Украинское первое блюдо с квашеной капустой — видео рецепт

Первое блюдо с капустой. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Это рецепт традиционного закарпатского блюда "Пасуля" с капустой, но в быстром варианте. Это замечательное первое блюдо будет вкусным и в горячем, и в холодном виде.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

1 маленькая луковица;

2 зубка чеснока;

3 ст.л. масла;

2 ч.л. сладкой паприки;

1 банка консервированной фасоли (540 мл);

3-4 стакана квашеной капусты (отжать от воды и помыть под проточной водой, если очень кислая);

вода;

соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно мелко нарезать лук и чеснок.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Также нам понадобится фасоль, в традиционном варианте фасоль нужно замочить на ночь, но поскольку это быстрый способ приготовления, то берем просто консервированную фасоль.

Лук и чеснок. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Нам понадобится 3-4 стакана квашеной капусты. Также понадобится томатная паста, можно заменить свежими томатами.

Лук и паприка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В кастрюле с толстым дном нагреваем три столовых ложки растительного масла. Начинаем жарить лук в течение одной минуты. Затем добавляем измельченный чеснок.

Томатная паста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее добавляем две чайные ложки сладкой паприки, все перемешиваем.

Добавление воды. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

После этого добавляем промытую фасоль. Все тщательно перемешать и добавить томатную пасту, молотый перец и соль.

Квашеная капуста и фасоль. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее добавляем примерно два литра воды, тщательно перемешать и добавить квашеную капусту.

Первое блюдо с капустой и фасолью. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь все доводим до кипения, варить нужно до тех пор, пока капуста не станет мягкой. Все, первое блюдо "Пасуля" готово. Также можно добавить отдельный вареный или жареный картофель.

Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.