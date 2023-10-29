Рецепт торта за 30 минут — видео

Торт из трех ингредиентов, который лучше Наполеона
Все любители торта Наполеон будут гарантированно в восторге. Нежные пропитанные коржи из слоеного теста с вкуснейшим кремом. Минимум ингредиентов и затрат по времени, а получается простой, быстрый и вкусный торт за 30 минут.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- слоеное бездрожжевое тесто 450 г;
- сливки 33% 400 мл;
- сгущенное молоко 200 г.
Способ приготовления
Тесто не нужно раскатывать, а лишь разморозить и нарезать на длинные полоски шириной 1-1,5 см.
Выпекать при температуре 220 градусов 12-15 минут до румяности.
Для крема необходимо взбить сливки и тонкой струйкой ввести сгущенное молоко.
Прямоугольную или квадратную форму выстелить пищевой пленкой. Дно смазать кремом.
Далее нужно выложить один слой остывших палочек, сверху смазать кремом, следующий слой палочек, дальше крем.
Оставить 3 ст.л. ложки крема и 2-3 палочки для декора. Торт поставить в холодильник на 12 часов.
Торт достать из формы, переложить на блюдо для подачи (его можно выстелить кусочками пергамента, чтобы не запачкать).
Кремом смазать торт и посыпать сверху крошкой из палочек.
Чтобы аккуратно нарезать торт на порционные куски, заморозьте его и нарезайте зубчатым ножом для хлеба.
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