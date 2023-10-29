Рецепт торта за 30 хвилин — відео

Торт Наполеон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Усі любителі торта Наполеон будуть гарантовано у захваті. Ніжні просочені коржі з листкового тіста зі смачним кремом. Мінімум інгредієнтів та витрат за часом, а виходить простий, швидкий та смачний торт за 30 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

листкове бездрожжеве тісто 450 г;

вершки 33% 400 мл;

молоко згущене 200 г.

Спосіб приготування

Тісто не потрібно розкачувати, а лише розморозити та нарізати на довгі смужки шириною 1-1,5 см.

Листкове тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати при температурі 220 градусів 12-15 хвилин до рум'яності.

Смужки з листкового тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для крему необхідно збити вершки і поступово додати згущене молоко.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прямокутну або квадратну форму вистелити харчовою плівкою. Дно змазати кремом.

Частина крему у формі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно викласти один шар охолоджених паличок, зверху змастити кремом, наступний шар паличок, далі крем.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишити 3 ст. ложки крему та 2-3 палички для декору. Торт поставити у холодильник на 12 годин.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Торт дістати з форми, перекласти на тарілку для подачі (її можна вистелити шматочками пергаменту, щоб не забруднити).

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кремом змастити торт і посипати зверху крихтою з паличок.

Крихти з тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Щоб акуратно нарізати торт на порційні шматки, заморозьте його та нарізайте зубчастим ножем для хліба.

Готовий торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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