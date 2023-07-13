Три самых полезных и вредных овоща
Считается, что все овощи полезны. Но есть все таки те, которые считаются потенциально вредными. Необходимо правильно их употреблять, чтобы получать только пользу. Тогда назревает вопрос — какие есть овощи?
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Картофель
Картофель, это не самый полезный овощ. Если вы будете есть этот овощ в небольших количествах, ничего страшного не произойдет. Но если картошкой злоупотрбелтяь, есть его много и большими порциями, то тут минусы начнут преобладать над плюсами.
Плюсы употребления картофеля:
- содержит много калий, который считается полезными минералом и необходим для нормальной работы нашего сердца;
- снижает артериальное давление;
- калорийность картофеля не высокая.
Минусы употребления картофеля:
- содержит соланин и крахмал, которого в картофеле 78% в зависимости от сорта;
- если картофель хранить долго, то крахмал распадается до глюкозы и фруктозы;
- крахмал —это простой углевод, который провоцирует газообразование;
- соланин — это вредное вещество для нашей нервной системы.
Консервированный зеленый горошек
Если мы едим просто горох — это полезно. Но консервированный горох не так полезен. Любой консервированный продукт не считается полезным. В горошке из консервной банки содержится слишком много сахара и соли.
Всякий раз, когда в консервных банках используют сахар, это ведет к образованию токсичных веществ.
Баклажан
Этот овощ также не считается очень полезным. Дело в том, что баклажан накапливает в себе большое количество соланина. Употребление баклажанов также приводит к увеличение щавелевой кислоты в организме. Впоследствии это приводит к образованию камней в почках. Все дело в количестве, то есть при редком употреблении баклажанов это никак не скажется на нашем организме, а вот при частом — следует задуматься.
Есть важная рекомендация, она заключается в том, что при готовке снимать кожуру с баклажана, потому что она накапливает больше всего соланина. Необходимо помнить, что все приготовленное на масле становится намного вреднее.
Какие овощи самые полезные для здоровья
Брокколи
Ученые из Университета Иллинойса провели масштабное исследование в ходе которого выяснили, что этот овощ является отличной профилактикой многих заболеваний.
Брокколи — профилактика таких заболеваний:
- диабета;
- астмы;
- заболеваний сердца;
- онкологии.
В брокколи содержится большое количество витаминов, клетчатки, калия фосфора и железа. Брокколи поможет улучшить зрение, укрепит кости и суставы, улучшает состояние кожи и иммунитет, и даже способствует похудению.
Тыква
Тыква считается супер фудом. Ряд исследований показывает, что тыква помогает противостоять онкологическим заболеваниям. Более того, тыква очень полезна для печени.
В тыкве содержится очень редкий витамин Т, она также помогает при похудении и имеет хорошее желчегонное действие. Тыква улучшает пищеварение и содержит рекордное количество витаминов.
Морковь
Морковь — это очень доступный и популярный овощ. Это отличный источник бета каротина, предшественник витамина А. В моркови много витаминов — В, PP, K, С, а также минералов — калия, железа, фосфора, йода, фтора.
Морковь прекрасно улучшает зрение и положительно влияет на состав крови. Помогает сердечно сосудистой системе, укрепляет ногти, улучшает состояние волос и кожи. Этот овощ следует включать в свой рацион каждый день.
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