Очень вкусное блюдо из гречки — видео рецепт

Традиционные украинские гречаники: рецепт, который вас покорит
Такие гречаники получаются очень вкусными. Они похожи на обычные котлеты, но отличаются тем, что к фаршу добавляется гречка. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Mil Alexx. Рецепты и тренировки.
Вам понадобится:
- 700 г фарша;
- 225 г сухой гречки (650 г вареной);
- 1 луковица;
- 2 яйца;
- 50 г панировочных сухарей;
- соль, перец, сушеный чеснок.
Для соуса:
- 20 г масла для жарки;
- 500 мл томатный сок (или томатную пасту развести в теплой воде);
- 150 г лука;
- 2 ст.л. томатной пасты, соль, перец, острый перец;
- зелень для подачи.
Способ приготовления
Сначала берем куриный фарш и добавляем вареную гречку.
Далее добавляем 150 грамм лука и добавляем в фарш.
Также нам понадобится 50 грамм панировочных сухарей, которые нужно добавить в фарш.
Добавляем два куриных яйца, специи по вкусу, соль и сушеный чеснок.
Все тщательно перемешайте до однородности.
Теперь формируем гречаники, как котлеты.
На разогретой сковороде жарим гречаники с двух сторон до готовности.
Затем берем кастрюлю и обжариваем немного лука, затем добавляем немного воды, томатный сок, паприку, соль и немного черного перца.
К томатному соусу добавляем наши гречаники, все тщательно перемешать и готовить на небольшом огне около 15 минут под закрытой крышкой.
Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.
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