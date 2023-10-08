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Традиційна закарпатська страва "Пасуля" з капустою

8 жовтня 2023 08:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Українська перша страва з квашеною капустою — відео рецепт
Перша страва з капустою. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт традиційної закарпатської страви "Пасуля" з капустою, але в швидкому варіанті. Ця чудова перша страва смакує і в гарячому, і в холодному виді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться: 

  • 1 маленька цибулина;
  • 2 зубки часнику;
  • 3 ст.л. олії;
  • 2 ч.л. солодкої паприки;
  • 1 банка консервованої квасолі (540 мл);
  • 3-4 стакани квашеної капусти (відтиснути від і помити під проточною водою,якщо дуже кисла);
  • вода;
  • сіль, чорний перець до смаку. 

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дрібно нарізати цибулю та часник. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Також нам знадобиться квасоля, в традиційному варіанті, квасолю потрібно замочити на ніч, але оскільки це швидкий спосіб приготування, то беремо просто консервовану квасолю. 

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Цибуля та часник. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Також нам знадобиться 3-4 стакана квашеної капусти. Також знадобиться томатна паста, можна замінити на свіжі томати. 

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Цибуля та паприка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В каструлі з товстим дном нагріваємо три столові ложки рослинної олію. Починаємо смажити цибулю протягом однієї хвилини. Потім додаємо подрібнений часник. 

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Томатна паста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі додаємо дві чайні ложки солодкої паприки, все перемішуємо. 

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Додавання води. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Після цього додаємо промиту квасолю. Все ретельно перемішати та додати томатну пасту, мелений чорний перець та сіль. 

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Квашена капуста та квасоля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі додаємо приблизно два літри води, все ретельно перемішати та додати квашену капусту. 

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Перша страва з капустою та квасолею. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер все доводимо до кипіння, варити потрібно до того моменту, поки капуста не стане м'якою. Все, перша страва "Пасуля" готова. Також можна додати окрему варену чи смажену картоплю. 

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.

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