Вкусный и простой торт на сковороде — видео рецепт

Торт за 15 минут без духовки и без печенья
Очень нежный и вкусный торт без выпечки. Этот торт готовится без духовки и без печенья. Берите на зметку очень простой и быстрый рецепт торта.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- форма диаметром 20 см;
- мука 250 г;
- сахар 60 г;
- сливочное масло 120 г;
- соль щепотка.
Для крема:
- сметана 20% 500 г;
- яйцо 2 шт.;
- крахмал 1 ст.л;
- ванильный сахар 20 г;
- сливочное масло 50 г;
- сахар 120 г.
Способ приготовления
Сначала нужно смешать мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли. Растереть все до образования крошки.
Затем необходимо обжарить крошку на сковороде.
Нужно постоянно помешивать, обжаривать до румяности приблизительно 5-6 минут.
Смешать яйца, крахмал, сметану и сахар. Варить крем, постоянно помешивая, до загустения.
Как только появятся первые пузыри кипения, варить еще 30 секунд. Снять с плиты, добавить ванильный сахар и сливочное масло.
Далее нужно отложить 4 ст. л. крошки для посыпки торта сверху. Разделить оставшуюся крошку на 4 части.
Низ и бока формы выстелить пергаментом.
На дно формы выложить часть крошки, сверху горячий крем, и далее повторять чередование слоев. Сверху посыпать торт крошкой.
Накрыть торт пищевой пленкой.
Когда торт остынет до комнатной температуры, поставить в холодильник на 6-8 часов.
Ранее мы писали про рецепт знаменитого сливового пирога, который печатали 7 лет в New York Times.
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