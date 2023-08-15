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Цвітна капуста в найсмачнішому соусі на зиму

15 серпня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Хрумка цвітна капуста в томатному соусі — відео рецепт
Цвітна капуста. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цвітна капуста в запашному томатному соусі — відмінна заготівля на зиму, яка підійде до будь-якої страви. Цей рецепт капусти на зиму точно вартий вашої уваги. Хрумка цвітна капуста в томаті готується дуже просто, обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться: 

  • цвітна капуста 2 кг;
  • помідори 1.5 кг;
  • перець солодкий 2 шт;
  • часник  1 головка;
  • цукор  120 г;
  • сіль 1 ст.л;
  • олія 100 мл;
  • оцет 9% 100 мл;
  • перець горошок.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно підготувати овочі, нарізати помідори та болгарський перець. 

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Болгарський перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помідори та перець потрібно пропустити через м'ясорубку, також можна це зробити за допомогою блендера. 

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Подрібнення перців. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цю суміш ставимо на плиту та доводимо до кипіння. 

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Томатний соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо цвітну капусту. Потрібно розібрати її на суцвіття. 

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Капусту потрібно залити окропом, потрібно щоб вона в ньому постояла хвилин 5-10. 

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До соусу додаємо сіль, цукор, соняшникову олію та кілька горошин перцю. Соус повинен прокипіти 10 хвилин. 

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі до соусу додаємо цвітну капусту та тушкуємо протягом 20 хвилин. 

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 20 хвилин потрібно додати часник та оцет. Залишилось протушкувати в такому вигляді ще 10 хвилин. 

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розкладаємо капусту по чистих стерилізованих банка. Закриваємо банки та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт грибного паштету по-закарпатськи на зиму. Такий паштет виходить ну дуже смачним. Він готується просто, а взимку буде радувати ваших рідних. Закуска з грибів буде доречною до святкового столу. 

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