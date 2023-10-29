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Торт из трех ингредиентов, который лучше Наполеона

29 октября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт торта за 30 минут — видео
Торт Наполеон. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Все любители торта Наполеон будут гарантированно в восторге. Нежные пропитанные коржи из слоеного теста с вкуснейшим кремом. Минимум ингредиентов и затрат по времени, а получается простой, быстрый и вкусный торт за 30 минут. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • слоеное бездрожжевое тесто 450 г;
  • сливки 33% 400 мл;
  • сгущенное молоко 200 г.

Способ приготовления 

Тесто не нужно раскатывать, а лишь разморозить и нарезать на длинные полоски шириной 1-1,5 см.

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Слоеное тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при температуре 220 градусов 12-15 минут до румяности. 

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Полоски из слоеного теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для крема необходимо взбить сливки и тонкой струйкой ввести сгущенное молоко.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прямоугольную или квадратную форму выстелить пищевой пленкой. Дно смазать кремом.

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Часть крема в форме. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно выложить один слой остывших палочек, сверху смазать кремом, следующий слой палочек, дальше крем.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставить 3 ст.л. ложки крема и 2-3 палочки для декора. Торт поставить в холодильник на 12 часов.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Торт достать из формы, переложить на блюдо для подачи (его можно выстелить кусочками пергамента, чтобы не запачкать).

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кремом смазать торт и посыпать сверху крошкой из палочек. 

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Крошки из теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чтобы аккуратно нарезать торт на порционные куски, заморозьте его и нарезайте зубчатым ножом для хлеба. 

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Готовый торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт. 

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