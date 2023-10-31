Шоколадный торт для Дракулы на Хэллоуин — видео рецепт

Торт для Дракулы на Хэллоуин — без яиц с ганашем и кремом
Торт для Дракулы назван так в честь Хэллоуина и оформления. Он получается не сильно сладкий. Этот десерт выглядит сложным в приготовлении, хотя на самом деле все очень просто.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- кабачок натереть на мелкой терке и слегка отжать 110 г;
- мука 250 г;
- сахар 150 г;
- какао 40 г;
- сода 1/2 ч.л.;
- разрыхлитель 1 ч.л. с горкой;
- йогурт 330 г;
- сливочное масло 80 г;
- при желании можно еще добавить ванильный экстракт или апельсиновую цедру;
- разъемная форма диаметром 20 см.
Для крема:
- крем-сыр (можно заменить на жирную сметану) 200 г;
- сухое кокосовое молоко 25 г;
- сок лимона 2 ст.л.
Для ганаша:
- черный шоколад 80% 50 г;
- сливки 20% 90 мл.
Для паутинок понадобится плитка черного 80% шоколада.
Способ приготовления
Для крема смешать все ингредиенты и поставить в холодильник.
Для паутинок растопить шоколад и с помощью маленького шприца нарисовать их на слегка смазанном растительным маслом пергаменте.
Лучше на всякий случай сделать их побольше и отправить в морозилку.
Затем они легко снимаются ножом.
Для брауни соединить в миске постепенно все ингредиенты и перемешать.
Тесто переложить в форму, застеленную пергаментом, смазанным маслом.
Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов 50 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
Готовый торт достать из формы и поставить на решетку или блюдо, дать слегка остыть и покрыть ганашем, для которого нужно просто довести до однородности шоколад со сливками на паровой бане.
С помощью любимой насадки для крема сформировать розочки и аккуратно вставить в них паутинки.
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