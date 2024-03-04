Що приготувати на сніданок до 8 березня, виходить дуже оригінально та смачно — відео рецепт

Галета з грушою та сиром. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Спокусливий рецепт напередодні 8 березня — кремовий сир та солодка груша створюють ідеальний аромат та смак. Давайте поринемо у світ чудових поєднань смаків і приготуємо цю особливу страву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

Читайте також:

Вам знадобиться:

листове тісто 450 г;

груша 1 велика;

сир камамбер 1 упаковка;

горіхи волоські 50 г;

жовток 1 шт.;

мед;

розмарин.

Спосіб приготування

Листове тісто розкочуємо до 0,5 см, викладаємо, формуємо із тіста бортики.

Листове тісто. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Нарізати камамбер та грушу тоненькими шматочками.

Груша та сир. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викласти на тісто спочатку грушу, а потім сир і так по черзі.

Груша та сир. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Посипати розмарином. Змастити бортики жовтком.

Готова випічка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо в розігріту духовку до 180 °С на 20 хвилин. Посипати горіхами та полити медом.

Раніше ми писали про швидкий торт "Наполеон" з лаваша за рецептом мами до 8 березня.

Також радимо ознайомитися з рецептом неймовірно смачного та красивого пирога, який чудово підійде для того, щоб порадувати близьких до 8 березня.

Ще ми писали рецепт десерту до "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.