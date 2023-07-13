Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Три найкорисніші та найшкідливіші овочі arrow

Три найкорисніші та найшкідливіші овочі

13 липня 2023 15:15
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Які їсти овочі?
Дівчина вибирає овочі. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Вважається, що всі овочі корисні. Але є все-таки ті, які вважаються потенційно шкідливими. Необхідно правильно їх вживати, щоб отримувати лише користь. Тоді назріває питання – які їсти овочі?

Про це повідомили Новини.LIVE.

Читайте також:

Картопля

Картопля, це не найкорисніший овоч. Якщо ви будете їсти цей овоч у невеликих кількостях, нічого страшного не станеться. Але якщо картоплею зловживати, є його багато і великими порціями, то тут мінуси почнуть переважати над плюсами.

Плюси вживання картоплі:

  • містить багато калій, який вважається корисними мінералом та необхідний для нормальної роботи нашого серця;
  • знижує артеріальний тиск;
  • калорійність картоплі не висока.
null
Біла картопля. Фото: Freepik

Мінуси вживання картоплі:

  • містить соланін та крохмаль, якого в картоплі 78% залежно від сорту;
  • якщо картопля зберігати довго, то крохмаль розпадається до глюкози та фруктози;
  • крохмаль — це простий вуглевод, який провокує газоутворення;
  • соланін – це шкідлива речовина для нашої нервової системи.

Консервований зелений горошок

Якщо ми їмо просто горох – це корисно. Але консервований горох не такий корисний. Будь-який консервований продукт не вважається за корисний. У горошку з консервної банки міститься дуже багато цукру та солі.

null
Зелений горох. Фото: Freepik

Щоразу, коли в консервних банках використовують цукор, це веде до утворення токсичних речовин.

Баклажан

Цей овоч також не вважається дуже корисним. Справа в тому, що баклажан накопичує в собі велику кількість соланіну. Вживання баклажанів також призводить до збільшення щавлевої кислоти в організмі. Згодом це призводить до утворення каменів у нирках. Вся справа в кількості, тобто при рідкісному вживанні баклажанів це ніяк не позначиться на нашому організмі, а ось при частому слід задуматися.

null
Баклажани на кухні. Фото: Freepik

Є важлива рекомендація, вона полягає в тому, що при готуванні знімати шкірку з баклажану, тому що вона накопичує найбільше соланіну. Необхідно пам'ятати, що все приготовлене на олії стає набагато шкідливішим.

Які овочі найкорисніші для здоров'я

null
Капуста брокколі. Фото: Freepik

Брокколі

Вчені з Університету Іллінойсу провели масштабне дослідження, в ході якого з'ясували, що цей овоч є відмінною профілактикою багатьох захворювань.

Брокколі  профілактика таких захворювань:

  • діабету;
  • астми;
  • захворювань серця;
  • онкології.

У броколі міститься велика кількість вітамінів, клітковини, калію фосфору та заліза. Брокколі допоможе покращити зір, зміцнить кістки та суглоби, покращує стан шкіри та імунітет, і навіть сприяє схуднення.

Гарбуз

Гарбуз вважається супер фудом. Ряд досліджень показує, що гарбуз допомагає протистояти онкологічним захворюванням. Більше того, гарбуз дуже корисний для печінки.

null
Багато гарбузів. Фото: Freepik

У гарбузі міститься дуже рідкісний вітамін Т, він також допомагає при схудненні і має гарну жовчогінну дію. Гарбуз покращує травлення та містить рекордну кількість вітамінів.

Морква

Морква — це дуже доступний та популярний овоч. Це відмінне джерело бета каротину, попередник вітаміну А. У моркві багато вітамінів — В, PP, K, С, а також мінералів — калію, заліза, фосфору, йоду, фтору.

null
Морква під час приготування. Фото: Freepik

Морква чудово покращує зір та позитивно впливає на склад крові. Допомагає серцево-судинній системі, зміцнює нігті, покращує стан волосся та шкіри. Цей овоч слід включати у свій раціон щодня.

Раніше ми писали, чому лохина так дорого коштує, користь і шкода ягід.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз