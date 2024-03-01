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Эти приправы способствуют похудению — узнайте больше

1 марта 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Всего две приправы способны ускорить процесс похудения
Девушка на кухне. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Все уже знакомы с продуктами здорового питания, которые благоприятно влияют на метаболизм и не наносят вреда фигуре. Однако среди них можно выделить несколько специй, способствующих сокращению жировых отложений на животе.

Об этом сообщила диетолог и шеф-повар из Нью-Йорка Кимберли Букер.

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Специи являются неотъемлемой частью кулинарии. Они не только делают блюда более вкусными и ароматными, но и оказывают положительное воздействие на здоровье, помогая контролировать вес и уменьшать хроническое воспаление.

По мнению диетолога и шеф-повара Кимберли Букер, некоторые специи могут способствовать расщеплению жира на животе и смягчению хронических воспалений. В частности, она отмечает, что куркума и черный перец способны помочь в борьбе с излишком веса в области живота.

Куркума 

Куркума — яркая желтая специя, обладающая противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, способствует потере веса и уменьшает жировые отложения на животе.

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Специя куркума. Фото: Freepik

Куркумин, входящий в состав куркумы, стимулирует пищеварение и обмен веществ, выводит лишнюю жидкость из организма и способствует сжиганию жира, снижая тягу к углеводам.

Черный перец

Черный перец — обычная специя, которая может потенциально уменьшить абдоминальный жир. Пиперин, содержащийся в черном перце, улучшает метаболизм и усваивает питательные вещества, способствующие потере веса.

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Черній перец. Фото: Freepik

Кроме того, черный перец обладает противовоспалительными свойствами, способными снизить уровень хронических воспалений.

Ранее мы писали про три главные специи от старости и болезней, которые должны быть в рационе каждый день. 

Также мы писали про эликсир молодости — узнайте, что будет, если ежедневно съедать щепотку куркумы. 

Также мы писали про чудо-напиток, благодаря которому монахи живут 120 лет — два простых ингредиента

еда
похудение
специи
куркума
черный перец
здоровое питание

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