Три найкорисніші та найшкідливіші овочі
Вважається, що всі овочі корисні. Але є все-таки ті, які вважаються потенційно шкідливими. Необхідно правильно їх вживати, щоб отримувати лише користь. Тоді назріває питання – які їсти овочі?
Про це повідомили Новини.LIVE.
Картопля
Картопля, це не найкорисніший овоч. Якщо ви будете їсти цей овоч у невеликих кількостях, нічого страшного не станеться. Але якщо картоплею зловживати, є його багато і великими порціями, то тут мінуси почнуть переважати над плюсами.
Плюси вживання картоплі:
- містить багато калій, який вважається корисними мінералом та необхідний для нормальної роботи нашого серця;
- знижує артеріальний тиск;
- калорійність картоплі не висока.
Мінуси вживання картоплі:
- містить соланін та крохмаль, якого в картоплі 78% залежно від сорту;
- якщо картопля зберігати довго, то крохмаль розпадається до глюкози та фруктози;
- крохмаль — це простий вуглевод, який провокує газоутворення;
- соланін – це шкідлива речовина для нашої нервової системи.
Консервований зелений горошок
Якщо ми їмо просто горох – це корисно. Але консервований горох не такий корисний. Будь-який консервований продукт не вважається за корисний. У горошку з консервної банки міститься дуже багато цукру та солі.
Щоразу, коли в консервних банках використовують цукор, це веде до утворення токсичних речовин.
Баклажан
Цей овоч також не вважається дуже корисним. Справа в тому, що баклажан накопичує в собі велику кількість соланіну. Вживання баклажанів також призводить до збільшення щавлевої кислоти в організмі. Згодом це призводить до утворення каменів у нирках. Вся справа в кількості, тобто при рідкісному вживанні баклажанів це ніяк не позначиться на нашому організмі, а ось при частому слід задуматися.
Є важлива рекомендація, вона полягає в тому, що при готуванні знімати шкірку з баклажану, тому що вона накопичує найбільше соланіну. Необхідно пам'ятати, що все приготовлене на олії стає набагато шкідливішим.
Які овочі найкорисніші для здоров'я
Брокколі
Вчені з Університету Іллінойсу провели масштабне дослідження, в ході якого з'ясували, що цей овоч є відмінною профілактикою багатьох захворювань.
Брокколі — профілактика таких захворювань:
- діабету;
- астми;
- захворювань серця;
- онкології.
У броколі міститься велика кількість вітамінів, клітковини, калію фосфору та заліза. Брокколі допоможе покращити зір, зміцнить кістки та суглоби, покращує стан шкіри та імунітет, і навіть сприяє схуднення.
Гарбуз
Гарбуз вважається супер фудом. Ряд досліджень показує, що гарбуз допомагає протистояти онкологічним захворюванням. Більше того, гарбуз дуже корисний для печінки.
У гарбузі міститься дуже рідкісний вітамін Т, він також допомагає при схудненні і має гарну жовчогінну дію. Гарбуз покращує травлення та містить рекордну кількість вітамінів.
Морква
Морква — це дуже доступний та популярний овоч. Це відмінне джерело бета каротину, попередник вітаміну А. У моркві багато вітамінів — В, PP, K, С, а також мінералів — калію, заліза, фосфору, йоду, фтору.
Морква чудово покращує зір та позитивно впливає на склад крові. Допомагає серцево-судинній системі, зміцнює нігті, покращує стан волосся та шкіри. Цей овоч слід включати у свій раціон щодня.
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