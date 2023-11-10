Вкусная, полезная и легкая в приготовлении цветная капуста — видео рецепт

Цветная капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Рецепт этой цветной капусты удивит многих. Овощ фаршируется фаршем, а готовое блюдо смотрится очень интересно. Обязательно попытайтесь приготовить и удивить своих близких.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня вместе с Оксаной Копиняк.

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Вам понадобится:

1 цветная капуста (весом примерно до 1 кг);

400 г фарша;

2 яйца;

1 сырой лук;

1 лук для жарки;

соль;

перец по вкусу.

Способ приготовления

Берем цветную капусту, ее нужно промыть и сварить в течение 3-5 минут.

Цветная капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далее берем фарш, добавляем яйцо и специи. Все тщательно перемешать.

Фарш и специи. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Теперь начинаем фаршировать фаршем цветную капусту.

Фаршированная цветная капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Капусту укладываем на форму для запекания, смазываем яйцом.

Фаршированная цветная капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Запекаем цветную капусту в течение 40-60 минут при температуре 180 градусов.

Фаршированная цветная капуста. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Раньше мы писали о супер рецепте цветной капусты в духовке.

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