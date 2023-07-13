Дівчина вибирає овочі. Фото: Freepik

Вважається, що всі овочі корисні. Але є все-таки ті, які вважаються потенційно шкідливими. Необхідно правильно їх вживати, щоб отримувати лише користь. Тоді назріває питання – які їсти овочі?

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Картопля

Картопля, це не найкорисніший овоч. Якщо ви будете їсти цей овоч у невеликих кількостях, нічого страшного не станеться. Але якщо картоплею зловживати, є його багато і великими порціями, то тут мінуси почнуть переважати над плюсами.

Плюси вживання картоплі:

містить багато калій, який вважається корисними мінералом та необхідний для нормальної роботи нашого серця;

знижує артеріальний тиск;

калорійність картоплі не висока.

Біла картопля. Фото: Freepik

Мінуси вживання картоплі:

містить соланін та крохмаль, якого в картоплі 78% залежно від сорту;

якщо картопля зберігати довго, то крохмаль розпадається до глюкози та фруктози;

крохмаль — це простий вуглевод, який провокує газоутворення;

соланін – це шкідлива речовина для нашої нервової системи.

Консервований зелений горошок

Якщо ми їмо просто горох – це корисно. Але консервований горох не такий корисний. Будь-який консервований продукт не вважається за корисний. У горошку з консервної банки міститься дуже багато цукру та солі.

Зелений горох. Фото: Freepik

Щоразу, коли в консервних банках використовують цукор, це веде до утворення токсичних речовин.

Баклажан

Цей овоч також не вважається дуже корисним. Справа в тому, що баклажан накопичує в собі велику кількість соланіну. Вживання баклажанів також призводить до збільшення щавлевої кислоти в організмі. Згодом це призводить до утворення каменів у нирках. Вся справа в кількості, тобто при рідкісному вживанні баклажанів це ніяк не позначиться на нашому організмі, а ось при частому слід задуматися.

Баклажани на кухні. Фото: Freepik

Є важлива рекомендація, вона полягає в тому, що при готуванні знімати шкірку з баклажану, тому що вона накопичує найбільше соланіну. Необхідно пам'ятати, що все приготовлене на олії стає набагато шкідливішим.

Які овочі найкорисніші для здоров'я

Капуста брокколі. Фото: Freepik

Брокколі

Вчені з Університету Іллінойсу провели масштабне дослідження, в ході якого з'ясували, що цей овоч є відмінною профілактикою багатьох захворювань.

Брокколі — профілактика таких захворювань:

діабету;

астми;

захворювань серця;

онкології.

У броколі міститься велика кількість вітамінів, клітковини, калію фосфору та заліза. Брокколі допоможе покращити зір, зміцнить кістки та суглоби, покращує стан шкіри та імунітет, і навіть сприяє схуднення.

Гарбуз

Гарбуз вважається супер фудом. Ряд досліджень показує, що гарбуз допомагає протистояти онкологічним захворюванням. Більше того, гарбуз дуже корисний для печінки.

Багато гарбузів. Фото: Freepik

У гарбузі міститься дуже рідкісний вітамін Т, він також допомагає при схудненні і має гарну жовчогінну дію. Гарбуз покращує травлення та містить рекордну кількість вітамінів.

Морква

Морква — це дуже доступний та популярний овоч. Це відмінне джерело бета каротину, попередник вітаміну А. У моркві багато вітамінів — В, PP, K, С, а також мінералів — калію, заліза, фосфору, йоду, фтору.

Морква під час приготування. Фото: Freepik

Морква чудово покращує зір та позитивно впливає на склад крові. Допомагає серцево-судинній системі, зміцнює нігті, покращує стан волосся та шкіри. Цей овоч слід включати у свій раціон щодня.

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