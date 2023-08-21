Бюджетна закуска з сала, яка довго зберігається — відео рецепт

Українська козацька закуска з сала з часником та зеленню
Така закуска готується дуже просто з доступних інгредієнтів. Вона буде доречною до борщу чи інших страв. Смачна намазка з сала з часником та зеленню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Vitalii Barylko.
Вам знадобиться:
- 300 гр. сала (свіже або підсолене,тонке або ж з прожилками м’яса все по вашому смаку);
- 3-4 зубці часника;
- пучок кропу (або мікс зелена цибуля,кріп та петрушка);
- чорний мелений перець;
- сіль;
- інші спеції за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти сало та видалити шкірку. Нарізаємо середніми шматками.
Далі сало необхідно пропустити через м'ясорубка, туди ж закладаємо трохи часнику та зелені.
Поступово потрібно пропустити сало, зелень та часник через м'ясорубку.
Потім потрібно додати спеції за смаком.
Ось і все, смачна закуска вже готова.
Це найсмачніша намазка до свіжого хліба.
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