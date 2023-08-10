Идеальные украинские сырники — видео рецепт

Традиционный рецепт украинских сырников из Карпат
Сырники являются неотъемлемой частью украинской кухни. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления этого блюда. Этот рецепт из деревни отличается своим ярким вкусом. Обязательно попытайтесь так приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- 500 г кисломолочного сыра;
- 1 яйцо;
- 3 столовые ложки муки;
- 1 столовая ложка сахара;
- щепотка соли;
- масло или масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала сыр нужно измельчить, для этого процесса идеально подходит обычная пестика. Сыр лучше взять средней жирности и не влажный, если влажный сыр, то лучше убрать лишний сок.
На 500 г сыра нужно добавить одно куриное яйцо и сахар.
Добавляем яйца в сыр. Затем добавляем муку. дальше все нужно тщательно перемешать.
Формируем сырники, делаем шарик, обваливаем в муке и делаем форму сырника.
На сковороду нужно налить растительное масло и начать жарить сырники.
Лучше жарить на растительном масле с добавлением сливочного масла.
Выкладываем сырники, по вашему вкусу можно добавить сметаны, любимого варенья или меда.
Приятного аппетита.
Раньше мы писали о рецепте возрожденного украинского блюда из картофеля. Это блюдо из картофеля может немного напомнить вам зразы с сыром или картофельные клецки, но оно имеет свой уникальный шарм.