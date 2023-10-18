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Традиционные украинские гречаники: рецепт, который вас покорит

18 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусное блюдо из гречки — видео рецепт
Гречневые в соусе. Фото: YouTube @mil_alexx
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие гречаники получаются очень вкусными. Они похожи на обычные котлеты, но отличаются тем, что к фаршу добавляется гречка. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Mil Alexx. Рецепты и тренировки.

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Вам понадобится:

  • 700 г фарша;
  • 225 г сухой гречки (650 г вареной);
  • 1 луковица;
  • 2 яйца;
  • 50 г панировочных сухарей;
  • соль, перец, сушеный чеснок. 

Для соуса:

  • 20 г масла для жарки;
  • 500 мл томатный сок (или томатную пасту развести в теплой воде);
  • 150 г лука;
  • 2 ст.л. томатной пасты, соль, перец, острый перец;
  • зелень для подачи.

Способ приготовления

Сначала берем куриный фарш и добавляем вареную гречку.

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Фарш и гречка. Фото: YouTube @mil_alexx

Далее добавляем 150 грамм лука и добавляем в фарш.

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Добавление яиц. Фото: YouTube @mil_alexx

Также нам понадобится 50 грамм панировочных сухарей, которые нужно добавить в фарш.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @mil_alexx

Добавляем два куриных яйца, специи по вкусу, соль и сушеный чеснок.

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Гречаники на сковороде. Фото: YouTube @mil_alexx

Все тщательно перемешайте до однородности.

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Гречаники на сковороде. Фото: YouTube @mil_alexx

Теперь формируем гречаники, как котлеты.

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Жареный лук. Фото: YouTube @mil_alexx

На разогретой сковороде жарим гречаники с двух сторон до готовности.

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Томатный соус. Фото: YouTube @mil_alexx

Затем берем кастрюлю и обжариваем немного лука, затем добавляем немного воды, томатный сок, паприку, соль и немного черного перца.

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Гречаники в соусе. Фото: YouTube @mil_alexx

К томатному соусу добавляем наши гречаники, все тщательно перемешать и готовить на небольшом огне около 15 минут под закрытой крышкой.

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.

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