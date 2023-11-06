Бюджетна та смачна страва з ребер на вечерю — відео рецепт

Тушковані реберця. Фото: YouTube @hospodynya

Це рецепт тушкованих свининих реберець. Виходить дуже смачна страва, які підійде на обід чи вечерю. Готується просто та швидко.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

ребра свинини 6-8 шт.;

цибуля 2 шт.;

морква 1 шт.;

часник 3 зубчика;

томатна паста 1 ст.л.;

смалець 1 ст.л. , або 70 мл рослинної олії;

лавровий лист 2 шт.;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю, часник та моркву.

Ребра та овочі. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер потрібно покласти в кастрюлю ребра та моркву з цибулею. На дно каструлі додаємо смалець чи рослинну олію.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Додаємо сіль, перець, томатну пасту з водою та лавровий лист.

Морква, цибуля та ребра. Фото: YouTube @hospodynya

Все потрібно тушкувати на середньому вогні протягом двох годин.

Готові ребра. Фото: YouTube @hospodynya

Тушковані ребра готові, їх смачно подавати з пюре чи рисом.

Ребра та рис. Фото: YouTube @hospodynya

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