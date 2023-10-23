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Торт за 15 хвилин без духовки та без печива

23 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний і простий торт на сковороді — відео рецепт
Торт із кремом. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже ніжний та смачний торт без випічки. Цей торт готується без духовки та без печива. Беріть на змітку дуже простий та швидкий рецепт торта.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • форма діаметром 20 см;
  • борошно 250 г;
  • цукор 60 г;
  • вершкове масло 120 г;
  • сіль щіпка.

Для крему:

  • сметана 20% 500 г;
  • яйце 2 шт.;
  • крохмаль 1 ст. л.;
  • ванільний цукор 20 г;
  • вершкове масло|мастило| 50 г;
  • цукор 120 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати м'яке вершкове масло, цукор, борошно та дрібку солі. Розтерти все до утворення крихти.

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Борошно в тарілці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім необхідно обсмажити крихту на сковороді. 

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Крихти на пательні. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потрібно постійно помішувати до рум'яності приблизно 5-6 хвилин.

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Борошно та масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати яйця, крохмаль, сметану та цукор. Варити крем, постійно помішуючи, до загусання.

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Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Як тільки з'являться перші бульбашки кипіння, варити ще 30 секунд. Зняти з плити, додати ванільний цукор та вершкове масло.

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Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно відкласти 4 ст. л. крихти для посипання торта зверху. Розділити крихту, що залишилася, на 4 частини.

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Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Низ та боки форми вистелити пергаментом.

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Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На дно форми викласти частину крихти, зверху гарячий крем, знову повторити пошарове викладання. Зверху посипати торт крихтою.

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Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити торт харчовою плівкою.

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Харчова плівка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли торт охолоне до кімнатної температури, поставити у холодильник на 6-8 годин.

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Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт знаменитого сливового пирога, який друкували 7 років у New York Times.

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