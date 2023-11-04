Идеи для вкусных перекусов в школу — видео рецепт

Три бюджетных начинки для сэндвичей для ребенка в школу за считанные минуты
Обычные бутерброды в школу с колбасой и сыром могут надоедать. Предлагаем вам ознакомиться с чем вкусным можно сделать бутерброд.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Вам понадобится:
- хлеб;
- яйцо;
- сыр;
- шпинат;
- авокадо;
- сливочный сыр;
- красная рыба;
- сухой нут;
- вяленые томаты,
- оливковое масло;
- специи;
- свежий огурец.
Приготовление сэндвича № 1
Для первого бутерброда нам понадобится яйцо. Его нужно слегка взбить в тарелке.
Далее нужно натереть сыр.
Теперь разогреваем сковороду и отправляем на нее немного шпината. Далее добавляем яйцо и постоянно помешивая обжариваем одну минуту.
Далее добавляем сыр и все тщательно перемешиваем. Эту массу выкладываем на хлеб, который перед этим можно немного подсушить.
Приготовление сэндвича № 2
Для этого рецепта нам понадобится половинка авокадо.
На один из ломтиков выкладываем авокадо и разминаем его вилкой.
На второй ломтик хлеба намазываем сливочный сыр.
Добавляем красную рыбу и складываем бутерброд.
Приготовление сэндвича № 3
Нам понадобится сухой нут, который нужно залить водой и оставить на несколько часов или на ночь.
Отвариваем нут до готовности и отправляем в чашу блендера. Добавляем немного тмина и копченой паприки.
Также добавляем оливковое масло, лимонный сок и немного вяленых томатов, если у вас есть. В процессе взбивания добавляем немного воды.
Из нута получился хумус, который наносим на хлеб. Сверху кладем свежий огурец.
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