Бюджетное и вкусное блюдо из ребер на ужин — видео рецепт

Тушеные ребрышки. Фото: YouTube @hospodynya

Это рецепт тушеных свиных ребрышек. Получается очень вкусное блюдо, которое подойдет на обед или ужин. Готовится просто и быстро.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сільська господиня.

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Вам понадобится:

ребра свинины 6-8 шт.;

лук 2 шт.;

морковь 1 шт.;

чеснок 3 зубчика;

томатная паста 1 ст.л.;

смалец 1 ст.л. или 70 мл растительного масла;

лавровый лист 2 шт.;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук, чеснок и морковь.

Ребра и овощи. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь нужно положить в кастрюлю ребра и морковь с луком. На дно кастрюли добавляем смалец или растительное масло.

Морковь и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Добавляем соль, перец, томатную пасту с водой и лавровый лист.

Морковь, лук и ребра. Фото: YouTube @hospodynya

Все нужно тушить на среднем огне в течение двух часов.

Готовые ребра. Фото: YouTube @hospodynya

Тушеные ребра готовы, их вкусно подавать с пюре или рисом.

Ребра и рис. Фото: YouTube @hospodynya

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