Полезная цветная капуста — видео рецепт

Цветная капуста под сырной корочкой, запеченная в духовке
Цветная капуста — полезный продукт, из нее можно приготовить очень много вкусных блюд. Сегодня предлагаем цветную капусту запечь в духовке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Чем проще Тем вкуснее.
Вам понадобится:
- цветная капуста (очищенная) 500 г;
- яйца 3 шт.;
- сметана 100 г;
- горчица 1 ч.л.;
- молотая паприка 1 ч.л.;
- сушеный чеснок 0.5 ч.л.;
- твердый творог 150 г;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Для начала головку цветной капусты нужно помыть, убрать листики, кочерыжку и разделить на соцветия, которые затем проварить в подсоленной воде 4-5 мин.
Откинуть капусту на дуршлаг, дать немного остыть.
В это время нужно приготовить заливку. К яйцам добавить сметану, горчицу, молотую паприку, сушеный чеснок, соль, натертый на большой терке сыр (1/3 его части), все хорошо перемешать.
Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить соцветия цветной капусты, равномерно распределить заливку.
Сверху посыпать оставшимся твердым сыром.
Запекать в разогретой до 180 градусов духовке ориентировочно 20 мин.
Раньше мы писали о суперрецепте цветной капусты в духовке.
Читайте Новини.LIVE!