Рецепт торта за 30 минут — видео

Торт Наполеон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все любители торта Наполеон будут гарантированно в восторге. Нежные пропитанные коржи из слоеного теста с вкуснейшим кремом. Минимум ингредиентов и затрат по времени, а получается простой, быстрый и вкусный торт за 30 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

слоеное бездрожжевое тесто 450 г;

сливки 33% 400 мл;

сгущенное молоко 200 г.

Способ приготовления

Тесто не нужно раскатывать, а лишь разморозить и нарезать на длинные полоски шириной 1-1,5 см.

Слоеное тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при температуре 220 градусов 12-15 минут до румяности.

Полоски из слоеного теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для крема необходимо взбить сливки и тонкой струйкой ввести сгущенное молоко.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прямоугольную или квадратную форму выстелить пищевой пленкой. Дно смазать кремом.

Часть крема в форме. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно выложить один слой остывших палочек, сверху смазать кремом, следующий слой палочек, дальше крем.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставить 3 ст.л. ложки крема и 2-3 палочки для декора. Торт поставить в холодильник на 12 часов.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Торт достать из формы, переложить на блюдо для подачи (его можно выстелить кусочками пергамента, чтобы не запачкать).

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кремом смазать торт и посыпать сверху крошкой из палочек.

Крошки из теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чтобы аккуратно нарезать торт на порционные куски, заморозьте его и нарезайте зубчатым ножом для хлеба.

Готовый торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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