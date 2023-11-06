Бюджетна та смачна страва з ребер на вечерю — відео рецепт

Тушковані реберця по-сільському від української господині
Це рецепт тушкованих свининих реберець. Виходить дуже смачна страва, які підійде на обід чи вечерю. Готується просто та швидко.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- ребра свинини 6-8 шт.;
- цибуля 2 шт.;
- морква 1 шт.;
- часник 3 зубчика;
- томатна паста 1 ст.л.;
- смалець 1 ст.л. , або 70 мл рослинної олії;
- лавровий лист 2 шт.;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати цибулю, часник та моркву.
Тепер потрібно покласти в кастрюлю ребра та моркву з цибулею. На дно каструлі додаємо смалець чи рослинну олію.
Додаємо сіль, перець, томатну пасту з водою та лавровий лист.
Все потрібно тушкувати на середньому вогні протягом двох годин.
Тушковані ребра готові, їх смачно подавати з пюре чи рисом.
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