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Святковий салат “Київський”: смачне поєднання простих продуктів

22 серпня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Популярний Київський салат — відео рецепт
“Київський” салат. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Літній святковий салат під назвою "Київський" готується швидко, просто та дуже смачно. Ця страва буде гарною альтернативою олів'є. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради

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Вам знадобиться: 

  • 1-2 огірки;
  • 1 червоний болгарський перець;
  • 200 г шинки;
  • 150 г твердого сиру;
  • 3 яйця;
  • 1 банка кукурудзи;
  • кріп або пір'я зеленої цибулі;
  • сіль, перець за смаком;
  • 1-2 ст.л. майонезу.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати огірок соломкою. Якщо шкірка в огірків товста, то її краще прибрати. 

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Нарізання огірків. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Потім нарізаємо шинку також соломкою та складаємо до огірків. Шинку можна замінити курячою грудкою. 

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Нарізання перцю. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарізаємо болгарський перець соломкою. 

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Нарізання шинки. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далі нарізаємо курячі яйця. 

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Тертий сир. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Залишилося натерти твердий сир на крупну терку. 

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Кукурудза та кріп. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Також додаємо консервовану кукурудзу та кріп. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Всі інгредієнти потрібно ретельно перемішати та заправити майонезом. 

Раніше ми писали про рецепт української козацької закуски з сала з часником та зеленню. Така закуска готується дуже просто з доступних інгредієнтів. Вона буде доречною до борщу чи інших страв. Смачна намазка з сала з часником та зеленню.

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