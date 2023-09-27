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Традиційний український червоний борщ за рецептом бабусі

27 вересня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Особливий рецепт українського борщу — відео
Український червоний борщ. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Борщ — це не просто їжа, це справжня частина культури та традицій України. Не хвилюйтеся, якщо ви новачок у кулінарії. Цей рецепт супроводжується докладним описом кожного кроку. Ви дізнаєтеся, як приготувати борщ із темною ароматною підливою, м'ясом, і, звичайно ж, свіжими овочами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно

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Вам знадобиться: 

  • вода — 5 л;
  • м'ясо — 1,5 кг;
  • олія — 50 мл;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • квасоля — 300 г;
  • буряк червоний — 5 шт.;
  • картопля — 1 кг;
  • капуста — 300 г;
  • перець солодкий — 1 шт.;
  • помідор — 4 шт.;
  • кисле яблуко — 1 шт.;
  • сіль за смаком;
  • цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування 

Спочатку беремо ребра, кладемо у воду та ставимо на вогонь, щоб приготувати бульйон. Ви можете використовувати м'ясо за своїм смаком. 

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Квасоля для борщу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі відправляємо до бульйону квасолю та подрібнену картоплю. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім починаємо готувати засмажку. Для цього потрібно нарізати цибулю та нарізати моркву. 

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також необхідно відразу нашинкувати капусту, але додавати ми її будемо в самому кінці. 

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Нарізаний буряк. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім починаємо різати буряк на невеликі ломтики. Якщо у вас буряк немолодий, то його можна натерти на тертку. 

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Цибуля та морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До обсмаженої цибулі додаємо моркву, готувати разом 1-2 хвилини. Далі до обсмажки додаємо нарізані помідори. 

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Свіжі помідори. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати соломкою солодкий перець та натерти кисле яблуко. 

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Буряк та засмажка. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До обсмажки додаємо буряк, тушкуємо все разом хвилин 10. Потім додаємо цукор та сіль. 

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Додавання яблука. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 10 хвилин тушкування буряка додаємо яблука та солодкий перець. Також додаємо ще трохи води та тушкуємо протягом 10 хвилин до готовності овочів. 

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Часник та зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі до больйону потрібно додати капусту і поварити все разом протягом 5 хвилин. 

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Борщ в кастрюлі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Обсмажку додаємо до бульйону та накриваємо кришкою, необіхдно, все довести до кипіння. 

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Домашнє сало. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім додаємо нарізаний часник та свіжу зелень. Борщ готовий, краще дати йому настоятися хоча б протягом 30 хвилин. 

Раніше ми писали про рецепт борщу по-польськи за старовинним рецептом бабусі. Такий метод приготування може стати вашим улюбленим рецептом борщу. Він зовсім трохи відрізняється від традиційного українського борщу. 

Також зверніть увагу на рецепт залізного борщу з Прикарпаття. Це стародавня бойківська страва, тож цей борщ можна назвати автентичним.

До борщу гарно підійде рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата. 

Або сало по-гуцульськи за карпатським рецептом, воно настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати.

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