Хрумка цветная капуста в томатном соусе — видео рецепт

Цветная капуста. Фото: google

Цветная капуста в ароматном томатном соусе – отличная заготовка на зиму, которая подойдет к любому блюду. Этот рецепт капусты на зиму точно стоит вашего внимания. Хрустящая цветная капуста в томате готовится очень просто, обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

цветная капуста 2 кг;

помидоры 1.5 кг;

перец сладкий 2 шт;

чеснок 1 головка;

сахар 120 г;

соль 1 ст.л;

масло 100 мл;

уксус 9% 100 мл;

перец горошек.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить овощи, порезать помидоры и болгарский перец.

Болгарский перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помидоры и перец следует пропустить через мясорубку, также можно это сделать с помощью блендера.

Измельчение перцев. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Эту смесь ставим на плиту и доводим до кипения.

Томатный соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем цветную капусту. Надо разобрать ее на соцветия.

Цветная капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Капусту нужно залить кипятком, чтобы она в нем постояла минут 5-10.

Цветная капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К соусу добавляем соль, сахар, подсолнечное масло и несколько горошин перца. Соус должен прокипеть 10 минут.

Цветная капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее к соусу добавляем цветную капусту и тушим в течение 20 минут.

Цветная капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 20 минут нужно добавить чеснок и уксус. Осталось протушить в таком виде еще 10 минут.

Цветная капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раскладываем капусту по чистым стерилизованным банкам. Закрываем банки и оставляем до полного охлаждения.

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