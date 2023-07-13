Девушка выбирает овощи. Фото: Freepik

Считается, что все овощи полезны. Но есть все таки те, которые считаются потенциально вредными. Необходимо правильно их употреблять, чтобы получать только пользу. Тогда назревает вопрос — какие есть овощи?

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Картофель

Картофель, это не самый полезный овощ. Если вы будете есть этот овощ в небольших количествах, ничего страшного не произойдет. Но если картошкой злоупотрбелтяь, есть его много и большими порциями, то тут минусы начнут преобладать над плюсами.

Плюсы употребления картофеля:

содержит много калий, который считается полезными минералом и необходим для нормальной работы нашего сердца;

снижает артериальное давление;

калорийность картофеля не высокая.

Белый картофель. Фото: Freepik

Минусы употребления картофеля:

содержит соланин и крахмал, которого в картофеле 78% в зависимости от сорта;

если картофель хранить долго, то крахмал распадается до глюкозы и фруктозы;

крахмал —это простой углевод, который провоцирует газообразование;

соланин — это вредное вещество для нашей нервной системы.

Консервированный зеленый горошек

Если мы едим просто горох — это полезно. Но консервированный горох не так полезен. Любой консервированный продукт не считается полезным. В горошке из консервной банки содержится слишком много сахара и соли.

Зеленый горох. Фото: Freepik

Всякий раз, когда в консервных банках используют сахар, это ведет к образованию токсичных веществ.

Баклажан

Этот овощ также не считается очень полезным. Дело в том, что баклажан накапливает в себе большое количество соланина. Употребление баклажанов также приводит к увеличение щавелевой кислоты в организме. Впоследствии это приводит к образованию камней в почках. Все дело в количестве, то есть при редком употреблении баклажанов это никак не скажется на нашем организме, а вот при частом — следует задуматься.

Баклажаны на кухне. Фото: Freepik

Есть важная рекомендация, она заключается в том, что при готовке снимать кожуру с баклажана, потому что она накапливает больше всего соланина. Необходимо помнить, что все приготовленное на масле становится намного вреднее.

Какие овощи самые полезные для здоровья

Капуста брокколи. Фото: Freepik

Брокколи

Ученые из Университета Иллинойса провели масштабное исследование в ходе которого выяснили, что этот овощ является отличной профилактикой многих заболеваний.

Брокколи — профилактика таких заболеваний:

диабета;

астмы;

заболеваний сердца;

онкологии.

В брокколи содержится большое количество витаминов, клетчатки, калия фосфора и железа. Брокколи поможет улучшить зрение, укрепит кости и суставы, улучшает состояние кожи и иммунитет, и даже способствует похудению.

Тыква

Тыква считается супер фудом. Ряд исследований показывает, что тыква помогает противостоять онкологическим заболеваниям. Более того, тыква очень полезна для печени.

Много тыкв. Фото: Freepik

В тыкве содержится очень редкий витамин Т, она также помогает при похудении и имеет хорошее желчегонное действие. Тыква улучшает пищеварение и содержит рекордное количество витаминов.

Морковь

Морковь — это очень доступный и популярный овощ. Это отличный источник бета каротина, предшественник витамина А. В моркови много витаминов — В, PP, K, С, а также минералов — калия, железа, фосфора, йода, фтора.

Морковь при готовке. Фото: Freepik

Морковь прекрасно улучшает зрение и положительно влияет на состав крови. Помогает сердечно сосудистой системе, укрепляет ногти, улучшает состояние волос и кожи. Этот овощ следует включать в свой рацион каждый день.

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