Особливий рецепт українського борщу — відео

Традиційний український червоний борщ за рецептом бабусі
Борщ — це не просто їжа, це справжня частина культури та традицій України. Не хвилюйтеся, якщо ви новачок у кулінарії. Цей рецепт супроводжується докладним описом кожного кроку. Ви дізнаєтеся, як приготувати борщ із темною ароматною підливою, м'ясом, і, звичайно ж, свіжими овочами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.
Вам знадобиться:
- вода — 5 л;
- м'ясо — 1,5 кг;
- олія — 50 мл;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 2 шт.;
- квасоля — 300 г;
- буряк червоний — 5 шт.;
- картопля — 1 кг;
- капуста — 300 г;
- перець солодкий — 1 шт.;
- помідор — 4 шт.;
- кисле яблуко — 1 шт.;
- сіль за смаком;
- цукор — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Спочатку беремо ребра, кладемо у воду та ставимо на вогонь, щоб приготувати бульйон. Ви можете використовувати м'ясо за своїм смаком.
Далі відправляємо до бульйону квасолю та подрібнену картоплю.
Потім починаємо готувати засмажку. Для цього потрібно нарізати цибулю та нарізати моркву.
Також необхідно відразу нашинкувати капусту, але додавати ми її будемо в самому кінці.
Потім починаємо різати буряк на невеликі ломтики. Якщо у вас буряк немолодий, то його можна натерти на тертку.
До обсмаженої цибулі додаємо моркву, готувати разом 1-2 хвилини. Далі до обсмажки додаємо нарізані помідори.
Далі потрібно нарізати соломкою солодкий перець та натерти кисле яблуко.
До обсмажки додаємо буряк, тушкуємо все разом хвилин 10. Потім додаємо цукор та сіль.
Через 10 хвилин тушкування буряка додаємо яблука та солодкий перець. Також додаємо ще трохи води та тушкуємо протягом 10 хвилин до готовності овочів.
Далі до больйону потрібно додати капусту і поварити все разом протягом 5 хвилин.
Обсмажку додаємо до бульйону та накриваємо кришкою, необіхдно, все довести до кипіння.
Потім додаємо нарізаний часник та свіжу зелень. Борщ готовий, краще дати йому настоятися хоча б протягом 30 хвилин.
Раніше ми писали про рецепт борщу по-польськи за старовинним рецептом бабусі. Такий метод приготування може стати вашим улюбленим рецептом борщу. Він зовсім трохи відрізняється від традиційного українського борщу.
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