Популярный Киевский салат — видео рецепт

Праздничный салат "Киевский": вкусное сочетание простых продуктов
Летний праздничный салат под названием "Киевский" готовится быстро, просто и вкусно. Это блюдо будет хорошей альтернативой оливье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.
Вам понадобится:
- 1-2 огурца;
- 1 красный болгарский перец;
- 200 г ветчины;
- 150 г твердого сыра;
- 3 яйца;
- 1 банка кукурузы;
- укроп или перья зеленого лука;
- соль, перец по вкусу;
- 1-2 ст.л. майонеза.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать огурец соломкой. Если кожура у огурцов толстая, то ее лучше убрать.
Затем нарезаем ветчину также соломкой и складываем к огурцам. Ветчину можно заменить куриной грудкой.
Нарезаем болгарский перец соломкой.
Далее нарезаем куриные яйца.
Осталось натереть сыр на крупную терку.
Также добавляем консервированную кукурузу и укроп.
Все ингредиенты следует тщательно перемешать и заправить майонезом.
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