Дуже смачна страва з гречки — відео рецепт

Традиційні українські гречаники: рецепт, який вас підкорить
Такі гречаники виходять дуже смачними. Вони схожі на звичайні котлети, але відрізняються тим, що до фаршу додається гречка. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Mil Alexx. Рецепти і тренування.
Вам знадобиться:
- 700 г фаршу;
- 225 г сухої гречки (650 г вареної);
- 1 цибулина;
- 2 яйця;
- 50 г панірувальних сухарів;
- сіль, перець, сушений часник.
Для соусу:
- 20 г олії для смаження;
- 500 мл томатного соку (або томатну пасту розвести у теплій воді);
- 150 г цибулі;
- 2 ст.л. томатної пасти, сіль, перець, гострий перець;
- зелень для подачі.
Спосіб приготування
Спочатку беремо курячий фарш та додаємо варену гречку.
Далі додаємо 150 грамів цибулі та додаємо до фаршу.
Також нам знадобиться 50 грамів панірувальних сухарів, які потрібно додати до фаршу.
Додаємо два курячих яйця, спеції за смаком, сіль та сушений часник.
Все ретельно перемішати до однорідності.
Тепер формуємо гречаники, як котлети.
На пательні смажимо гречаники з двох сторін до готовності.
Далі беремо кастрюлю та обсмажуємо трохи цибулі, потім додаємо трохи води, томатний сік, паприку, сіль і трохи чорного перцю.
До томатного соусу додаємо наші гречаники, все ретельно перемішати та гоувати на невеликому вогні близько 15 хвилин під закритою кришкою.
Раніше ми писали про рецепт українських гречаників з м’ясним фаршем у томатному соусі.
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