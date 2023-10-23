Смачний і простий торт на сковороді — відео рецепт

Торт за 15 хвилин без духовки та без печива
Дуже ніжний та смачний торт без випічки. Цей торт готується без духовки та без печива. Беріть на змітку дуже простий та швидкий рецепт торта.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- форма діаметром 20 см;
- борошно 250 г;
- цукор 60 г;
- вершкове масло 120 г;
- сіль щіпка.
Для крему:
- сметана 20% 500 г;
- яйце 2 шт.;
- крохмаль 1 ст. л.;
- ванільний цукор 20 г;
- вершкове масло|мастило| 50 г;
- цукор 120 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно змішати м'яке вершкове масло, цукор, борошно та дрібку солі. Розтерти все до утворення крихти.
Потім необхідно обсмажити крихту на сковороді.
Потрібно постійно помішувати до рум'яності приблизно 5-6 хвилин.
Змішати яйця, крохмаль, сметану та цукор. Варити крем, постійно помішуючи, до загусання.
Як тільки з'являться перші бульбашки кипіння, варити ще 30 секунд. Зняти з плити, додати ванільний цукор та вершкове масло.
Далі потрібно відкласти 4 ст. л. крихти для посипання торта зверху. Розділити крихту, що залишилася, на 4 частини.
Низ та боки форми вистелити пергаментом.
На дно форми викласти частину крихти, зверху гарячий крем, знову повторити пошарове викладання. Зверху посипати торт крихтою.
Накрити торт харчовою плівкою.
Коли торт охолоне до кімнатної температури, поставити у холодильник на 6-8 годин.
Раніше ми писали про рецепт знаменитого сливового пирога, який друкували 7 років у New York Times.
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