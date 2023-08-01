Салат из простых овощей, которые всегда под рукой — видео рецепт

Супервитаминный салат на зиму: бюджетно и вкусно
Салат по такому рецепту получается очень красивым в банке, потому что укладывается слоями, готовится просто и бюджетно. Очень вкусная закуска, которая подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного меню. Обязательно попробуйте, вы и ваши близкие точно оцените.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобятся такие ингредиенты из расчета 8 банок по 0,5 л:
- морковь — 800 г;
- лук — 500 г;
- сладкий перец — 1 кг;
- помидоры — 1 кг;
- капуста — 1,2 кг.
На каждую банку 0,5 л добавляем:
- перец горошком — 5-6 шт.;
- раст. масло — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л. (без горки);
- сахар — 1 ст. л. (без горки);
- уксус 9% — пол ст. л. (чуть больше);
- горячая вода — 4 ст. л.
Стерилизуем 25 минут (засекаем время после закипания).
Способ приготовления
Берем чистые пол-литровые банки и добавляем перец горошком.
Далее нужно натереть морковь, лучше это сделать на терке для морковки по-корейски. И также укладываем в банку.
Лук, который предварительно нарезали полукольцами, также укладываем в банку вторым слоем и хорошо уплотняем.
Дальше идет слой болгарского перца, который предварительно нужно нарезать соломкой. Каждый слой нужно хорошо уплотнять.
В предпоследний слой укладываем капусту, которую также хорошо уплотняем. Последним слоем будут помидоры. Предварительно их нужно порезать дольками. Когда все овощи сложены в каждую банку, добавляем по одной столовой ложке растительного масла без запаха.
Далее приготовим маринад. Берем чайную ложку соли без горки, столовую ложку сахара также без горки и столовую ложку уксуса. Добавляем 4 столовые ложки горячей воды и тщательно перемешиваем.
Маринад в таком количестве отправляем в банку. Для каждой банки нужно повторить то же самое.
Накрываем банки крышками и отправляем в кастрюлю, на дне которой лежит полотенце. Это делает для того, чтобы банки не лопнули.
Заливаем водой. Воды нужно наливать чуть больше половины и доводим до кипения. Стерилизуем 25 минут (засекаем время после закипания).
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