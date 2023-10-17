Корисна цвітна капуста — відео рецепт

Цвітна капуста. Фото: Freepik

Цвітна капуста — корисний продукт, з неї можна приготувати дуже багато смачних страв. Сьогодні пропонуємо цвітну капусту запекти у духовці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Чим простіше Тим смачніше.

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Вам знадобиться:

цвітна капуста (очищена) 500 г;

яйця 3 шт.;

сметана 100 г;

гірчиця 1 ч.л.;

мелена паприка 1 ч.л.;

сушений часник 0.5 ч.л.;

твердий сир 150 г;

сіль до смаку.

Спосіб приготування

Для початку головку цвітної капусти потрібно помити, прибрати листочки, качан та розділити на суцвіття, які потім проварити у підсоленій воді 4-5 хв.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @Simply-delicious

Відкинути капусту на друшляк, дати трохи охолонути.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @Simply-delicious

В цей час потрібно підготувати заливку. До яєць додати сметану, гірчицю, мелену паприку, сушений часник, сіль, натертий на великій тертці твердий сир (1/3 його частини), все добре перемішати.

Приготування соусу. Фото: YouTube @Simply-delicious

Форму для запікання змастити олією, викласти суцвіття цвітної капусти, рівномірно розподілити заливку.

Цвітна капуста та соус. Фото: YouTube @Simply-delicious

Зверху посипати твердим сиром, що залишився.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @Simply-delicious

Запікати у розігрітій до 180 градусів духовці орієнтовно 20 хв.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @Simply-delicious

Раніше ми писали про супер рецепт цвітної капусти в духовці.