Шоколадний торт для Дракули на Хелловін — відео рецепт

Шоколадний торт. Фото: YouTube @evadaren

Торт для Дракули названий так на честь Гелловіну та оформлення. Він виходить не дуже солодкий. Цей десерт виглядає складним у приготуванні, хоча насправді все дуже просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

кабачок натерти на дрібній тертці та злегка віджати 110 г;

борошно 250 г;

цукор 150 г;

какао 40 г;

сода 1/2 ч.л.;

розпушувач 1 ч.л. з гіркою;

йогурт 330 г;

вершкове масло 80 г;

за бажання можна ще додати ванільний екстракт або апельсинову цедру;

роз'ємна форма діаметром 20 см.

Для крему:

крем сир (можна замінити на жирну сметану) 200 г;

сухе кокосове молоко 25 г;

сік лимона 2 ст.

Для ганаша:

чорний шоколад 80% 50 г;

вершки 20% 90 мл.

Для павутинок знадобиться плитка чорного 80% шоколаду.

Спосіб приготування

Для крему змішати всі інгредієнти та поставити в холодильник.

Приготування крему. Фото: YouTube @evadaren

Для павутинок розтопити шоколад і за допомогою маленького шприца намалювати їх на трохи змащеному олією пергаменті.

Приготування брауні. Фото: YouTube @evadaren

Краще про всяк випадок зробити їх побільше і відправити в морозилку.

Павутиння із шоколаду. Фото: YouTube @evadaren

Потім легко знімаються ножем.

Павутина із шоколаду. Фото: YouTube @evadaren

Для брауні з'єднати в мисці поступово всі інгредієнти та перемішати.

Приготування брауні. Фото: YouTube @evadaren

Тісто перекласти у змащеною олією форму, застелену пергаментом.

Брауні з ганашем. Фото: YouTube @evadaren

Випікати в духовці, розігрітій до 180 протягом 50 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою.

Орнамент торта. Фото: YouTube @evadaren

Готовий торт дістати з форми і поставити на решітку або блюдо, дати трохи охолонути і покрити ганашем, для якого потрібно просто довести до однорідності шоколад з вершками на паровій бані.

Готовий торт. Фото: YouTube @evadaren

За допомогою улюбленої насадки для крему сформувати трояндочки та акуратно вставити в них павутинки.

Раніше ми писали про рецепт американського шоколадного божевільного пирога до Гелловіна.