. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также понадобится отварная гречка, это можно сделать сразу, а можно взять ту, которая уже залежалась в холодильнике.

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Гречка, фарш и яйцо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Фарш и гречку необходимо смешать, добавить яйцо, соль и черный перец по вкусу. Также можно добавить молотую репчатую луковицу, если ее еще нет в фарше.

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Мясной фарш. Фото: YouTube @nashi.besahy

Необходимо тщательно перемешать фарш и начать формировать котлеты.

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Гречаники мясные. Фото: YouTube @nashi.besahy

На разогретую сковороду выкладываем гречаники и жарим с обеих сторон до готовности.

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Жареные гречаники с мясным фаршем. Фото: YouTube @nashi.besahy

Пока жарятся гречаники натираем морковь и режем лук.

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Лук и морковь. Фото: YouTube @nashi.besahy

Жарим овощи на отдельной сковороде, добавляем ложку томатной пасты и смешиваем.

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Гречаники мясные в томатном соусе. Фото: YouTube @nashi.besahy

Можно выбрать любую томатную основу, сделать собственноручно из помидоров, выбрать кетчуп или томат.

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Гречаники мясные в томатном соусе. Фото: YouTube @nashi.besahy

В томатный соус кладем гречаники и немного тушим. Через 20-25 минут блюдо готово.

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