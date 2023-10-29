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Торт із трьох інгредієнтів, який кращий від Наполеона

29 жовтня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт торта за 30 хвилин — відео
Торт Наполеон. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Усі любителі торта Наполеон будуть гарантовано у захваті. Ніжні просочені коржі з листкового тіста зі смачним кремом. Мінімум інгредієнтів та витрат за часом, а виходить простий, швидкий та смачний торт за 30 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • листкове бездрожжеве тісто 450 г;
  • вершки 33% 400 мл;
  • молоко згущене 200 г.

Спосіб приготування

Тісто не потрібно розкачувати, а лише розморозити та нарізати на довгі смужки шириною 1-1,5 см.

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Листкове тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати при температурі 220 градусів 12-15 хвилин до рум'яності.

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Смужки з листкового тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для крему необхідно збити вершки і поступово додати згущене молоко.

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Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прямокутну або квадратну форму вистелити харчовою плівкою. Дно змазати кремом.

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Частина крему у формі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно викласти один шар охолоджених паличок, зверху змастити кремом, наступний шар паличок, далі крем.

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Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишити 3 ст. ложки крему та 2-3 палички для декору. Торт поставити у холодильник на 12 годин.

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Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Торт дістати з форми, перекласти на тарілку для подачі (її можна вистелити шматочками пергаменту, щоб не забруднити).

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Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кремом змастити торт і посипати зверху крихтою з паличок.

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Крихти з тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Щоб акуратно нарізати торт на порційні шматки, заморозьте його та нарізайте зубчастим ножем для хліба.

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Готовий торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про шикарний пиріг за рецептом бабусі, який смачніший, ніж торт.

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