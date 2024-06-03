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Тренд TikTok — найпростіший рецепт домашнього балика без нітритної солі

3 червня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати домашній балик без нітритної солі — простий бюджетний рецепт TikTok
Домашній балик. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Кулінарний тренд TikTok, дізнайтеся, як легко приготувати домашній балик. Цей простий рецепт не вимагає складних інгредієнтів та спеціальних навичок, а результат перевершить усі очікування. Насолоджуйтесь соковитим та ароматним баликом, зробленим своїми руками.

Рецепт опублікували у TikTоk на каналі Stegantseva Yulia.

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@steogantseva.yulia

Домашній Балик зі свинини я готувала так➡️ - Свинячий Биток в зачищеному вигляді 600г. - сіль нітритна + звичайна по 0.5ч.л. (Щоб вийшла чайна ложка з гіркою ) Я використовувала звичайну крупну морську, 1ч.л. з гіркою) Мʼясо без жиру (биток) натерти сіллю, загорнути у плівку, і в холодильник на три доби, мʼясо я перевертала періодично, та зливала зайву рідину На третій день я дістала мʼясо, протерла паперовим рушником, та натерла гірчицею та копченою паприкою, і в духовку на 4 години, спочатку 3 години на 80 градусах готувала та годину на 100 градусах Балик вийшов соковитим, смачним та не сирим, однозначно смачно, на наступний раз я спробую приготувати з нітритною сіллю та порівняю результат) #балык #свининавдуховке #буженинадомашняя #буженинавдуховке #рецепт #рецептбуженины #рецептсвинины

♬ Dolce Nonna - Wayne Jones & Amy Hayashi-Jones

Вам знадобиться: 

  • свинячий биток 600 г;
  • сіль нітритна (можна замінити на морську сіль) 0.5 ч.л.; 
  • сіль звичайна 0.5 ч.л.; 
  • гірчиця; 
  • копчена паприка. 

Спосіб приготування 

Мʼясо без жиру (биток) натерти сіллю (в цьому рецепті використовується тільки морська сіль), загорнути у плівку. Поставити в холодильник на три доби, мʼясо потрібно періодично, перевертати та зливати зайву рідину. 

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Мʼясо та сіль. Фото: steogantseva.yulia

На третій день дістати мʼясо, протерти паперовим рушником та натерти гірчицею та копченою паприкою. 

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Мʼясо в спеціях. Фото: steogantseva.yulia

Поставити в духовку на 4 години. Спочатку запікати 3 години при 80 ºС. Потім запікати 1 годину при 100 ºС. 

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Приготування мʼяса. Фото: steogantseva.yulia

Балик виходить соковитим, смачним та несирим, однозначно смачно. 

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Домашній балик. Фото: steogantseva.yulia

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рецепти
свинина
домашня ковбаса
лайфхаки
м'ясо

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