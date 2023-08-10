Ідеальні українськи сирники — відео рецепт

Традиційний рецепт українських сирників з Карпат
Сирники є невід'ємною частиною української кухні. Кожна господиня має свої секрети приготування цієї страви. Цей рецепт з села відрізняється своїм яскравим смаком. Обов'язково спробуйте так приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- 500 грамів кисломолочного сиру;
- 1 яйце;
- 3 столові ложки борошна;
- 1 столова ложка цукру;
- дрібка солі;
- масло чи олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку сир потрібно подрібнити, для цього процесу ідеально підходить звичайна товкачка. Сир краще взяти середньої жирності та не вологий, якщо сир вологий, то краще прибрати зайвий сік.
На 500 грамів сиру потрібно додати одне куряче яйце та цукор.
Додаємо яйця до сиру. Потім додаємо борошно.далі все потрібно ретельно перемішати.
Формуємо сирники, робимо кульку, обвалюємо в борошні та робимо форму сирника.
На пательню потрібно налити олію та почати смажити сирники.
Краще смажити на рослинній олії з додаванням вершкового масла.
Викладаємо сирники, за вашим смаком можна додати сметани, улюбленого варення чи меду.
Нехай смакує.
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