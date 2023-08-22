Популярный Киевский салат — видео рецепт

"Киевский" салат. Фото: Freepik

Летний праздничный салат под названием "Киевский" готовится быстро, просто и вкусно. Это блюдо будет хорошей альтернативой оливье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

1-2 огурца;

1 красный болгарский перец;

200 г ветчины;

150 г твердого сыра;

3 яйца;

1 банка кукурузы;

укроп или перья зеленого лука;

соль, перец по вкусу;

1-2 ст.л. майонеза.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать огурец соломкой. Если кожура у огурцов толстая, то ее лучше убрать.

Нарезка огурцов. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Затем нарезаем ветчину также соломкой и складываем к огурцам. Ветчину можно заменить куриной грудкой.

Нарезка перца. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарезаем болгарский перец соломкой.

Нарезка ветчины. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далее нарезаем куриные яйца.

Тертый сыр. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Осталось натереть сыр на крупную терку.

Кукуруза и укроп. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Также добавляем консервированную кукурузу и укроп.

Готовый салат. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Все ингредиенты следует тщательно перемешать и заправить майонезом.

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