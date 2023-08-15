Хрумка цвітна капуста в томатному соусі — відео рецепт

Цвітна капуста в найсмачнішому соусі на зиму
Цвітна капуста в запашному томатному соусі — відмінна заготівля на зиму, яка підійде до будь-якої страви. Цей рецепт капусти на зиму точно вартий вашої уваги. Хрумка цвітна капуста в томаті готується дуже просто, обов'язково спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- цвітна капуста 2 кг;
- помідори 1.5 кг;
- перець солодкий 2 шт;
- часник 1 головка;
- цукор 120 г;
- сіль 1 ст.л;
- олія 100 мл;
- оцет 9% 100 мл;
- перець горошок.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати овочі, нарізати помідори та болгарський перець.
Помідори та перець потрібно пропустити через м'ясорубку, також можна це зробити за допомогою блендера.
Цю суміш ставимо на плиту та доводимо до кипіння.
Нарізаємо цвітну капусту. Потрібно розібрати її на суцвіття.
Капусту потрібно залити окропом, потрібно щоб вона в ньому постояла хвилин 5-10.
До соусу додаємо сіль, цукор, соняшникову олію та кілька горошин перцю. Соус повинен прокипіти 10 хвилин.
Далі до соусу додаємо цвітну капусту та тушкуємо протягом 20 хвилин.
Через 20 хвилин потрібно додати часник та оцет. Залишилось протушкувати в такому вигляді ще 10 хвилин.
Розкладаємо капусту по чистих стерилізованих банка. Закриваємо банки та залишаємо до повного охолодження.
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