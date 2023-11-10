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Цей рецепт вас здивує — фарширована цвітна капуста

10 листопада 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна, корисна та легка в приготуванні цвітна капуста — відео рецепт
Цвітна капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт цієї цвітної капусти здивує багатьох. Овоч фарширується фаршем, а готова страва виглядає дуже цікаво. Обов'язково спробуйте приготувати та здивувати своїх близьких. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня разом з Оксаною Копиняк.

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Вам знадобиться: 

  • 1 цвітна капуста (вагою приблизно до 1 кг);
  • 400 г фаршу;
  • 2 яйця;
  • 1 сира цибуля;
  • 1 цибуля для смаження;
  • сіль;
  • перець за смаком. 

Спосіб приготування 

Беремо цвітну капусту, її потрібно помити та зварити протягом 3-5 хвилин.

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далі беремо фарш, додаємо яйце та спеції. Все ретельно перемішати. 

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Фарш та спеції. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Тепер починаємо фарширувати фаршем цвітну капусту. 

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Фарширована цвітна капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Капусту вкладаємо на форму для запікання, змащуємо яйцем. 

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Фарширована цвітна капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Запікаємо цвітну капусту протягом 40-60 хвилин за температури 180 градусів.

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Фарширована цвітна капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Раніше ми писали про супер рецепт цвітної капусти в духовці.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом запіканки з цвітної капусти.

Ще є рецепт цвітної капусти у смачному клярі.

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