Что приготовить на завтрак к 8 марта, получается очень оригинально и вкусно – видео рецепт

Галета с грушей и сыром. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Соблазнительный рецепт в канун 8 марта — кремовый сыр и сладкая груша создают идеальный аромат и вкус. Давайте погрузимся в мир замечательных сочетаний вкусов и приготовим это особое блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

листовое тесто 450 г;

груша 1 большая;

сыр камамбер 1 упаковка;

грецкие орехи 50 г;

желток 1 шт.;

мед;

розмарин.

Способ приготовления

Слоенное тесто раскатываем до 0,5 см, выкладываем, формируем из теста бортики.

Слоеное тесто. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Нарезать камамбер и грушу тоненькими кусочками.

Груша и творог. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выложить на тесто сначала грушу, а затем сыр и так поочередно.

Груша и творог. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Посыпать розмарином. Смазать бортики желтком.

Готовая выпечка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим в разогретую духовку до 180 °С на 20 минут. Посыпать орехами и полить медом.

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