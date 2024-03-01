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Ці приправи сприяють схудненню — дізнайтесь більше

1 березня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Усього дві приправи здатні прискорити процес схуднення
Дівчина на кухні. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Всі вже знайомі з продуктами здорового харчування, які сприятливо впливають на метаболізм і не шкодять фігурі. Однак серед них можна виділити кілька спецій, які сприяють скороченню жирових відкладень на животі.

Про це повідомила дієтолог і шеф-кухар із Нью-Йорка Кімберлі Букер.

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Спеції є невід'ємною частиною кулінарії. Вони не тільки роблять страви смачнішими та ароматнішими, але й позитивно впливають на здоров'я, допомагаючи контролювати вагу та зменшувати хронічне запалення.

На думку дієтолога та шеф-кухаря Кімберлі Букер, деякі спеції можуть сприяти розщепленню жиру на животі та зменшенню хронічних запалень. Зокрема, вона зазначає, що куркума та чорний перець здатні допомогти у боротьбі із надлишком ваги в ділянці живота.

Куркума

Куркума — яскрава жовта спеція, що має протизапальні та антиоксидантні властивості, сприяє втраті ваги і зменшує жирові відкладення на животі.

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Спеції куркуму. Фото: Freepik

Куркумін, що входить до складу куркуми, стимулює травлення та обмін речовин, виводить зайву рідину з організму та сприяє спалюванню жиру, знижуючи потяг до вуглеводів.

Чорний перець

Чорний перець — звичайна спеція, яка може потенційно зменшити жир на животі. Піперін, що міститься в чорному перці, покращує метаболізм та засвоює поживні речовини, що сприяють втраті ваги.

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Чорний перець. Фото: Freepik

Крім того, чорний перець має протизапальні властивості, які здатні знизити рівень хронічних запалень.

Раніше ми писали про три головні спеції від старості та хвороб , які мають бути в раціоні щодня.

Також ми писали про еліксир молодості — дізнайтеся, що буде, якщо щодня з'їдати куркуму.

Також ми писали про диво-напій, завдяки якому ченці живуть 120 років – два простих інгредієнти.

їжа
схуднення
спеції
куркума
чорний перець
здорове харчування

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