Бюджетная закуска из долго хранящегося сала — видео рецепт

Сало с чесноком и зеленью. Фото: google

Такая закуска готовится очень просто из доступных ингредиентов. Она будет уместна к борщу или другим блюдам. Вкусная намазка из сала с чесноком и зеленью.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Vitalii Barylko.

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Вам понадобится:

300 гр. сала (свежее или подсоленное, тонкое или же с прожилками мяса все по вашему вкусу);

3-4 зубца чеснока;

пучок укропа (или микс зеленый лук, укроп и петрушка);

черный молотый перец;

соль;

другие специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно взять сало и удалить кожуру. Нарезаем средними кусками.

Сало и чеснок. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Далее сало необходимо пропустить через мясорубку, туда же закладываем немного чеснока и зелени.

Кожица на соле. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Постепенно нужно пропустить сало, зелень и чеснок через мясорубку.

Нарезка сала. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Затем нужно добавить специи по вкусу.

Измельченное сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Вот и все, вкусная закуска уже готова.

Намазка из сала. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Это самая вкусная намазка к свежему хлебу.

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