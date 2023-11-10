Смачна, корисна та легка в приготуванні цвітна капуста — відео рецепт

Цвітна капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Рецепт цієї цвітної капусти здивує багатьох. Овоч фарширується фаршем, а готова страва виглядає дуже цікаво. Обов'язково спробуйте приготувати та здивувати своїх близьких.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня разом з Оксаною Копиняк.

Читайте також:

Вам знадобиться:

1 цвітна капуста (вагою приблизно до 1 кг);

400 г фаршу;

2 яйця;

1 сира цибуля;

1 цибуля для смаження;

сіль;

перець за смаком.

Спосіб приготування

Беремо цвітну капусту, її потрібно помити та зварити протягом 3-5 хвилин.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далі беремо фарш, додаємо яйце та спеції. Все ретельно перемішати.

Фарш та спеції. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Тепер починаємо фарширувати фаршем цвітну капусту.

Фарширована цвітна капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Капусту вкладаємо на форму для запікання, змащуємо яйцем.

Фарширована цвітна капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Запікаємо цвітну капусту протягом 40-60 хвилин за температури 180 градусів.

Фарширована цвітна капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Раніше ми писали про супер рецепт цвітної капусти в духовці.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом запіканки з цвітної капусти.

Ще є рецепт цвітної капусти у смачному клярі.