Бюджетное и вкусное блюдо из ребер на ужин — видео рецепт

Тушеные ребрышки по-деревенски от украинской хозяйки
Это рецепт тушеных свиных ребрышек. Получается очень вкусное блюдо, которое подойдет на обед или ужин. Готовится просто и быстро.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сільська господиня.
Вам понадобится:
- ребра свинины 6-8 шт.;
- лук 2 шт.;
- морковь 1 шт.;
- чеснок 3 зубчика;
- томатная паста 1 ст.л.;
- смалец 1 ст.л. или 70 мл растительного масла;
- лавровый лист 2 шт.;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук, чеснок и морковь.
Теперь нужно положить в кастрюлю ребра и морковь с луком. На дно кастрюли добавляем смалец или растительное масло.
Добавляем соль, перец, томатную пасту с водой и лавровый лист.
Все нужно тушить на среднем огне в течение двух часов.
Тушеные ребра готовы, их вкусно подавать с пюре или рисом.
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