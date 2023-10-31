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Торт для Дракулы на Хэллоуин — без яиц с ганашем и кремом

31 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Шоколадный торт для Дракулы на Хэллоуин — видео рецепт
Шоколадный торт. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Торт для Дракулы назван так в честь Хэллоуина и оформления. Он получается не сильно сладкий. Этот десерт выглядит сложным в приготовлении, хотя на самом деле все очень просто. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится: 

  • кабачок натереть на мелкой терке и слегка отжать 110 г;
  • мука 250 г;
  • сахар 150 г;
  • какао 40 г;
  • сода 1/2 ч.л.;
  • разрыхлитель 1 ч.л. с горкой;
  • йогурт 330 г;
  • сливочное масло 80 г;
  • при желании можно еще добавить ванильный экстракт или апельсиновую цедру;
  • разъемная форма диаметром 20 см.

Для крема:

  • крем-сыр (можно заменить на жирную сметану) 200 г;
  • сухое кокосовое молоко 25 г;
  • сок лимона 2 ст.л.

Для ганаша:

  • черный шоколад 80% 50 г;
  • сливки 20% 90 мл.

Для паутинок понадобится плитка черного 80% шоколада.

Способ приготовления

Для крема смешать все ингредиенты и поставить в холодильник.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @evadaren

Для паутинок растопить шоколад и с помощью маленького шприца нарисовать их на слегка смазанном растительным маслом пергаменте. 

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Приготовление брауни. Фото: YouTube @evadaren

Лучше на всякий случай сделать их побольше и отправить в морозилку.

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Паутина из шоколада. Фото: YouTube @evadaren

Затем они легко снимаются ножом.

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Паутина из шоколада. Фото: YouTube @evadaren

Для брауни соединить в миске постепенно все ингредиенты и перемешать. 

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Приготовление брауни. Фото: YouTube @evadaren

Тесто переложить в форму, застеленную пергаментом, смазанным маслом. 

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Брауни с ганашом. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов 50 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.

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Украшение торта. Фото: YouTube @evadaren

Готовый торт достать из формы и поставить на решетку или блюдо, дать слегка остыть и покрыть ганашем, для которого нужно просто довести до однородности шоколад со сливками на паровой бане. 

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Готовый торт. Фото: YouTube @evadaren

С помощью любимой насадки для крема сформировать розочки и аккуратно вставить в них паутинки.

Ранее мы писали про рецепт американского шоколадного сумасшедшего пирога к Хэллоуину. 

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