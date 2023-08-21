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Украинская казацкая закуска из сала с чесноком и зеленью

21 августа 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетная закуска из долго хранящегося сала — видео рецепт
Сало с чесноком и зеленью. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая закуска готовится очень просто из доступных ингредиентов. Она будет уместна к борщу или другим блюдам. Вкусная намазка из сала с чесноком и зеленью.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Vitalii Barylko.

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Вам понадобится:

  • 300 гр. сала (свежее или подсоленное, тонкое или же с прожилками мяса все по вашему вкусу);
  • 3-4 зубца чеснока;
  • пучок укропа (или микс зеленый лук, укроп и петрушка);
  • черный молотый перец;
  • соль;
  • другие специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно взять сало и удалить кожуру. Нарезаем средними кусками.

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Сало и чеснок. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Далее сало необходимо пропустить через мясорубку, туда же закладываем немного чеснока и зелени.

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Кожица на соле. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Постепенно нужно пропустить сало, зелень и чеснок через мясорубку.

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Нарезка сала. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Затем нужно добавить специи по вкусу.

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Измельченное сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Вот и все, вкусная закуска уже готова.

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Намазка из сала. Фото: YouTube @vitaliibarylko7728

Это самая вкусная намазка к свежему хлебу.

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