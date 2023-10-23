Вкусный и простой торт на сковороде — видео рецепт

Торт с кремом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень нежный и вкусный торт без выпечки. Этот торт готовится без духовки и без печенья. Берите на зметку очень простой и быстрый рецепт торта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

форма диаметром 20 см;

мука 250 г;

сахар 60 г;

сливочное масло 120 г;

соль щепотка.

Для крема:

сметана 20% 500 г;

яйцо 2 шт.;

крахмал 1 ст.л;

ванильный сахар 20 г;

сливочное масло 50 г;

сахар 120 г.

Способ приготовления

Сначала нужно смешать мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли. Растереть все до образования крошки.

Мука в тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем необходимо обжарить крошку на сковороде.

Крошки на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нужно постоянно помешивать, обжаривать до румяности приблизительно 5-6 минут.

Мука и масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйца, крахмал, сметану и сахар. Варить крем, постоянно помешивая, до загустения.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Как только появятся первые пузыри кипения, варить еще 30 секунд. Снять с плиты, добавить ванильный сахар и сливочное масло.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно отложить 4 ст. л. крошки для посыпки торта сверху. Разделить оставшуюся крошку на 4 части.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Низ и бока формы выстелить пергаментом.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На дно формы выложить часть крошки, сверху горячий крем, и далее повторять чередование слоев. Сверху посыпать торт крошкой.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть торт пищевой пленкой.

Пищевая пленка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда торт остынет до комнатной температуры, поставить в холодильник на 6-8 часов.

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт знаменитого сливового пирога, который печатали 7 лет в New York Times.