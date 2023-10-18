Очень вкусное блюдо из гречки — видео рецепт

Гречневые в соусе. Фото: YouTube @mil_alexx

Такие гречаники получаются очень вкусными. Они похожи на обычные котлеты, но отличаются тем, что к фаршу добавляется гречка. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Mil Alexx. Рецепты и тренировки.

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Вам понадобится:

700 г фарша;

225 г сухой гречки (650 г вареной);

1 луковица;

2 яйца;

50 г панировочных сухарей;

соль, перец, сушеный чеснок.

Для соуса:

20 г масла для жарки;

500 мл томатный сок (или томатную пасту развести в теплой воде);

150 г лука;

2 ст.л. томатной пасты, соль, перец, острый перец;

зелень для подачи.

Способ приготовления

Сначала берем куриный фарш и добавляем вареную гречку.

Фарш и гречка. Фото: YouTube @mil_alexx

Далее добавляем 150 грамм лука и добавляем в фарш.

Добавление яиц. Фото: YouTube @mil_alexx

Также нам понадобится 50 грамм панировочных сухарей, которые нужно добавить в фарш.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @mil_alexx

Добавляем два куриных яйца, специи по вкусу, соль и сушеный чеснок.

Гречаники на сковороде. Фото: YouTube @mil_alexx

Все тщательно перемешайте до однородности.

Гречаники на сковороде. Фото: YouTube @mil_alexx

Теперь формируем гречаники, как котлеты.

Жареный лук. Фото: YouTube @mil_alexx

На разогретой сковороде жарим гречаники с двух сторон до готовности.

Томатный соус. Фото: YouTube @mil_alexx

Затем берем кастрюлю и обжариваем немного лука, затем добавляем немного воды, томатный сок, паприку, соль и немного черного перца.

Гречаники в соусе. Фото: YouTube @mil_alexx

К томатному соусу добавляем наши гречаники, все тщательно перемешать и готовить на небольшом огне около 15 минут под закрытой крышкой.

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.