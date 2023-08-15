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Цветная капуста в самом вкусном соусе на зиму

15 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Хрумка цветная капуста в томатном соусе — видео рецепт
Цветная капуста. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Цветная капуста в ароматном томатном соусе – отличная заготовка на зиму, которая подойдет к любому блюду. Этот рецепт капусты на зиму точно стоит вашего внимания. Хрустящая цветная капуста в томате готовится очень просто, обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • цветная капуста 2 кг;
  • помидоры 1.5 кг;
  • перец сладкий 2 шт;
  • чеснок 1 головка;
  • сахар 120 г;
  • соль 1 ст.л;
  • масло 100 мл;
  • уксус 9% 100 мл;
  • перец горошек.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить овощи, порезать помидоры и болгарский перец.

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Болгарский перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помидоры и перец следует пропустить через мясорубку, также можно это сделать с помощью блендера.

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Измельчение перцев. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Эту смесь ставим на плиту и доводим до кипения.

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Томатный соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем цветную капусту. Надо разобрать ее на соцветия.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Капусту нужно залить кипятком, чтобы она в нем постояла минут 5-10.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К соусу добавляем соль, сахар, подсолнечное масло и несколько горошин перца. Соус должен прокипеть 10 минут.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее к соусу добавляем цветную капусту и тушим в течение 20 минут.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 20 минут нужно добавить чеснок и уксус. Осталось протушить в таком виде еще 10 минут.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раскладываем капусту по чистым стерилизованным банкам. Закрываем банки и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте грибного паштета по-закарпатски на зиму. Такой паштет получается очень вкусным. Он готовится просто, а зимой будет радовать ваших родных. Закуска из грибов будет уместна к праздничному столу.

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