Бюджетна закуска з сала, яка довго зберігається — відео рецепт

Сало з часником та зеленню. Фото: google

Така закуска готується дуже просто з доступних інгредієнтів. Вона буде доречною до борщу чи інших страв. Смачна намазка з сала з часником та зеленню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Vitalii Barylko.

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Вам знадобиться:

300 гр. сала (свіже або підсолене,тонке або ж з прожилками м’яса все по вашому смаку);

3-4 зубці часника;

пучок кропу (або мікс зелена цибуля,кріп та петрушка);

чорний мелений перець;

сіль;

інші спеції за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти сало та видалити шкірку. Нарізаємо середніми шматками.

Сало та часник. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Далі сало необхідно пропустити через м'ясорубка, туди ж закладаємо трохи часнику та зелені.

Шкірка на салі. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Поступово потрібно пропустити сало, зелень та часник через м'ясорубку.

Нарізання сала. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Потім потрібно додати спеції за смаком.

Подрібнене сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Ось і все, смачна закуска вже готова.

Намазка з сала. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Це найсмачніша намазка до свіжого хліба.

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