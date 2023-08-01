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Супервитаминный салат на зиму: бюджетно и вкусно

1 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат из простых овощей, которые всегда под рукой — видео рецепт
Салат из овощей. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Салат по такому рецепту получается очень красивым в банке, потому что укладывается слоями, готовится просто и бюджетно. Очень вкусная закуска, которая подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного меню. Обязательно попробуйте, вы и ваши близкие точно оцените. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобятся такие ингредиенты из расчета 8 банок по 0,5 л:

  • морковь — 800 г;
  • лук — 500 г;
  • сладкий перец — 1 кг;
  • помидоры — 1 кг;
  • капуста — 1,2 кг.

На каждую банку 0,5 л добавляем:

  • перец горошком — 5-6 шт.;
  • раст. масло — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л. (без горки);
  • сахар — 1 ст. л. (без горки);
  • уксус 9% — пол ст. л. (чуть больше);
  • горячая вода — 4 ст. л.

Стерилизуем 25 минут (засекаем время после закипания). 

Способ приготовления

Берем чистые пол-литровые банки и добавляем перец горошком. 

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Первый слой из моркови. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно натереть морковь, лучше это сделать на терке для морковки по-корейски. И также укладываем в банку. 

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Сладкий перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Лук, который предварительно нарезали полукольцами, также укладываем в банку вторым слоем и хорошо уплотняем. 

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Слой капусты и помидоров. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дальше идет слой болгарского перца, который предварительно нужно нарезать соломкой. Каждый слой нужно хорошо уплотнять. 

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Слои овощей в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В предпоследний слой укладываем капусту, которую также хорошо уплотняем. Последним слоем будут помидоры. Предварительно их нужно порезать дольками. Когда все овощи сложены в каждую банку, добавляем по одной столовой ложке растительного масла без запаха. 

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Выложенные слои овощей. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее приготовим маринад. Берем чайную ложку соли без горки, столовую ложку сахара также без горки и столовую ложку уксуса. Добавляем 4 столовые ложки горячей воды и тщательно перемешиваем.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Маринад в таком количестве отправляем в банку. Для каждой банки нужно повторить то же самое. 

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Стрелилизация банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накрываем банки крышками и отправляем в кастрюлю, на дне которой лежит полотенце. Это делает для того, чтобы банки не лопнули. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаем водой. Воды нужно наливать чуть больше половины и доводим до кипения. Стерилизуем 25 минут (засекаем время после закипания). 

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