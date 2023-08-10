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Традиційний рецепт українських сирників з Карпат

10 серпня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальні українськи сирники — відео рецепт
Українські сирники. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сирники є невід'ємною частиною української кухні. Кожна господиня має свої секрети приготування цієї страви. Цей рецепт з села відрізняється своїм яскравим смаком. Обов'язково спробуйте так приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

  • 500 грамів  кисломолочного сиру;
  • 1 яйце;
  • 3 столові ложки борошна;
  • 1 столова ложка цукру;
  • дрібка солі;
  • масло чи олія для смаження.

Спосіб приготування 

Спочатку сир потрібно подрібнити, для цього процесу ідеально підходить звичайна товкачка. Сир краще взяти середньої жирності та не вологий, якщо сир вологий, то краще прибрати зайвий сік. 

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Кисломолочний сир. Фото: YouTube @nashi.besahy

На 500 грамів сиру потрібно додати одне куряче яйце та цукор. 

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Замішування тіста для сирників. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо яйця до сиру. Потім додаємо борошно.далі все потрібно ретельно перемішати. 

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @nashi.besahy

Формуємо сирники, робимо кульку, обвалюємо в борошні та робимо форму сирника. 

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Яйця та сир. Фото: YouTube @nashi.besahy

На пательню потрібно налити олію та почати смажити сирники.

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Формування сирників. Фото: YouTube @nashi.besahy

Краще смажити на рослинній олії з додаванням вершкового масла. 

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Смаження сирників. Фото: YouTube @nashi.besahy

Викладаємо сирники, за вашим смаком можна додати сметани, улюбленого варення чи меду. 

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Сирники з варенням. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нехай смакує. 

Раніше ми писали про рецепт відродженої української страви з картоплі — штурханці. Ця страва з картоплі може трохи нагадати вам зрази з сиром або картопляні галушки, але вона має свій унікальний шарм. 

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