Як приготувати домашній балик без нітритної солі — простий бюджетний рецепт TikTok

Домашній балик. Фото: Freepik

Кулінарний тренд TikTok, дізнайтеся, як легко приготувати домашній балик. Цей простий рецепт не вимагає складних інгредієнтів та спеціальних навичок, а результат перевершить усі очікування. Насолоджуйтесь соковитим та ароматним баликом, зробленим своїми руками.

Рецепт опублікували у TikTоk на каналі Stegantseva Yulia.

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@steogantseva.yulia Домашній Балик зі свинини я готувала так➡️ - Свинячий Биток в зачищеному вигляді 600г. - сіль нітритна + звичайна по 0.5ч.л. (Щоб вийшла чайна ложка з гіркою ) Я використовувала звичайну крупну морську, 1ч.л. з гіркою) Мʼясо без жиру (биток) натерти сіллю, загорнути у плівку, і в холодильник на три доби, мʼясо я перевертала періодично, та зливала зайву рідину На третій день я дістала мʼясо, протерла паперовим рушником, та натерла гірчицею та копченою паприкою, і в духовку на 4 години, спочатку 3 години на 80 градусах готувала та годину на 100 градусах Балик вийшов соковитим, смачним та не сирим, однозначно смачно, на наступний раз я спробую приготувати з нітритною сіллю та порівняю результат) #балык #свининавдуховке #буженинадомашняя #буженинавдуховке #рецепт #рецептбуженины #рецептсвинины ♬ Dolce Nonna - Wayne Jones & Amy Hayashi-Jones

Вам знадобиться:

свинячий биток 600 г;

сіль нітритна (можна замінити на морську сіль) 0.5 ч.л.;

сіль звичайна 0.5 ч.л.;

гірчиця;

копчена паприка.

Спосіб приготування

Мʼясо без жиру (биток) натерти сіллю (в цьому рецепті використовується тільки морська сіль), загорнути у плівку. Поставити в холодильник на три доби, мʼясо потрібно періодично, перевертати та зливати зайву рідину.

Мʼясо та сіль. Фото: steogantseva.yulia

На третій день дістати мʼясо, протерти паперовим рушником та натерти гірчицею та копченою паприкою.

Мʼясо в спеціях. Фото: steogantseva.yulia

Поставити в духовку на 4 години. Спочатку запікати 3 години при 80 ºС. Потім запікати 1 годину при 100 ºС.

Приготування мʼяса. Фото: steogantseva.yulia

Балик виходить соковитим, смачним та несирим, однозначно смачно.

Домашній балик. Фото: steogantseva.yulia

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