Хрумка цветная капуста в томатном соусе — видео рецепт

Цветная капуста в самом вкусном соусе на зиму
Цветная капуста в ароматном томатном соусе – отличная заготовка на зиму, которая подойдет к любому блюду. Этот рецепт капусты на зиму точно стоит вашего внимания. Хрустящая цветная капуста в томате готовится очень просто, обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- цветная капуста 2 кг;
- помидоры 1.5 кг;
- перец сладкий 2 шт;
- чеснок 1 головка;
- сахар 120 г;
- соль 1 ст.л;
- масло 100 мл;
- уксус 9% 100 мл;
- перец горошек.
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить овощи, порезать помидоры и болгарский перец.
Помидоры и перец следует пропустить через мясорубку, также можно это сделать с помощью блендера.
Эту смесь ставим на плиту и доводим до кипения.
Нарезаем цветную капусту. Надо разобрать ее на соцветия.
Капусту нужно залить кипятком, чтобы она в нем постояла минут 5-10.
К соусу добавляем соль, сахар, подсолнечное масло и несколько горошин перца. Соус должен прокипеть 10 минут.
Далее к соусу добавляем цветную капусту и тушим в течение 20 минут.
Через 20 минут нужно добавить чеснок и уксус. Осталось протушить в таком виде еще 10 минут.
Раскладываем капусту по чистым стерилизованным банкам. Закрываем банки и оставляем до полного охлаждения.
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