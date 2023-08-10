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Традиционный рецепт украинских сырников из Карпат

10 августа 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальные украинские сырники — видео рецепт
Украинские сырники. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сырники являются неотъемлемой частью украинской кухни. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления этого блюда. Этот рецепт из деревни отличается своим ярким вкусом. Обязательно попытайтесь так приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • 500 г кисломолочного сыра;
  • 1 яйцо;
  • 3 столовые ложки муки;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • щепотка соли;
  • масло или масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала сыр нужно измельчить, для этого процесса идеально подходит обычная пестика. Сыр лучше взять средней жирности и не влажный, если влажный сыр, то лучше убрать лишний сок.

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Кисломолочный творог. Фото: YouTube @nashi.besahy

На 500 г сыра нужно добавить одно куриное яйцо и сахар.

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Смешивание теста для сырников. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем яйца в сыр. Затем добавляем муку. дальше все нужно тщательно перемешать.

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @nashi.besahy

Формируем сырники, делаем шарик, обваливаем в муке и делаем форму сырника.

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Яйца и творог. Фото: YouTube @nashi.besahy

На сковороду нужно налить растительное масло и начать жарить сырники.

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Формирование сырников. Фото: YouTube @nashi.besahy

Лучше жарить на растительном масле с добавлением сливочного масла.

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Обжаривание сырников. Фото: YouTube @nashi.besahy

Выкладываем сырники, по вашему вкусу можно добавить сметаны, любимого варенья или меда.

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Сырники с вареньем. Фото: YouTube @nashi.besahy

Приятного аппетита. 

Раньше мы писали о рецепте возрожденного украинского блюда из картофеля. Это блюдо из картофеля может немного напомнить вам зразы с сыром или картофельные клецки, но оно имеет свой уникальный шарм.

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