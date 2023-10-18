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Традиційні українські гречаники: рецепт, який вас підкорить

18 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачна страва з гречки — відео рецепт
Гречаники в соусі. Фото: YouTube @mil_alexx
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі гречаники виходять дуже смачними. Вони схожі на звичайні котлети, але відрізняються тим, що до фаршу додається гречка. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Mil Alexx. Рецепти і тренування

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Вам знадобиться: 

  • 700 г фаршу;
  • 225 г сухої гречки (650 г вареної);
  • 1 цибулина;
  • 2 яйця;
  • 50 г панірувальних сухарів;
  • сіль, перець, сушений часник. 

Для соусу:

  • 20 г олії для смаження;
  • 500 мл томатного соку (або томатну пасту розвести у теплій воді);
  • 150 г цибулі;
  • 2 ст.л. томатної пасти, сіль, перець, гострий перець;
  • зелень для подачі.

Спосіб приготування 

Спочатку беремо курячий фарш та додаємо варену гречку. 

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Фарш та гречка. Фото: YouTube @mil_alexx

Далі додаємо 150 грамів цибулі та додаємо до фаршу. 

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Додавання яйця. Фото: YouTube @mil_alexx

Також нам знадобиться 50 грамів панірувальних сухарів, які потрібно додати до фаршу. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @mil_alexx

Додаємо два курячих яйця, спеції за смаком, сіль та сушений часник. 

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Гречаники на пательні. Фото: YouTube @mil_alexx

Все ретельно перемішати до однорідності. 

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Гречаники на пательні. Фото: YouTube @mil_alexx

Тепер формуємо гречаники, як котлети. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @mil_alexx

На пательні смажимо гречаники з двох сторін до готовності. 

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Томатний соус. Фото: YouTube @mil_alexx

Далі беремо кастрюлю та обсмажуємо трохи цибулі, потім додаємо трохи води, томатний сік, паприку, сіль і трохи чорного перцю. 

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Гречаники в соусі. Фото: YouTube @mil_alexx

До томатного соусу додаємо наші гречаники, все ретельно перемішати та гоувати на невеликому вогні близько 15 хвилин під закритою кришкою. 

Раніше ми писали про рецепт українських гречаників з м’ясним фаршем у томатному соусі. 

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