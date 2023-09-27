Особый рецепт украинского борща — видео

Украинский красный борщ. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Борщ — это не просто еда, это настоящая часть культуры и традиций Украины. Не беспокойтесь, если вы новичок в кулинарии. Этот рецепт сопровождается подробным описанием каждого шага. Вы узнаете, как приготовить борщ с темной ароматной подливкой, мясом и, конечно же, свежими овощами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.

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Вам понадобится:

вода — 5 л;

мясо — 1,5 кг;

масло — 50 мл;

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

фасоль — 300 г;

свекла красная — 5 шт.;

картофель — 1 кг;

капуста — 300 г;

перец сладкий — 1 ш.т;

помидор — 4 шт.;

кислое яблоко — 1 шт.;

соль по вкусу;

сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления

Сначала берем ребра, кладем в воду и ставим на огонь, чтобы приготовить бульон. Вы можете использовать мясо по своему вкусу.

Фасоль для борща. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее отправляем в бульон фасоль и измельченный картофель.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем начинаем готовить зажарку. Для этого нужно порезать лук и нарезать морковь.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также необходимо сразу нашинковать капусту, но добавлять мы ее будем в самом конце.

Нарезанная свекла. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем начинаем резать свеклу на небольшие ломтики. Если у вас свекла не молодая, то ее можно натереть на терку.

Лук и морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К обжаренному луку добавляем морковь, готовить вместе 1-2 минуты. Далее к обжарке добавляем нарезанные помидоры.

Свежие помидоры. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно соломкой нарезать сладкий перец и натереть кислое яблоко.

Свекла и зажарка. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К обжарке добавляем свеклу, тушим все вместе минут 10. Затем добавляем сахар и соль.

Добавление яблока. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 10 минут тушения свеклы добавляем яблоки и сладкий перец. Также добавляем еще немного воды и тушим в течение 10 минут до готовности овощей.

Чеснок и зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее к бульону нужно добавить капусту и поварить все вместе в течение 5 минут.

Борщ в кастрюле. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Обжарку добавляем к бульону и накрываем крышкой, необходимо довести до кипения.

Домашнее сало. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем добавляем нарезанный чеснок и свежую зелень. Борщ готов, лучше дать ему настояться хотя бы в течение 30 минут.

Раньше мы писали о рецепте борща по-польски по старинному рецепту бабушки. Такой способ приготовления может стать вашим любимым рецептом борща. Он совсем немного отличается от традиционного украинского борща.

Также обратите внимание на рецепт железного борща из Прикарпатья. Это древнее бойковское блюдо, поэтому этот борщ можно назвать подлинным.

К борщу хорошо подойдет рецепт маринованного украинского сала от деда Кондрата.

Или сало по-гуцульски по карпатскому рецепту, оно настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить.