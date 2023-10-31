Шоколадний торт для Дракули на Хелловін — відео рецепт

Торт для Дракули на Гелловін — без яєць з ганашем та кремом
Торт для Дракули названий так на честь Гелловіну та оформлення. Він виходить не дуже солодкий. Цей десерт виглядає складним у приготуванні, хоча насправді все дуже просто.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- кабачок натерти на дрібній тертці та злегка віджати 110 г;
- борошно 250 г;
- цукор 150 г;
- какао 40 г;
- сода 1/2 ч.л.;
- розпушувач 1 ч.л. з гіркою;
- йогурт 330 г;
- вершкове масло 80 г;
- за бажання можна ще додати ванільний екстракт або апельсинову цедру;
- роз'ємна форма діаметром 20 см.
Для крему:
- крем сир (можна замінити на жирну сметану) 200 г;
- сухе кокосове молоко 25 г;
- сік лимона 2 ст.
Для ганаша:
- чорний шоколад 80% 50 г;
- вершки 20% 90 мл.
Для павутинок знадобиться плитка чорного 80% шоколаду.
Спосіб приготування
Для крему змішати всі інгредієнти та поставити в холодильник.
Для павутинок розтопити шоколад і за допомогою маленького шприца намалювати їх на трохи змащеному олією пергаменті.
Краще про всяк випадок зробити їх побільше і відправити в морозилку.
Потім легко знімаються ножем.
Для брауні з'єднати в мисці поступово всі інгредієнти та перемішати.
Тісто перекласти у змащеною олією форму, застелену пергаментом.
Випікати в духовці, розігрітій до 180 протягом 50 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою.
Готовий торт дістати з форми і поставити на решітку або блюдо, дати трохи охолонути і покрити ганашем, для якого потрібно просто довести до однорідності шоколад з вершками на паровій бані.
За допомогою улюбленої насадки для крему сформувати трояндочки та акуратно вставити в них павутинки.
Раніше ми писали про рецепт американського шоколадного божевільного пирога до Гелловіна.
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