Що приготувати на сніданок до 8 березня, виходить дуже оригінально та смачно — відео рецепт

Святковий рецепт до 8 березня — ідеальне поєднання сиру та груші
Спокусливий рецепт напередодні 8 березня — кремовий сир та солодка груша створюють ідеальний аромат та смак. Давайте поринемо у світ чудових поєднань смаків і приготуємо цю особливу страву.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- листове тісто 450 г;
- груша 1 велика;
- сир камамбер 1 упаковка;
- горіхи волоські 50 г;
- жовток 1 шт.;
- мед;
- розмарин.
Спосіб приготування
Листове тісто розкочуємо до 0,5 см, викладаємо, формуємо із тіста бортики.
Нарізати камамбер та грушу тоненькими шматочками.
Викласти на тісто спочатку грушу, а потім сир і так по черзі.
Посипати розмарином. Змастити бортики жовтком.
Ставимо в розігріту духовку до 180 °С на 20 хвилин. Посипати горіхами та полити медом.
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