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Тушковані реберця по-сільському від української господині

6 листопада 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетна та смачна страва з ребер на вечерю — відео рецепт
Тушковані реберця. Фото: YouTube @hospodynya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт тушкованих свининих реберець. Виходить дуже смачна страва, які підійде на обід чи вечерю. Готується просто та швидко. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

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Вам знадобиться: 

  • ребра свинини 6-8 шт.;
  • цибуля  2 шт.;
  • морква 1 шт.;
  • часник  3 зубчика;
  • томатна паста 1 ст.л.;
  • смалець 1 ст.л. , або 70 мл рослинної олії;
  • лавровий лист  2 шт.;
  • сіль; 
  • перець. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати цибулю, часник та моркву. 

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Ребра та овочі. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер потрібно покласти в кастрюлю ребра та моркву з цибулею. На дно каструлі додаємо смалець чи рослинну олію. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Додаємо сіль, перець, томатну пасту з водою та лавровий лист. 

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Морква, цибуля та ребра. Фото: YouTube @hospodynya

Все потрібно тушкувати на середньому вогні протягом двох годин. 

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Готові ребра. Фото: YouTube @hospodynya

Тушковані ребра готові, їх смачно подавати з пюре чи рисом. 

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Ребра та рис. Фото: YouTube @hospodynya

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