Популярний Київський салат — відео рецепт

Святковий салат “Київський”: смачне поєднання простих продуктів
Літній святковий салат під назвою "Київський" готується швидко, просто та дуже смачно. Ця страва буде гарною альтернативою олів'є.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.
Вам знадобиться:
- 1-2 огірки;
- 1 червоний болгарський перець;
- 200 г шинки;
- 150 г твердого сиру;
- 3 яйця;
- 1 банка кукурудзи;
- кріп або пір'я зеленої цибулі;
- сіль, перець за смаком;
- 1-2 ст.л. майонезу.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати огірок соломкою. Якщо шкірка в огірків товста, то її краще прибрати.
Потім нарізаємо шинку також соломкою та складаємо до огірків. Шинку можна замінити курячою грудкою.
Нарізаємо болгарський перець соломкою.
Далі нарізаємо курячі яйця.
Залишилося натерти твердий сир на крупну терку.
Також додаємо консервовану кукурудзу та кріп.
Всі інгредієнти потрібно ретельно перемішати та заправити майонезом.
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