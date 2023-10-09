Бюджетний рецепт солоного сало — відео

Мариноване сало. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Рецепт дуже смачного солоного сала по-домашньому. Існує безліч варіацій засолки сала, проте кожна з них унікальна. Радимо ознайомитися з цим способом приготування сала.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ukrainian Food.

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Вам знадобиться:

сало (грудинка) 1,2 кг;

часник 10 зубків;

лаврове листя 4 шт;

вода 1 л;

сіль 6 ст.л;

цибулиння 100 гр;

суміш перців горошком 10 гр.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати розсіл. В майже киплячу воду додаємо одну картоплину. Також потрібно поступово додавати сіль. Як тільки картоплина всплила, це означає, що ви додали потрібну кількість солі.

Картопля в воді. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Потім додаємо суміш перців та цибулиння, його додавати не обов'язково, проте воно дає гарний колір розсолу, а згодом і салу.

Лушпиння цибулі. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Залишаємо розсіл охолоджуватися. Тим часом потрібно нарізати сало.

Шматки сала. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Нарізаємо сало на невеликі шматочки. В банку викладаємо шматочки сала та зубчики часника та лавровий лист.

Сало в банці. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Потім заливаємо розсолом, накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник на 3-4 доби.

Сало в банці. Фото: YouTube @UkrainianFood1

За цей час сало встигне гарно просолитися. Через три дні шматочки сала протираємо паперовим рушником.

Сало в спеціях. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Далі сало можна натерти сухою аджикою або сумішшю спецій, загорнути у фольгу та відправити в морозильну камеру для зберігання.

Мариноване сало. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Раніше ми писали про сало по-гуцульськи за карпатським рецептом. Це сало настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати. Ви дізнаєтесь секрети цього простого приготування сала по-гуцульськи.