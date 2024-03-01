Усього дві приправи здатні прискорити процес схуднення

Дівчина на кухні. Фото: Freepik

Всі вже знайомі з продуктами здорового харчування, які сприятливо впливають на метаболізм і не шкодять фігурі. Однак серед них можна виділити кілька спецій, які сприяють скороченню жирових відкладень на животі.

Про це повідомила дієтолог і шеф-кухар із Нью-Йорка Кімберлі Букер.

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Спеції є невід'ємною частиною кулінарії. Вони не тільки роблять страви смачнішими та ароматнішими, але й позитивно впливають на здоров'я, допомагаючи контролювати вагу та зменшувати хронічне запалення.

На думку дієтолога та шеф-кухаря Кімберлі Букер, деякі спеції можуть сприяти розщепленню жиру на животі та зменшенню хронічних запалень. Зокрема, вона зазначає, що куркума та чорний перець здатні допомогти у боротьбі із надлишком ваги в ділянці живота.

Куркума

Куркума — яскрава жовта спеція, що має протизапальні та антиоксидантні властивості, сприяє втраті ваги і зменшує жирові відкладення на животі.

Спеції куркуму. Фото: Freepik

Куркумін, що входить до складу куркуми, стимулює травлення та обмін речовин, виводить зайву рідину з організму та сприяє спалюванню жиру, знижуючи потяг до вуглеводів.

Чорний перець

Чорний перець — звичайна спеція, яка може потенційно зменшити жир на животі. Піперін, що міститься в чорному перці, покращує метаболізм та засвоює поживні речовини, що сприяють втраті ваги.

Чорний перець. Фото: Freepik

Крім того, чорний перець має протизапальні властивості, які здатні знизити рівень хронічних запалень.

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