Идеальные украинские сырники — видео рецепт

Украинские сырники. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сырники являются неотъемлемой частью украинской кухни. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления этого блюда. Этот рецепт из деревни отличается своим ярким вкусом. Обязательно попытайтесь так приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

500 г кисломолочного сыра;

1 яйцо;

3 столовые ложки муки;

1 столовая ложка сахара;

щепотка соли;

масло или масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала сыр нужно измельчить, для этого процесса идеально подходит обычная пестика. Сыр лучше взять средней жирности и не влажный, если влажный сыр, то лучше убрать лишний сок.

Кисломолочный творог. Фото: YouTube @nashi.besahy

На 500 г сыра нужно добавить одно куриное яйцо и сахар.

Смешивание теста для сырников. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем яйца в сыр. Затем добавляем муку. дальше все нужно тщательно перемешать.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @nashi.besahy

Формируем сырники, делаем шарик, обваливаем в муке и делаем форму сырника.

Яйца и творог. Фото: YouTube @nashi.besahy

На сковороду нужно налить растительное масло и начать жарить сырники.

Формирование сырников. Фото: YouTube @nashi.besahy

Лучше жарить на растительном масле с добавлением сливочного масла.

Обжаривание сырников. Фото: YouTube @nashi.besahy

Выкладываем сырники, по вашему вкусу можно добавить сметаны, любимого варенья или меда.

Сырники с вареньем. Фото: YouTube @nashi.besahy

Приятного аппетита.

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