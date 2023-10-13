Супер рецепт приготування цвітної капусти — відео

Супер рецепт цвітної капусти в духовці
Цей рецепт будуть просити всі, хто полюбляє цвітну капусту. Ви дізнаєтеся всі секрети приготування в духовці. Спробував один раз, ви більше ніколи не будете смажити цвітну капусту на пательні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 1 качан цвітної капусти (вага 950 г);
- вода;
- сіль;
- 80-100 г хлібних крихт або панірувальних сухарів;
- 50-70 г твердого сиру;
- 1 ч.л. (з гіркою) солодкої паприки;
- 1ч.л. сухого часнику;
- 0,5 ч.л. чорного перцю (або до смаку);
- 3 яйця + дрібка солі;
- 3 ст.л. майонезу;
- рослинна олія.
Спосіб приготування
Спочатку беремо цвітну капусту, її потрібно нарізати, а потім відварити.
Складаємо капусту в каструлю, заливаємо водою, варити потрібно 3 хвилини. Дуже важливо капусту не переварити.
Тепер в ємність розбиваємо три яйця, додаємо сіль та три столові ложки майонезу.
Далі беремо іншу ємність, насипаємо туди панірувальні сухарі, твердий сир, чайну ложку солодкої паприки, чайну ложку сухого часнику та пів чайної ложки меленого чорного перцю. Все ретельно перемішати.
Тепер беремо кожний шматок цвітної капусти, обмакуємо в яєчну масу, а потім в панірувальні сухарі з сиром та викладаємо на деко.
Ставимо в духовку та запікаємо протягом 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.
Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.