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Українська козацька закуска з сала з часником та зеленню

21 серпня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетна закуска з сала, яка довго зберігається — відео рецепт
Сало з часником та зеленню. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така закуска готується дуже просто з доступних інгредієнтів. Вона буде доречною до борщу чи інших страв. Смачна намазка з сала з часником та зеленню. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Vitalii Barylko.

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Вам знадобиться: 

  • 300 гр. сала (свіже або підсолене,тонке або ж з прожилками м’яса все по вашому смаку); 
  • 3-4 зубці часника;
  • пучок кропу (або мікс зелена цибуля,кріп та петрушка);
  • чорний мелений перець; 
  • сіль;
  • інші спеції за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти сало та видалити шкірку. Нарізаємо середніми шматками. 

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Сало та часник. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Далі сало необхідно пропустити через м'ясорубка, туди ж закладаємо трохи часнику та зелені. 

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Шкірка на салі. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Поступово потрібно пропустити сало, зелень та часник через м'ясорубку. 

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Нарізання сала. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Потім потрібно додати спеції за смаком. 

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Подрібнене сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Ось і все, смачна закуска вже готова.

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Намазка з сала. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Це найсмачніша намазка до свіжого хліба. 

Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі "Ніжинський салат" на зиму. "Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню. 

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