Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Праздничный рецепт к 8 марта — идеальное сочетание сыра и груши arrow

Праздничный рецепт к 8 марта — идеальное сочетание сыра и груши

4 марта 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на завтрак к 8 марта, получается очень оригинально и вкусно – видео рецепт
Галета с грушей и сыром. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Соблазнительный рецепт в канун 8 марта — кремовый сыр и сладкая груша создают идеальный аромат и вкус. Давайте погрузимся в мир замечательных сочетаний вкусов и приготовим это особое блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • листовое тесто 450 г;
  • груша 1 большая;
  • сыр камамбер 1 упаковка;
  • грецкие орехи 50 г;
  • желток 1 шт.;
  • мед;
  • розмарин.

Способ приготовления

Слоенное тесто раскатываем до 0,5 см, выкладываем, формируем из теста бортики.

null
Слоеное тесто. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Нарезать камамбер и грушу тоненькими кусочками.

null
Груша и творог. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выложить на тесто сначала грушу, а затем сыр и так поочередно.

null
Груша и творог. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Посыпать розмарином. Смазать бортики желтком.

null
Готовая выпечка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим в разогретую духовку до 180 °С на 20 минут. Посыпать орехами и полить медом.

Ранее мы писали о скором торте "Наполеон" из лаваша по рецепту мамы до 8 марта.

Также советуем ознакомиться с рецептом невероятно вкусного и красивого пирога, который отлично подойдет для того, чтобы порадовать близких к 8 марта.

Еще мы писали рецепт десерта в "Бурфи" —за 30 минут к завтраку на 8 марта.

еда
лайфхаки
сыр
рецепты
выпечка
идея для завтрака
груша
8 марта
камамбер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году