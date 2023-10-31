Шоколадный торт для Дракулы на Хэллоуин — видео рецепт

Шоколадный торт. Фото: YouTube @evadaren

Торт для Дракулы назван так в честь Хэллоуина и оформления. Он получается не сильно сладкий. Этот десерт выглядит сложным в приготовлении, хотя на самом деле все очень просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

кабачок натереть на мелкой терке и слегка отжать 110 г;

мука 250 г;

сахар 150 г;

какао 40 г;

сода 1/2 ч.л.;

разрыхлитель 1 ч.л. с горкой;

йогурт 330 г;

сливочное масло 80 г;

при желании можно еще добавить ванильный экстракт или апельсиновую цедру;

разъемная форма диаметром 20 см.

Для крема:

крем-сыр (можно заменить на жирную сметану) 200 г;

сухое кокосовое молоко 25 г;

сок лимона 2 ст.л.

Для ганаша:

черный шоколад 80% 50 г;

сливки 20% 90 мл.

Для паутинок понадобится плитка черного 80% шоколада.

Способ приготовления

Для крема смешать все ингредиенты и поставить в холодильник.

Приготовление крема. Фото: YouTube @evadaren

Для паутинок растопить шоколад и с помощью маленького шприца нарисовать их на слегка смазанном растительным маслом пергаменте.

Приготовление брауни. Фото: YouTube @evadaren

Лучше на всякий случай сделать их побольше и отправить в морозилку.

Паутина из шоколада. Фото: YouTube @evadaren

Затем они легко снимаются ножом.

Паутина из шоколада. Фото: YouTube @evadaren

Для брауни соединить в миске постепенно все ингредиенты и перемешать.

Приготовление брауни. Фото: YouTube @evadaren

Тесто переложить в форму, застеленную пергаментом, смазанным маслом.

Брауни с ганашом. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов 50 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.

Украшение торта. Фото: YouTube @evadaren

Готовый торт достать из формы и поставить на решетку или блюдо, дать слегка остыть и покрыть ганашем, для которого нужно просто довести до однородности шоколад со сливками на паровой бане.

Готовый торт. Фото: YouTube @evadaren

С помощью любимой насадки для крема сформировать розочки и аккуратно вставить в них паутинки.

Ранее мы писали про рецепт американского шоколадного сумасшедшего пирога к Хэллоуину.