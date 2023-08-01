Салат з простих овочів, які завжди під рукою — відео рецепт

Салат з овочів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат за таким рецептом виходить дуже красивим у банці, тому що укладається шарами, готується просто та бюджетно. Дуже смачна закуска, яка підійде як для святкового столу, так і для повсякденного меню. Обов'язково спробуйте, ви та ваші близькі точно оціните.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобляться такі інгредієнти з розрахунку 8 банок по 0,5 л:

морква — 800 г;

цибуля — 500 г;

солодкий перець — 1 кг;

помідори — 1 кг;

капуста — 1,2 кг.

На кожну банку 0,5 л додаємо:

перець горошком — 5-6 шт.;

олія — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л. (без гірки);

цукор — 1 ст. л.(без гірки);

оцет 9% — підлога ст. л. (трохи більше);

гаряча вода — 4 ст. л.

Стерилізуємо 25 хвилин (засікаємо час після закипання).

Спосіб приготування

Беремо чисті пів литрові банки та додаємо перець горошком.

Перший шар із моркви. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно натерти моркву, краще це зробити на тертці для моркви корейської. І також вкладаємо у банку.

Солодкий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цибулю, яку попередньо нарізали півкільцями, також укладаємо в банку другим шаром і добре ущільнюємо.

Шар капусти та помідорів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі йде шар болгарського перцю, який потрібно попередньо нарізати соломкою. Кожен шар потрібно добре ущільнювати.

Шари овочів у банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У передостанній шар укладаємо капусту, яку також добре ущільнюємо. Останнім шаром будуть помідори. Попередньо їх потрібно нарізати часточками. Коли всі овочі складені в кожну банку, додаємо по одній столовій ложці олії без запаху.

Викладені шари овочів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі приготуємо маринад. Беремо чайну ложку солі без гірки, столову ложку цукру також без гірки та столову ложку оцту. Додаємо 4 столові ложки гарячої води та ретельно перемішуємо.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Маринад у такій кількості відправляємо до банки. Для кожної банки потрібно повторити те саме.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накриваємо банки кришками і відправляємо в каструлю, на дні якої лежить рушник. Це робиться для того, щоб банки не луснули.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаємо водою — води потрібно наливати трохи більше половини — і доводимо до кипіння. Стерилізуємо 25 хвилин (засікаємо час після закипання).

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