Дуже смачна страва з гречки — відео рецепт

Гречаники в соусі. Фото: YouTube @mil_alexx

Такі гречаники виходять дуже смачними. Вони схожі на звичайні котлети, але відрізняються тим, що до фаршу додається гречка. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Mil Alexx. Рецепти і тренування.

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Вам знадобиться:

700 г фаршу;

225 г сухої гречки (650 г вареної);

1 цибулина;

2 яйця;

50 г панірувальних сухарів;

сіль, перець, сушений часник.

Для соусу:

20 г олії для смаження;

500 мл томатного соку (або томатну пасту розвести у теплій воді);

150 г цибулі;

2 ст.л. томатної пасти, сіль, перець, гострий перець;

зелень для подачі.

Спосіб приготування

Спочатку беремо курячий фарш та додаємо варену гречку.

Фарш та гречка. Фото: YouTube @mil_alexx

Далі додаємо 150 грамів цибулі та додаємо до фаршу.

Додавання яйця. Фото: YouTube @mil_alexx

Також нам знадобиться 50 грамів панірувальних сухарів, які потрібно додати до фаршу.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @mil_alexx

Додаємо два курячих яйця, спеції за смаком, сіль та сушений часник.

Гречаники на пательні. Фото: YouTube @mil_alexx

Все ретельно перемішати до однорідності.

Гречаники на пательні. Фото: YouTube @mil_alexx

Тепер формуємо гречаники, як котлети.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @mil_alexx

На пательні смажимо гречаники з двох сторін до готовності.

Томатний соус. Фото: YouTube @mil_alexx

Далі беремо кастрюлю та обсмажуємо трохи цибулі, потім додаємо трохи води, томатний сік, паприку, сіль і трохи чорного перцю.

Гречаники в соусі. Фото: YouTube @mil_alexx

До томатного соусу додаємо наші гречаники, все ретельно перемішати та гоувати на невеликому вогні близько 15 хвилин під закритою кришкою.

Раніше ми писали про рецепт українських гречаників з м’ясним фаршем у томатному соусі.