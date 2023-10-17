Корисна цвітна капуста — відео рецепт

Цвітна капуста під сирною скоринкою, запечена в духовці
Цвітна капуста — корисний продукт, з неї можна приготувати дуже багато смачних страв. Сьогодні пропонуємо цвітну капусту запекти у духовці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Чим простіше Тим смачніше.
Вам знадобиться:
- цвітна капуста (очищена) 500 г;
- яйця 3 шт.;
- сметана 100 г;
- гірчиця 1 ч.л.;
- мелена паприка 1 ч.л.;
- сушений часник 0.5 ч.л.;
- твердий сир 150 г;
- сіль до смаку.
Спосіб приготування
Для початку головку цвітної капусти потрібно помити, прибрати листочки, качан та розділити на суцвіття, які потім проварити у підсоленій воді 4-5 хв.
Відкинути капусту на друшляк, дати трохи охолонути.
В цей час потрібно підготувати заливку. До яєць додати сметану, гірчицю, мелену паприку, сушений часник, сіль, натертий на великій тертці твердий сир (1/3 його частини), все добре перемішати.
Форму для запікання змастити олією, викласти суцвіття цвітної капусти, рівномірно розподілити заливку.
Зверху посипати твердим сиром, що залишився.
Запікати у розігрітій до 180 градусів духовці орієнтовно 20 хв.
Раніше ми писали про супер рецепт цвітної капусти в духовці.
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