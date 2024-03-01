Всего две приправы способны ускорить процесс похудения

Девушка на кухне. Фото: Freepik

Все уже знакомы с продуктами здорового питания, которые благоприятно влияют на метаболизм и не наносят вреда фигуре. Однако среди них можно выделить несколько специй, способствующих сокращению жировых отложений на животе.

Об этом сообщила диетолог и шеф-повар из Нью-Йорка Кимберли Букер.

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Специи являются неотъемлемой частью кулинарии. Они не только делают блюда более вкусными и ароматными, но и оказывают положительное воздействие на здоровье, помогая контролировать вес и уменьшать хроническое воспаление.

По мнению диетолога и шеф-повара Кимберли Букер, некоторые специи могут способствовать расщеплению жира на животе и смягчению хронических воспалений. В частности, она отмечает, что куркума и черный перец способны помочь в борьбе с излишком веса в области живота.

Куркума

Куркума — яркая желтая специя, обладающая противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, способствует потере веса и уменьшает жировые отложения на животе.

Специя куркума. Фото: Freepik

Куркумин, входящий в состав куркумы, стимулирует пищеварение и обмен веществ, выводит лишнюю жидкость из организма и способствует сжиганию жира, снижая тягу к углеводам.

Черный перец

Черный перец — обычная специя, которая может потенциально уменьшить абдоминальный жир. Пиперин, содержащийся в черном перце, улучшает метаболизм и усваивает питательные вещества, способствующие потере веса.

Черній перец. Фото: Freepik

Кроме того, черный перец обладает противовоспалительными свойствами, способными снизить уровень хронических воспалений.

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