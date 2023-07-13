Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Три самых полезных и вредных овоща arrow

Три самых полезных и вредных овоща

13 июля 2023 15:15
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор
Какие есть овощи?
Девушка выбирает овощи. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

Считается, что все овощи полезны. Но есть все таки те, которые считаются потенциально вредными. Необходимо правильно их употреблять, чтобы получать только пользу. Тогда назревает вопрос — какие есть овощи?

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

Читайте также:

Картофель 

Картофель, это не самый полезный овощ. Если вы будете есть этот овощ в небольших количествах, ничего страшного не произойдет. Но если картошкой злоупотрбелтяь, есть его много и большими порциями, то тут минусы начнут преобладать над плюсами. 

Плюсы употребления картофеля: 

  • содержит много калий, который считается полезными минералом и необходим для нормальной работы нашего сердца; 
  • снижает артериальное давление; 
  • калорийность картофеля не высокая. 
null
Белый картофель. Фото: Freepik

Минусы употребления картофеля: 

  • содержит соланин и крахмал, которого в картофеле 78% в зависимости от сорта; 
  • если картофель хранить долго, то крахмал распадается до глюкозы и фруктозы; 
  • крахмал —это простой углевод, который провоцирует газообразование; 
  • соланин — это вредное вещество для нашей нервной системы. 

Консервированный зеленый горошек

Если мы едим просто горох — это полезно. Но консервированный горох не так полезен. Любой консервированный продукт не считается полезным. В горошке из консервной банки содержится слишком много сахара и соли.

null
Зеленый горох. Фото: Freepik

Всякий раз, когда в консервных банках используют сахар, это ведет к образованию токсичных веществ. 

Баклажан 

Этот овощ также не считается очень полезным. Дело в том, что баклажан накапливает в себе большое количество соланина. Употребление баклажанов также приводит к увеличение щавелевой кислоты в организме. Впоследствии это приводит к образованию камней в почках. Все дело в количестве, то есть при редком употреблении баклажанов это никак не скажется на нашем организме, а вот при частом — следует задуматься. 

null
Баклажаны на кухне. Фото: Freepik

Есть важная рекомендация, она заключается в том, что при готовке снимать кожуру с баклажана, потому что она накапливает больше всего соланина. Необходимо помнить, что все приготовленное на масле становится намного вреднее.  

Какие овощи самые полезные для здоровья

null
Капуста брокколи. Фото: Freepik

Брокколи 

Ученые из Университета Иллинойса провели масштабное исследование в ходе которого выяснили, что этот овощ является отличной профилактикой многих заболеваний. 

Брокколи — профилактика таких заболеваний: 

  • диабета; 
  • астмы; 
  • заболеваний сердца; 
  • онкологии. 

В брокколи содержится большое количество витаминов, клетчатки, калия фосфора и железа. Брокколи поможет улучшить зрение, укрепит кости и суставы, улучшает состояние кожи и иммунитет, и даже способствует похудению. 

Тыква 

Тыква считается супер фудом. Ряд исследований показывает, что тыква помогает противостоять онкологическим заболеваниям. Более того, тыква очень полезна для печени.

null
Много тыкв. Фото: Freepik

В тыкве содержится очень редкий витамин Т, она также помогает при похудении и имеет хорошее желчегонное действие. Тыква улучшает пищеварение и содержит рекордное количество витаминов. 

Морковь 

Морковь — это очень доступный и популярный овощ. Это отличный источник бета каротина, предшественник витамина А. В моркови много витаминов — В, PP, K, С, а также минералов — калия, железа, фосфора, йода, фтора. 

null
Морковь при готовке. Фото: Freepik

Морковь прекрасно улучшает зрение и положительно влияет на состав крови. Помогает сердечно сосудистой системе, укрепляет ногти, улучшает состояние волос и кожи. Этот овощ следует включать в свой рацион каждый день. 

Ранее мы писали, почему голубика так дорого стоит, польза и вред ягод.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз