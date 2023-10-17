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Цветная капуста под сырной корочкой, запеченная в духовке

17 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезная цветная капуста — видео рецепт
Цветная капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Цветная капуста — полезный продукт, из нее можно приготовить очень много вкусных блюд. Сегодня предлагаем цветную капусту запечь в духовке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Чем проще Тем вкуснее.

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Вам понадобится:

  • цветная капуста (очищенная) 500 г;
  • яйца 3 шт.;
  • сметана 100 г;
  • горчица 1 ч.л.;
  • молотая паприка 1 ч.л.;
  • сушеный чеснок 0.5 ч.л.;
  • твердый творог 150 г;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Для начала головку цветной капусты нужно помыть, убрать листики, кочерыжку и разделить на соцветия, которые затем проварить в подсоленной воде 4-5 мин.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @Simply-delicious

Откинуть капусту на дуршлаг, дать немного остыть.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @Simply-delicious

В это время нужно приготовить заливку. К яйцам добавить сметану, горчицу, молотую паприку, сушеный чеснок, соль, натертый на большой терке сыр (1/3 его части), все хорошо перемешать.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @Simply-delicious

Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить соцветия цветной капусты, равномерно распределить заливку.

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Цветная капуста и соус. Фото: YouTube @Simply-delicious

Сверху посыпать оставшимся твердым сыром.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @Simply-delicious

Запекать в разогретой до 180 градусов духовке ориентировочно 20 мин.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @Simply-delicious

Раньше мы писали о суперрецепте цветной капусты в духовке.

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