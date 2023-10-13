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Супер рецепт цвітної капусти в духовці

13 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Супер рецепт приготування цвітної капусти — відео
Цвітна капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт будуть просити всі, хто полюбляє цвітну капусту. Ви дізнаєтеся всі секрети приготування в духовці. Спробував один раз, ви більше ніколи не будете смажити цвітну капусту на пательні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

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Вам знадобиться: 

  • 1 качан цвітної капусти (вага 950 г);
  • вода;
  • сіль;
  • 80-100 г хлібних крихт або панірувальних сухарів;
  • 50-70 г твердого сиру;
  • 1 ч.л. (з гіркою) солодкої паприки;
  • 1ч.л. сухого часнику;
  • 0,5 ч.л. чорного перцю (або до смаку);
  • 3 яйця + дрібка солі;
  • 3 ст.л. майонезу;
  • рослинна олія. 

Спосіб приготування 

Спочатку беремо цвітну капусту, її потрібно нарізати, а потім відварити. 

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Складаємо капусту в каструлю, заливаємо водою, варити потрібно 3 хвилини. Дуже важливо капусту не переварити. 

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Цвітна капуста в воді. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер в ємність розбиваємо три яйця, додаємо сіль та три столові ложки майонезу. 

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Приготування кляру. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі беремо іншу ємність, насипаємо туди панірувальні сухарі, твердий сир, чайну ложку солодкої паприки, чайну ложку сухого часнику та пів чайної ложки меленого чорного перцю. Все ретельно перемішати.

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Панирувальні сухарі та сир. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер беремо кожний шматок цвітної капусти, обмакуємо в яєчну масу, а потім в панірувальні сухарі з сиром та викладаємо на деко. 

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Ставимо в духовку та запікаємо протягом 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. 

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Запечена цвітна капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.

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