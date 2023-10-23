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Торт за 15 минут без духовки и без печенья

23 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и простой торт на сковороде — видео рецепт
Торт с кремом. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень нежный и вкусный торт без выпечки. Этот торт готовится без духовки и без печенья. Берите на зметку очень простой и быстрый рецепт торта. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • форма диаметром 20 см;
  • мука 250 г;
  • сахар 60 г;
  • сливочное масло 120 г;
  • соль щепотка.

Для крема: 

  • сметана 20% 500 г;
  • яйцо 2 шт.;
  • крахмал 1 ст.л;
  • ванильный сахар 20 г;
  • сливочное масло 50 г;
  • сахар 120 г.

Способ приготовления 

Сначала нужно смешать мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли. Растереть все до образования крошки.

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Мука в тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем необходимо обжарить крошку на сковороде. 

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Крошки на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нужно постоянно помешивать, обжаривать до румяности приблизительно 5-6 минут.

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Мука и масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйца, крахмал, сметану и сахар. Варить крем, постоянно помешивая, до загустения. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Как только появятся первые пузыри кипения, варить еще 30 секунд. Снять с плиты, добавить ванильный сахар и сливочное масло.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно отложить 4 ст. л. крошки для посыпки торта сверху. Разделить оставшуюся крошку на 4 части.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Низ и бока формы выстелить пергаментом.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На дно формы выложить часть крошки, сверху горячий крем, и далее повторять чередование слоев. Сверху посыпать торт крошкой.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть торт пищевой пленкой.

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Пищевая пленка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда торт остынет до комнатной температуры, поставить в холодильник на 6-8 часов.

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Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт знаменитого сливового пирога, который печатали 7 лет в New York Times. 

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