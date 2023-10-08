Українська перша страва з квашеною капустою — відео рецепт

Перша страва з капустою. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Це рецепт традиційної закарпатської страви "Пасуля" з капустою, але в швидкому варіанті. Ця чудова перша страва смакує і в гарячому, і в холодному виді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

1 маленька цибулина;

2 зубки часнику;

3 ст.л. олії;

2 ч.л. солодкої паприки;

1 банка консервованої квасолі (540 мл);

3-4 стакани квашеної капусти (відтиснути від і помити під проточною водою,якщо дуже кисла);

вода;

сіль, чорний перець до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дрібно нарізати цибулю та часник.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Також нам знадобиться квасоля, в традиційному варіанті, квасолю потрібно замочити на ніч, але оскільки це швидкий спосіб приготування, то беремо просто консервовану квасолю.

Цибуля та часник. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Також нам знадобиться 3-4 стакана квашеної капусти. Також знадобиться томатна паста, можна замінити на свіжі томати.

Цибуля та паприка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В каструлі з товстим дном нагріваємо три столові ложки рослинної олію. Починаємо смажити цибулю протягом однієї хвилини. Потім додаємо подрібнений часник.

Томатна паста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі додаємо дві чайні ложки солодкої паприки, все перемішуємо.

Додавання води. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Після цього додаємо промиту квасолю. Все ретельно перемішати та додати томатну пасту, мелений чорний перець та сіль.

Квашена капуста та квасоля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі додаємо приблизно два літри води, все ретельно перемішати та додати квашену капусту.

Перша страва з капустою та квасолею. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер все доводимо до кипіння, варити потрібно до того моменту, поки капуста не стане м'якою. Все, перша страва "Пасуля" готова. Також можна додати окрему варену чи смажену картоплю.

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