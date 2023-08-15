Хрумка цвітна капуста в томатному соусі — відео рецепт

Цвітна капуста. Фото: google

Цвітна капуста в запашному томатному соусі — відмінна заготівля на зиму, яка підійде до будь-якої страви. Цей рецепт капусти на зиму точно вартий вашої уваги. Хрумка цвітна капуста в томаті готується дуже просто, обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

цвітна капуста 2 кг;

помідори 1.5 кг;

перець солодкий 2 шт;

часник 1 головка;

цукор 120 г;

сіль 1 ст.л;

олія 100 мл;

оцет 9% 100 мл;

перець горошок.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати овочі, нарізати помідори та болгарський перець.

Болгарський перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помідори та перець потрібно пропустити через м'ясорубку, також можна це зробити за допомогою блендера.

Подрібнення перців. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цю суміш ставимо на плиту та доводимо до кипіння.

Томатний соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо цвітну капусту. Потрібно розібрати її на суцвіття.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Капусту потрібно залити окропом, потрібно щоб вона в ньому постояла хвилин 5-10.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До соусу додаємо сіль, цукор, соняшникову олію та кілька горошин перцю. Соус повинен прокипіти 10 хвилин.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі до соусу додаємо цвітну капусту та тушкуємо протягом 20 хвилин.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 20 хвилин потрібно додати часник та оцет. Залишилось протушкувати в такому вигляді ще 10 хвилин.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розкладаємо капусту по чистих стерилізованих банка. Закриваємо банки та залишаємо до повного охолодження.

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