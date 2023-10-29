Рецепт торта за 30 хвилин — відео

Торт із трьох інгредієнтів, який кращий від Наполеона
Усі любителі торта Наполеон будуть гарантовано у захваті. Ніжні просочені коржі з листкового тіста зі смачним кремом. Мінімум інгредієнтів та витрат за часом, а виходить простий, швидкий та смачний торт за 30 хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- листкове бездрожжеве тісто 450 г;
- вершки 33% 400 мл;
- молоко згущене 200 г.
Спосіб приготування
Тісто не потрібно розкачувати, а лише розморозити та нарізати на довгі смужки шириною 1-1,5 см.
Випікати при температурі 220 градусів 12-15 хвилин до рум'яності.
Для крему необхідно збити вершки і поступово додати згущене молоко.
Прямокутну або квадратну форму вистелити харчовою плівкою. Дно змазати кремом.
Далі потрібно викласти один шар охолоджених паличок, зверху змастити кремом, наступний шар паличок, далі крем.
Залишити 3 ст. ложки крему та 2-3 палички для декору. Торт поставити у холодильник на 12 годин.
Торт дістати з форми, перекласти на тарілку для подачі (її можна вистелити шматочками пергаменту, щоб не забруднити).
Кремом змастити торт і посипати зверху крихтою з паличок.
Щоб акуратно нарізати торт на порційні шматки, заморозьте його та нарізайте зубчастим ножем для хліба.
Раніше ми писали про шикарний пиріг за рецептом бабусі, який смачніший, ніж торт.
Читайте Новини.LIVE!