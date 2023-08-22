Популярний Київський салат — відео рецепт

“Київський” салат. Фото: Freepik

Літній святковий салат під назвою "Київський" готується швидко, просто та дуже смачно. Ця страва буде гарною альтернативою олів'є.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.

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Вам знадобиться:

1-2 огірки;

1 червоний болгарський перець;

200 г шинки;

150 г твердого сиру;

3 яйця;

1 банка кукурудзи;

кріп або пір'я зеленої цибулі;

сіль, перець за смаком;

1-2 ст.л. майонезу.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати огірок соломкою. Якщо шкірка в огірків товста, то її краще прибрати.

Нарізання огірків. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Потім нарізаємо шинку також соломкою та складаємо до огірків. Шинку можна замінити курячою грудкою.

Нарізання перцю. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарізаємо болгарський перець соломкою.

Нарізання шинки. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далі нарізаємо курячі яйця.

Тертий сир. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Залишилося натерти твердий сир на крупну терку.

Кукурудза та кріп. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Також додаємо консервовану кукурудзу та кріп.

Готовий салат. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Всі інгредієнти потрібно ретельно перемішати та заправити майонезом.

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