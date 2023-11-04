Идеи для вкусных перекусов в школу — видео рецепт

Сэндвичи с разной начинкой. Фото: Freepik

Обычные бутерброды в школу с колбасой и сыром могут надоедать. Предлагаем вам ознакомиться с чем вкусным можно сделать бутерброд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится:

хлеб;

яйцо;

сыр;

шпинат;

авокадо;

сливочный сыр;

красная рыба;

сухой нут;

вяленые томаты,

оливковое масло;

специи;

свежий огурец.

Приготовление сэндвича № 1

Для первого бутерброда нам понадобится яйцо. Его нужно слегка взбить в тарелке.

Яйцо в тарелке. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее нужно натереть сыр.

Яйцо, шпинат и сыр. Фото: YouTube @OlyaPins

Теперь разогреваем сковороду и отправляем на нее немного шпината. Далее добавляем яйцо и постоянно помешивая обжариваем одну минуту.

Готовый сэндвич. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее добавляем сыр и все тщательно перемешиваем. Эту массу выкладываем на хлеб, который перед этим можно немного подсушить.

Приготовление сэндвича № 2

Для этого рецепта нам понадобится половинка авокадо.

Авокадо на хлебе. Фото: YouTube @OlyaPins

На один из ломтиков выкладываем авокадо и разминаем его вилкой.

Авокадо и сливочный сыр. Фото: YouTube @OlyaPins

На второй ломтик хлеба намазываем сливочный сыр.

Готовый сэндвич. Фото: YouTube @OlyaPins

Добавляем красную рыбу и складываем бутерброд.

Приготовление сэндвича № 3

Нам понадобится сухой нут, который нужно залить водой и оставить на несколько часов или на ночь.

Нут и специи. Фото: YouTube @OlyaPins

Отвариваем нут до готовности и отправляем в чашу блендера. Добавляем немного тмина и копченой паприки.

Хлеб и огурец. Фото: YouTube @OlyaPins

Также добавляем оливковое масло, лимонный сок и немного вяленых томатов, если у вас есть. В процессе взбивания добавляем немного воды.

Сэндвчис с хумусом. Фото: YouTube @OlyaPins

Из нута получился хумус, который наносим на хлеб. Сверху кладем свежий огурец.

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