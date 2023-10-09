Бюджетный рецепт соленого сало — видео

Маринованное сало. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Рецепт вкуснейшего соленого сала по-домашнему. Существует множество вариаций засолки сала, однако каждая из них уникальная. Советуем ознакомиться с этим способом приготовления сала.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ukrainian Food.

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Вам понадобится:

сало (грудинка) 1,2 кг;

чеснок 10 зубков;

лавровые листья 4 шт;

вода 1л;

соль 6 ст.л;

луковица 100 гр;

смесь перцев горошком 10 гр.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить рассол. В почти кипящую воду добавляем одну картофелину. Также нужно постепенно добавлять соль. Как только картофелина всплыла, это означает, что вы добавили нужное количество соли.

Картофель в воде. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Затем добавляем смесь перцев и луковую шелуху, ее добавлять не обязательно, однако она придаст хороший цвет рассолу, а впоследствии и салу.

Листья лука. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Оставляем рассол охлаждаться. Тем временем нужно нарезать сало.

Кусочки сала. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Нарезаем сало на небольшие кусочки. В банку выкладываем кусочки сала, зубчики чеснока и лавровый лист.

Сало в банке. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Затем заливаем рассолом, накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 3-4 дня.

Сало в банке. Фото: YouTube @UkrainianFood1

За это время сало успеет хорошо просолиться. Через три дня кусочки сала протираем бумажным полотенцем.

Сало в специях. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Затем сало можно натереть сухой аджикой или смесью специй, завернуть в фольгу и отправить в морозильную камеру для хранения.

Маринованное сало. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Раньше мы писали о сале по-гуцульски по карпатскому рецепту. Это сало настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить. Вы узнаете секреты этого простого приготовления сала по-гуцульски.