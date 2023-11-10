Смачна, корисна та легка в приготуванні цвітна капуста — відео рецепт

Цей рецепт вас здивує — фарширована цвітна капуста
Рецепт цієї цвітної капусти здивує багатьох. Овоч фарширується фаршем, а готова страва виглядає дуже цікаво. Обов'язково спробуйте приготувати та здивувати своїх близьких.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня разом з Оксаною Копиняк.
Вам знадобиться:
- 1 цвітна капуста (вагою приблизно до 1 кг);
- 400 г фаршу;
- 2 яйця;
- 1 сира цибуля;
- 1 цибуля для смаження;
- сіль;
- перець за смаком.
Спосіб приготування
Беремо цвітну капусту, її потрібно помити та зварити протягом 3-5 хвилин.
Далі беремо фарш, додаємо яйце та спеції. Все ретельно перемішати.
Тепер починаємо фарширувати фаршем цвітну капусту.
Капусту вкладаємо на форму для запікання, змащуємо яйцем.
Запікаємо цвітну капусту протягом 40-60 хвилин за температури 180 градусів.
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