Бюджетний рецепт солоного сало — відео

Супер закуска маринованого сала в банці: швидко та без клопоту
Рецепт дуже смачного солоного сала по-домашньому. Існує безліч варіацій засолки сала, проте кожна з них унікальна. Радимо ознайомитися з цим способом приготування сала.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ukrainian Food.
Вам знадобиться:
- сало (грудинка) 1,2 кг;
- часник 10 зубків;
- лаврове листя 4 шт;
- вода 1 л;
- сіль 6 ст.л;
- цибулиння 100 гр;
- суміш перців горошком 10 гр.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати розсіл. В майже киплячу воду додаємо одну картоплину. Також потрібно поступово додавати сіль. Як тільки картоплина всплила, це означає, що ви додали потрібну кількість солі.
Потім додаємо суміш перців та цибулиння, його додавати не обов'язково, проте воно дає гарний колір розсолу, а згодом і салу.
Залишаємо розсіл охолоджуватися. Тим часом потрібно нарізати сало.
Нарізаємо сало на невеликі шматочки. В банку викладаємо шматочки сала та зубчики часника та лавровий лист.
Потім заливаємо розсолом, накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник на 3-4 доби.
За цей час сало встигне гарно просолитися. Через три дні шматочки сала протираємо паперовим рушником.
Далі сало можна натерти сухою аджикою або сумішшю спецій, загорнути у фольгу та відправити в морозильну камеру для зберігання.
Раніше ми писали про сало по-гуцульськи за карпатським рецептом. Це сало настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати. Ви дізнаєтесь секрети цього простого приготування сала по-гуцульськи.