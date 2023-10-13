Супер рецепт приготування цвітної капусти — відео

Цвітна капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Цей рецепт будуть просити всі, хто полюбляє цвітну капусту. Ви дізнаєтеся всі секрети приготування в духовці. Спробував один раз, ви більше ніколи не будете смажити цвітну капусту на пательні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

1 качан цвітної капусти (вага 950 г);

вода;

сіль;

80-100 г хлібних крихт або панірувальних сухарів;

50-70 г твердого сиру;

1 ч.л. (з гіркою) солодкої паприки;

1ч.л. сухого часнику;

0,5 ч.л. чорного перцю (або до смаку);

3 яйця + дрібка солі;

3 ст.л. майонезу;

рослинна олія.

Спосіб приготування

Спочатку беремо цвітну капусту, її потрібно нарізати, а потім відварити.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Складаємо капусту в каструлю, заливаємо водою, варити потрібно 3 хвилини. Дуже важливо капусту не переварити.

Цвітна капуста в воді. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер в ємність розбиваємо три яйця, додаємо сіль та три столові ложки майонезу.

Приготування кляру. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі беремо іншу ємність, насипаємо туди панірувальні сухарі, твердий сир, чайну ложку солодкої паприки, чайну ложку сухого часнику та пів чайної ложки меленого чорного перцю. Все ретельно перемішати.

Панирувальні сухарі та сир. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер беремо кожний шматок цвітної капусти, обмакуємо в яєчну масу, а потім в панірувальні сухарі з сиром та викладаємо на деко.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Ставимо в духовку та запікаємо протягом 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.

Запечена цвітна капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.