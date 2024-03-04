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Святковий рецепт до 8 березня — ідеальне поєднання сиру та груші

4 березня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на сніданок до 8 березня, виходить дуже оригінально та смачно — відео рецепт
Галета з грушою та сиром. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спокусливий рецепт напередодні 8 березня — кремовий сир та солодка груша створюють ідеальний аромат та смак. Давайте поринемо у світ чудових поєднань смаків і приготуємо цю особливу страву. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

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Вам знадобиться: 

  • листове тісто 450 г;
  • груша 1 велика;
  • сир камамбер 1 упаковка;
  • горіхи волоські 50 г;
  • жовток 1 шт.;
  • мед;
  • розмарин. 

Спосіб приготування

Листове тісто розкочуємо до 0,5 см, викладаємо,  формуємо із тіста бортики. 

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Листове тісто. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Нарізати камамбер та грушу тоненькими шматочками. 

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Груша та сир. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викласти на тісто спочатку грушу, а потім сир і так по черзі.

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Груша та сир. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Посипати розмарином. Змастити бортики жовтком.

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Готова випічка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо в розігріту духовку до 180 °С на 20 хвилин.  Посипати горіхами та полити медом. 

Раніше ми писали про швидкий торт "Наполеон" з лаваша за рецептом мами до 8 березня.

Також радимо ознайомитися з рецептом неймовірно смачного та красивого пирога, який чудово підійде для того, щоб порадувати близьких до 8 березня.

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