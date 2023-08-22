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Праздничный салат "Киевский": вкусное сочетание простых продуктов

22 августа 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Популярный Киевский салат — видео рецепт
"Киевский" салат. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Летний праздничный салат под названием "Киевский" готовится быстро, просто и вкусно. Это блюдо будет хорошей альтернативой оливье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

  • 1-2 огурца;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 200 г ветчины;
  • 150 г твердого сыра;
  • 3 яйца;
  • 1 банка кукурузы;
  • укроп или перья зеленого лука;
  • соль, перец по вкусу;
  • 1-2 ст.л. майонеза.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать огурец соломкой. Если кожура у огурцов толстая, то ее лучше убрать.

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Нарезка огурцов. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Затем нарезаем ветчину также соломкой и складываем к огурцам. Ветчину можно заменить куриной грудкой.

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Нарезка перца. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарезаем болгарский перец соломкой.

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Нарезка ветчины. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далее нарезаем куриные яйца.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Осталось натереть сыр на крупную терку.

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Кукуруза и укроп. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Также добавляем консервированную кукурузу и укроп.

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Готовый салат. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Все ингредиенты следует тщательно перемешать и заправить майонезом.

Раньше мы писали о рецепте украинской казацкой закуски из сала с чесноком и зеленью. Такая закуска готовится очень просто из доступных ингредиентов. Она будет уместна к борщу или другим блюдам. Вкусная намазка из сала с чесноком и зеленью.

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