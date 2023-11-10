Вкусная, полезная и легкая в приготовлении цветная капуста — видео рецепт

Этот рецепт вас удивит — фаршированная цветная капуста
Рецепт этой цветной капусты удивит многих. Овощ фаршируется фаршем, а готовое блюдо смотрится очень интересно. Обязательно попытайтесь приготовить и удивить своих близких.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня вместе с Оксаной Копиняк.
Вам понадобится:
- 1 цветная капуста (весом примерно до 1 кг);
- 400 г фарша;
- 2 яйца;
- 1 сырой лук;
- 1 лук для жарки;
- соль;
- перец по вкусу.
Способ приготовления
Берем цветную капусту, ее нужно промыть и сварить в течение 3-5 минут.
Далее берем фарш, добавляем яйцо и специи. Все тщательно перемешать.
Теперь начинаем фаршировать фаршем цветную капусту.
Капусту укладываем на форму для запекания, смазываем яйцом.
Запекаем цветную капусту в течение 40-60 минут при температуре 180 градусов.
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