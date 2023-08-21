Бюджетная закуска из долго хранящегося сала — видео рецепт

Украинская казацкая закуска из сала с чесноком и зеленью
Такая закуска готовится очень просто из доступных ингредиентов. Она будет уместна к борщу или другим блюдам. Вкусная намазка из сала с чесноком и зеленью.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Vitalii Barylko.
Вам понадобится:
- 300 гр. сала (свежее или подсоленное, тонкое или же с прожилками мяса все по вашему вкусу);
- 3-4 зубца чеснока;
- пучок укропа (или микс зеленый лук, укроп и петрушка);
- черный молотый перец;
- соль;
- другие специи по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно взять сало и удалить кожуру. Нарезаем средними кусками.
Далее сало необходимо пропустить через мясорубку, туда же закладываем немного чеснока и зелени.
Постепенно нужно пропустить сало, зелень и чеснок через мясорубку.
Затем нужно добавить специи по вкусу.
Вот и все, вкусная закуска уже готова.
Это самая вкусная намазка к свежему хлебу.
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