Бюджетный рецепт соленого сало — видео

Супер закуска маринованного сала в банке: быстро и без хлопот
Рецепт вкуснейшего соленого сала по-домашнему. Существует множество вариаций засолки сала, однако каждая из них уникальная. Советуем ознакомиться с этим способом приготовления сала.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ukrainian Food.
Вам понадобится:
- сало (грудинка) 1,2 кг;
- чеснок 10 зубков;
- лавровые листья 4 шт;
- вода 1л;
- соль 6 ст.л;
- луковица 100 гр;
- смесь перцев горошком 10 гр.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить рассол. В почти кипящую воду добавляем одну картофелину. Также нужно постепенно добавлять соль. Как только картофелина всплыла, это означает, что вы добавили нужное количество соли.
Затем добавляем смесь перцев и луковую шелуху, ее добавлять не обязательно, однако она придаст хороший цвет рассолу, а впоследствии и салу.
Оставляем рассол охлаждаться. Тем временем нужно нарезать сало.
Нарезаем сало на небольшие кусочки. В банку выкладываем кусочки сала, зубчики чеснока и лавровый лист.
Затем заливаем рассолом, накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 3-4 дня.
За это время сало успеет хорошо просолиться. Через три дня кусочки сала протираем бумажным полотенцем.
Затем сало можно натереть сухой аджикой или смесью специй, завернуть в фольгу и отправить в морозильную камеру для хранения.
Раньше мы писали о сале по-гуцульски по карпатскому рецепту. Это сало настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить. Вы узнаете секреты этого простого приготовления сала по-гуцульски.