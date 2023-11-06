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Тушеные ребрышки по-деревенски от украинской хозяйки

6 ноября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетное и вкусное блюдо из ребер на ужин — видео рецепт
Тушеные ребрышки. Фото: YouTube @hospodynya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт тушеных свиных ребрышек. Получается очень вкусное блюдо, которое подойдет на обед или ужин. Готовится просто и быстро.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сільська господиня.

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Вам понадобится:

  • ребра свинины 6-8 шт.;
  • лук 2 шт.;
  • морковь 1 шт.;
  • чеснок 3 зубчика;
  • томатная паста 1 ст.л.;
  • смалец 1 ст.л. или 70 мл растительного масла;
  • лавровый лист 2 шт.;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук, чеснок и морковь.

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Ребра и овощи. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь нужно положить в кастрюлю ребра и морковь с луком. На дно кастрюли добавляем смалец или растительное масло.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Добавляем соль, перец, томатную пасту с водой и лавровый лист.

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Морковь, лук и ребра. Фото: YouTube @hospodynya

Все нужно тушить на среднем огне в течение двух часов.

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Готовые ребра. Фото: YouTube @hospodynya

Тушеные ребра готовы, их вкусно подавать с пюре или рисом.

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Ребра и рис. Фото: YouTube @hospodynya

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