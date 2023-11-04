Ідеї для смачних перекусів до школи — відео рецепт

Бутерброди з різною начинкою. Фото: Freepik

Звичайні бутерброди до школи з ковбасою та сиром можуть набридати. Пропонуємо вам ознайомитись з чим смачним можна зробити сендвіч.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

хліб;

яйце;

сир;

шпинат;

авокадо;

вершковий сир;

червона риба;

сухий нут;

в'ялені томати,

оливкова олія;

спеції;

свіжий огірок.

Приготування сендвічу № 1

Для першого бутерброду нам знадобиться яйце. Його потрібно трохи збити в тарілці.

Яйце в тарілці. Фото: YouTube @ OlyaPins

Далі потрібно натерти сир.

Яйце, шпинат та сир. Фото: YouTube @ OlyaPins

Тепер розігріваємо сковороду та відправляємо на неї трохи шпинату. Далі додаємо яйце і постійно помішуючи, обсмажуємо одну хвилину.

Готовий бутерброд. Фото: YouTube @ OlyaPins

Далі додаємо сир і все ретельно перемішуємо. Цю масу викладаємо на хліб, який перед цим можна трохи підсушити.

Приготування сендвічу № 2

Для цього рецепту нам знадобиться половинка авокадо.

Авокадо на хлібі. Фото: YouTube @ OlyaPins

На одну з скибочок викладаємо авокадо і розминаємо його виделкою.

Авокадо та вершковий сир. Фото: YouTube @ OlyaPins

На другу скибочку хліба намазуємо вершковий сир.

Готовий бутерброд. Фото: YouTube @ OlyaPins

Додаємо червону рибу та складаємо бутерброд.

Приготування сендвічу №3

Нам знадобиться сухий нут, який потрібно залити водою та залишити на кілька годин або на ніч.

Нут і спеції. Фото: YouTube @ OlyaPins

Відварюємо нут до готовності та відправляємо у чашу блендера. Додаємо трохи кмину та копченої паприки.

Хліб та огірок. Фото: YouTube @ OlyaPins

Також додаємо оливкову олію, лимонний сік та трохи в'ялених томатів, якщо у вас є. У процесі збивання додаємо трохи води.

Сендвчіс із хумусом. Фото: YouTube @ OlyaPins

З нуту вийшов хумус, який наносимо на хліб. Зверху кладемо свіжий огірок.

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