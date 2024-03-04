Что приготовить на завтрак к 8 марта, получается очень оригинально и вкусно – видео рецепт

Праздничный рецепт к 8 марта — идеальное сочетание сыра и груши
Соблазнительный рецепт в канун 8 марта — кремовый сыр и сладкая груша создают идеальный аромат и вкус. Давайте погрузимся в мир замечательных сочетаний вкусов и приготовим это особое блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- листовое тесто 450 г;
- груша 1 большая;
- сыр камамбер 1 упаковка;
- грецкие орехи 50 г;
- желток 1 шт.;
- мед;
- розмарин.
Способ приготовления
Слоенное тесто раскатываем до 0,5 см, выкладываем, формируем из теста бортики.
Нарезать камамбер и грушу тоненькими кусочками.
Выложить на тесто сначала грушу, а затем сыр и так поочередно.
Посыпать розмарином. Смазать бортики желтком.
Ставим в разогретую духовку до 180 °С на 20 минут. Посыпать орехами и полить медом.
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