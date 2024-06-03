Как приготовить домашний балик без нитритной соли – простой бюджетный рецепт TikTok

Домашний балык. Фото: Freepik

Кулинарный тренд TikTok, узнайте, как легко приготовить домашний балик. Этот простой рецепт не требует сложных ингредиентов и специальных навыков, а результат превзойдет все ожидания. Наслаждайтесь сочным и ароматным балыком, сделанным своими руками.

Рецепт опубликовали в TikTоk на канале Stegantseva Yulia.

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@steogantseva.yulia Домашний Балик из свинины я готовила так ➡️ - Свиной Биток в зачищенном виде 600г. – соль нитритная + обычная по 0.5ч.л. (чтобы получилась чайная ложка с горкой) Я использовала обычную крупную морскую, 1ч.л. с горкой) Мясо без жира (биток) натереть солью, завернуть в пленку, и в холодильник на трое суток, мясо я переворачивала периодически, и сливала лишнюю жидкость. На третий день я достала мясо, протерла бумажным полотенцем, и натерла горчицей и копченой папри и в духовку на 4 часа, сначала 3 часа на 80 градусах готовила и час на 100 градусах Балик получился сочным, вкусным и не сырым, однозначно вкусно, на следующий раз я попробую приготовить с нитритной солью и сравнить результат) #балык # свинина #буженинав духовке #рецепт #рецептбуженины #рецептсвинины ♬ Dolce Nonna - Wayne Jones & Amy Hayashi-Jones

Вам понадобится:

свиной биток 600 г;

соль нитритная (можно заменить морской солью) 0.5 ч.л.;

соль обыкновенная 0.5 ч.л.;

горчица;

копченая паприка.

Способ приготовления

Мясо без жира (биток) натереть солью (в этом рецепте используется только морская соль), завернуть в пленку. Поставить в холодильник на трое суток, мясо нужно периодически переворачивать и сливать лишнюю жидкость.

Мясо и соль. Фото: steogantseva.yulia

На третий день достать мясо, протереть бумажным полотенцем и натереть горчицей и копченой паприкой.

Мясо в специях. Фото: steogantseva.yulia

Поставить в духовой шкаф на 4 часа. Сначала запекать 3 часа при 80 ºС. Затем запекать 1 час при 100 ºС.

Приготовление мяса. Фото: steogantseva.yulia

Балык получается сочным, вкусным и несырым, однозначно вкусно.

Домашний балык. Фото: steogantseva.yulia

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