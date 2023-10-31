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Торт для Дракули на Гелловін — без яєць з ганашем та кремом

31 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Шоколадний торт для Дракули на Хелловін — відео рецепт
Шоколадний торт. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Торт для Дракули названий так на честь Гелловіну та оформлення. Він виходить не дуже солодкий. Цей десерт виглядає складним у приготуванні, хоча насправді все дуже просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • кабачок натерти на дрібній тертці та злегка віджати 110 г;
  • борошно 250 г;
  • цукор 150 г;
  • какао 40 г;
  • сода 1/2 ч.л.;
  • розпушувач 1 ч.л. з гіркою;
  • йогурт 330 г;
  • вершкове масло 80 г;
  • за бажання можна ще додати ванільний екстракт або апельсинову цедру;
  • роз'ємна форма діаметром 20 см.

Для крему:

  • крем сир (можна замінити на жирну сметану) 200 г;
  • сухе кокосове молоко 25 г;
  • сік лимона 2 ст.

Для ганаша:

  • чорний шоколад 80% 50 г;
  • вершки 20% 90 мл.

Для павутинок знадобиться плитка чорного 80% шоколаду.

Спосіб приготування

Для крему змішати всі інгредієнти та поставити в холодильник.

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Приготування крему. Фото: YouTube @evadaren

Для павутинок розтопити шоколад і за допомогою маленького шприца намалювати їх на трохи змащеному олією пергаменті.

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Приготування брауні. Фото: YouTube @evadaren

Краще про всяк випадок зробити їх побільше і відправити в морозилку.

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Павутиння із шоколаду. Фото: YouTube @evadaren

Потім легко знімаються ножем.

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Павутина із шоколаду. Фото: YouTube @evadaren

Для брауні з'єднати в мисці поступово всі інгредієнти та перемішати.

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Приготування брауні. Фото: YouTube @evadaren

Тісто перекласти у змащеною олією форму, застелену пергаментом.

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Брауні з ганашем. Фото: YouTube @evadaren

Випікати в духовці, розігрітій до 180 протягом 50 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою.

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Орнамент торта. Фото: YouTube @evadaren

Готовий торт дістати з форми і поставити на решітку або блюдо, дати трохи охолонути і покрити ганашем, для якого потрібно просто довести до однорідності шоколад з вершками на паровій бані.

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Готовий торт. Фото: YouTube @evadaren

За допомогою улюбленої насадки для крему сформувати трояндочки та акуратно вставити в них павутинки.

Раніше ми писали про рецепт американського шоколадного божевільного пирога до Гелловіна.

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