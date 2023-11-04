Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Три бюджетных начинки для сэндвичей для ребенка в школу за считанные минуты arrow

Три бюджетных начинки для сэндвичей для ребенка в школу за считанные минуты

4 ноября 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеи для вкусных перекусов в школу — видео рецепт
Сэндвичи с разной начинкой. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Обычные бутерброды в школу с колбасой и сыром могут надоедать. Предлагаем вам ознакомиться с чем вкусным можно сделать бутерброд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • хлеб;
  • яйцо;
  • сыр; 
  • шпинат;
  • авокадо;
  • сливочный сыр; 
  • красная рыба; 
  • сухой нут;
  • вяленые томаты, 
  • оливковое масло;
  • специи;
  • свежий огурец. 

Приготовление сэндвича № 1

Для первого бутерброда нам понадобится яйцо. Его нужно слегка взбить в тарелке. 

null
Яйцо в тарелке. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее нужно натереть сыр. 

null
Яйцо, шпинат и сыр. Фото: YouTube @OlyaPins

Теперь разогреваем сковороду и отправляем на нее немного шпината. Далее добавляем яйцо и постоянно помешивая обжариваем одну минуту. 

null
Готовый сэндвич. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее добавляем сыр и все тщательно перемешиваем. Эту массу выкладываем на хлеб, который перед этим можно немного подсушить. 

Приготовление сэндвича № 2

Для этого рецепта нам понадобится половинка авокадо. 

null
Авокадо на хлебе. Фото: YouTube @OlyaPins

На один из ломтиков выкладываем авокадо и разминаем его вилкой. 

null
Авокадо и сливочный сыр. Фото: YouTube @OlyaPins

На второй ломтик хлеба намазываем сливочный сыр. 

null
Готовый сэндвич. Фото: YouTube @OlyaPins

Добавляем красную рыбу и складываем бутерброд. 

Приготовление сэндвича № 3

Нам понадобится сухой нут, который нужно залить водой и оставить на несколько часов или на ночь. 

null
Нут и специи. Фото: YouTube @OlyaPins

Отвариваем нут до готовности и отправляем в чашу блендера. Добавляем немного тмина и копченой паприки. 

null
Хлеб и огурец. Фото: YouTube @OlyaPins

Также добавляем оливковое масло, лимонный сок и немного вяленых томатов, если у вас есть. В процессе взбивания добавляем немного воды. 

null
Сэндвчис с хумусом. Фото: YouTube @OlyaPins

Из нута получился хумус, который наносим на хлеб. Сверху кладем свежий огурец. 

Ранее мы писали про рецепт от которого не откажется ребенок — вкусный перекус в школу

Также мы писали про простой рецепт ветчины из свиной рульки

Еще советуем ознакомиться с рецептом натуральной домашней колбасы для ребенка в школу. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме