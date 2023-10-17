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Цвітна капуста під сирною скоринкою, запечена в духовці

17 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисна цвітна капуста — відео рецепт
Цвітна капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цвітна капуста — корисний продукт, з неї можна приготувати дуже багато смачних страв. Сьогодні пропонуємо цвітну капусту запекти у духовці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Чим простіше Тим смачніше.

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Вам знадобиться: 

  • цвітна капуста (очищена) 500 г;
  • яйця 3 шт.;
  • сметана 100 г;
  • гірчиця 1 ч.л.;
  • мелена паприка 1 ч.л.;
  • сушений часник 0.5 ч.л.;
  • твердий сир 150 г;
  • сіль до смаку.

Спосіб приготування 

Для початку головку цвітної капусти потрібно помити, прибрати листочки, качан та розділити на суцвіття, які потім проварити у підсоленій воді 4-5 хв.

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @Simply-delicious

Відкинути капусту на друшляк, дати трохи охолонути.

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @Simply-delicious

В цей час потрібно підготувати заливку. До яєць додати сметану, гірчицю, мелену паприку, сушений часник, сіль, натертий на великій тертці твердий сир (1/3 його частини), все добре перемішати.

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Приготування соусу. Фото: YouTube @Simply-delicious

Форму для запікання змастити олією, викласти суцвіття цвітної капусти, рівномірно розподілити заливку.

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Цвітна капуста та соус. Фото: YouTube @Simply-delicious

Зверху посипати твердим сиром, що залишився. 

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @Simply-delicious

Запікати у розігрітій до 180 градусів духовці орієнтовно 20 хв.

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @Simply-delicious

Раніше ми писали про супер рецепт цвітної капусти в духовці

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