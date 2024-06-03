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Тренд TikTok — самый простой рецепт домашнего балыка без нитритной соли

3 июня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить домашний балик без нитритной соли – простой бюджетный рецепт TikTok
Домашний балык. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Кулинарный тренд TikTok, узнайте, как легко приготовить домашний балик. Этот простой рецепт не требует сложных ингредиентов и специальных навыков, а результат превзойдет все ожидания. Наслаждайтесь сочным и ароматным балыком, сделанным своими руками.

Рецепт опубликовали в TikTоk на канале Stegantseva Yulia.

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@steogantseva.yulia

Домашний Балик из свинины я готовила так ➡️ - Свиной Биток в зачищенном виде 600г. – соль нитритная + обычная по 0.5ч.л. (чтобы получилась чайная ложка с горкой) Я использовала обычную крупную морскую, 1ч.л. с горкой) Мясо без жира (биток) натереть солью, завернуть в пленку, и в холодильник на трое суток, мясо я переворачивала периодически, и сливала лишнюю жидкость. На третий день я достала мясо, протерла бумажным полотенцем, и натерла горчицей и копченой папри и в духовку на 4 часа, сначала 3 часа на 80 градусах готовила и час на 100 градусах Балик получился сочным, вкусным и не сырым, однозначно вкусно, на следующий раз я попробую приготовить с нитритной солью и сравнить результат) #балык # свинина #буженинав духовке #рецепт #рецептбуженины #рецептсвинины

♬ Dolce Nonna - Wayne Jones & Amy Hayashi-Jones

Вам понадобится:

  • свиной биток 600 г;
  • соль нитритная (можно заменить морской солью) 0.5 ч.л.;
  • соль обыкновенная 0.5 ч.л.;
  • горчица;
  • копченая паприка.

Способ приготовления

Мясо без жира (биток) натереть солью (в этом рецепте используется только морская соль), завернуть в пленку. Поставить в холодильник на трое суток, мясо нужно периодически переворачивать и сливать лишнюю жидкость.

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Мясо и соль. Фото: steogantseva.yulia

На третий день достать мясо, протереть бумажным полотенцем и натереть горчицей и копченой паприкой.

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Мясо в специях. Фото: steogantseva.yulia

Поставить в духовой шкаф на 4 часа. Сначала запекать 3 часа при 80 ºС. Затем запекать 1 час при 100 ºС.

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Приготовление мяса. Фото: steogantseva.yulia

Балык получается сочным, вкусным и несырым, однозначно вкусно.

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Домашний балык. Фото: steogantseva.yulia

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.

А еще мы писали, как правильно размораживать рыбу и мясо — советы от Клопотенко.

рецепты
свинина
домашняя колбаса
лайфхаки
мясо

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