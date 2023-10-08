Українська перша страва з квашеною капустою — відео рецепт

Традиційна закарпатська страва "Пасуля" з капустою
Це рецепт традиційної закарпатської страви "Пасуля" з капустою, але в швидкому варіанті. Ця чудова перша страва смакує і в гарячому, і в холодному виді.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 1 маленька цибулина;
- 2 зубки часнику;
- 3 ст.л. олії;
- 2 ч.л. солодкої паприки;
- 1 банка консервованої квасолі (540 мл);
- 3-4 стакани квашеної капусти (відтиснути від і помити під проточною водою,якщо дуже кисла);
- вода;
- сіль, чорний перець до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно дрібно нарізати цибулю та часник.
Також нам знадобиться квасоля, в традиційному варіанті, квасолю потрібно замочити на ніч, але оскільки це швидкий спосіб приготування, то беремо просто консервовану квасолю.
Також нам знадобиться 3-4 стакана квашеної капусти. Також знадобиться томатна паста, можна замінити на свіжі томати.
В каструлі з товстим дном нагріваємо три столові ложки рослинної олію. Починаємо смажити цибулю протягом однієї хвилини. Потім додаємо подрібнений часник.
Далі додаємо дві чайні ложки солодкої паприки, все перемішуємо.
Після цього додаємо промиту квасолю. Все ретельно перемішати та додати томатну пасту, мелений чорний перець та сіль.
Далі додаємо приблизно два літри води, все ретельно перемішати та додати квашену капусту.
Тепер все доводимо до кипіння, варити потрібно до того моменту, поки капуста не стане м'якою. Все, перша страва "Пасуля" готова. Також можна додати окрему варену чи смажену картоплю.
Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.