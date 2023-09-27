Особый рецепт украинского борща — видео

Традиционный украинский красный борщ по рецепту бабушки
Борщ — это не просто еда, это настоящая часть культуры и традиций Украины. Не беспокойтесь, если вы новичок в кулинарии. Этот рецепт сопровождается подробным описанием каждого шага. Вы узнаете, как приготовить борщ с темной ароматной подливкой, мясом и, конечно же, свежими овощами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.
Вам понадобится:
- вода — 5 л;
- мясо — 1,5 кг;
- масло — 50 мл;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- фасоль — 300 г;
- свекла красная — 5 шт.;
- картофель — 1 кг;
- капуста — 300 г;
- перец сладкий — 1 ш.т;
- помидор — 4 шт.;
- кислое яблоко — 1 шт.;
- соль по вкусу;
- сахар — 2 ст. л.
Способ приготовления
Сначала берем ребра, кладем в воду и ставим на огонь, чтобы приготовить бульон. Вы можете использовать мясо по своему вкусу.
Далее отправляем в бульон фасоль и измельченный картофель.
Затем начинаем готовить зажарку. Для этого нужно порезать лук и нарезать морковь.
Также необходимо сразу нашинковать капусту, но добавлять мы ее будем в самом конце.
Затем начинаем резать свеклу на небольшие ломтики. Если у вас свекла не молодая, то ее можно натереть на терку.
К обжаренному луку добавляем морковь, готовить вместе 1-2 минуты. Далее к обжарке добавляем нарезанные помидоры.
Далее нужно соломкой нарезать сладкий перец и натереть кислое яблоко.
К обжарке добавляем свеклу, тушим все вместе минут 10. Затем добавляем сахар и соль.
Через 10 минут тушения свеклы добавляем яблоки и сладкий перец. Также добавляем еще немного воды и тушим в течение 10 минут до готовности овощей.
Далее к бульону нужно добавить капусту и поварить все вместе в течение 5 минут.
Обжарку добавляем к бульону и накрываем крышкой, необходимо довести до кипения.
Затем добавляем нарезанный чеснок и свежую зелень. Борщ готов, лучше дать ему настояться хотя бы в течение 30 минут.
Раньше мы писали о рецепте борща по-польски по старинному рецепту бабушки. Такой способ приготовления может стать вашим любимым рецептом борща. Он совсем немного отличается от традиционного украинского борща.
Также обратите внимание на рецепт железного борща из Прикарпатья. Это древнее бойковское блюдо, поэтому этот борщ можно назвать подлинным.
К борщу хорошо подойдет рецепт маринованного украинского сала от деда Кондрата.
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