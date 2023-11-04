Ідеї для смачних перекусів до школи — відео рецепт

Три бюджетні начинки для сендвічів для дитини до школи за лічені хвилини
Звичайні бутерброди до школи з ковбасою та сиром можуть набридати. Пропонуємо вам ознайомитись з чим смачним можна зробити сендвіч.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.
Вам знадобиться:
- хліб;
- яйце;
- сир;
- шпинат;
- авокадо;
- вершковий сир;
- червона риба;
- сухий нут;
- в'ялені томати,
- оливкова олія;
- спеції;
- свіжий огірок.
Приготування сендвічу № 1
Для першого бутерброду нам знадобиться яйце. Його потрібно трохи збити в тарілці.
Далі потрібно натерти сир.
Тепер розігріваємо сковороду та відправляємо на неї трохи шпинату. Далі додаємо яйце і постійно помішуючи, обсмажуємо одну хвилину.
Далі додаємо сир і все ретельно перемішуємо. Цю масу викладаємо на хліб, який перед цим можна трохи підсушити.
Приготування сендвічу № 2
Для цього рецепту нам знадобиться половинка авокадо.
На одну з скибочок викладаємо авокадо і розминаємо його виделкою.
На другу скибочку хліба намазуємо вершковий сир.
Додаємо червону рибу та складаємо бутерброд.
Приготування сендвічу №3
Нам знадобиться сухий нут, який потрібно залити водою та залишити на кілька годин або на ніч.
Відварюємо нут до готовності та відправляємо у чашу блендера. Додаємо трохи кмину та копченої паприки.
Також додаємо оливкову олію, лимонний сік та трохи в'ялених томатів, якщо у вас є. У процесі збивання додаємо трохи води.
З нуту вийшов хумус, який наносимо на хліб. Зверху кладемо свіжий огірок.
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