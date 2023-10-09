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Супер закуска маринованого сала в банці: швидко та без клопоту

9 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний рецепт солоного сало — відео
Мариноване сало. Фото: YouTube @UkrainianFood1
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт дуже смачного солоного сала по-домашньому. Існує безліч варіацій засолки сала, проте кожна з них унікальна. Радимо ознайомитися з цим способом приготування сала. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ukrainian Food.

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Вам знадобиться: 

  • сало (грудинка) 1,2 кг;
  • часник 10 зубків;
  • лаврове листя 4 шт;
  • вода 1 л;
  • сіль 6 ст.л;
  • цибулиння 100 гр;
  • суміш перців горошком 10 гр. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно приготувати розсіл. В майже киплячу воду додаємо одну картоплину. Також потрібно поступово додавати сіль. Як тільки картоплина всплила, це означає, що ви додали потрібну кількість солі. 

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Картопля в воді. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Потім додаємо суміш перців та цибулиння, його додавати не обов'язково, проте воно дає гарний колір розсолу, а згодом і салу. 

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Лушпиння цибулі. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Залишаємо розсіл охолоджуватися. Тим часом потрібно нарізати сало. 

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Шматки сала. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Нарізаємо сало на невеликі шматочки. В банку викладаємо шматочки сала та зубчики часника та лавровий лист. 

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Сало в банці. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Потім заливаємо розсолом, накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник на 3-4 доби. 

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Сало в банці. Фото: YouTube @UkrainianFood1

За цей час сало встигне гарно просолитися. Через три дні шматочки сала протираємо паперовим рушником.

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Сало в спеціях. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Далі сало можна натерти сухою аджикою або сумішшю спецій, загорнути у фольгу та відправити в морозильну камеру для зберігання. 

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Мариноване сало. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Раніше ми писали про сало по-гуцульськи за карпатським рецептом. Це сало настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати. Ви дізнаєтесь секрети цього простого приготування сала по-гуцульськи.

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